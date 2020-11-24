Как восстанавливали Дрезден: фотосвидетельства

В феврале 1945 года авиация союзников практически стерла с лица земли Дрезден, сбросив на город более 3 тысяч тонн бомб. Десятки тысяч человек погибли, были уничтожены многие памятники архитектуры и истории. Столица Сакснии была практически стерта с лица Земли. Чтобы восстановить Дрезден, потребовалось 25 лет и беззаветный труд жителей города.
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Рабочие собирают архитектурный макет Дрездена, каким он должен стать после реконструкции в 1958 году. 1946г.
Советские оккупационные войска помогали в восстановлении Дрездена. На фото - планирование работ, 1946г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ага, внезапно советские войска в 4.00 22.06.1941 г. как давай оккупировать "мирную" херманию, у вас сейчас так в учебниках пишут?
После установления местного правительства (не всегда дружественно настроенному СССР) и самоорганизации, советские войска постепенно возвращались домой - пример Австрия. Там, где новое правительство было дружественным СССР, войска поменяли статус на союзные (подразумевается союзными тем местам где они находились) - пример ГДР и Польша.
Им Сталинград показать??? сукам фашистским((((
покажи им ветеранов как живут в России, у помоек. О которых вспоминают только в 9 мая ради пиара.
. список будет длинный