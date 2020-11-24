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Как восстанавливали Дрезден: фотосвидетельства

Как восстанавливали Дрезден: фотосвидетельства (26 фото)

Автор:
24 ноября 2020 16:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: бомбардировка Дрездена   восстановление Дрездена   германия   дрезден   исторические снимки   история   фото   фотоархив   
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26
В феврале 1945 года авиация союзников практически стерла с лица земли Дрезден, сбросив на город более 3 тысяч тонн бомб. Десятки тысяч человек погибли, были уничтожены многие памятники архитектуры и истории. Столица Сакснии была практически стерта с лица Земли. Чтобы восстановить Дрезден, потребовалось 25 лет и беззаветный труд жителей города.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бомбардировка Дрездена   восстановление Дрездена   германия   дрезден   исторические снимки   история   фото   фотоархив   
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12  комментариев
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19k
hebpat Час назад
абсолютно бессмысленная бомбардировка союзников, варварство
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2k
Александр 17 минут назад
И что теперь, обрыдаться? Есть такое слово: "расплата". Так вот это - именно расплата. За бомбежки Лондона, за Орадур, за Гернику, за Москву и Сталинград, за Ленинград, за Севастополь и Одессу, за Киев, Минск и Бресткую Крепость.
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4k
Sanar Полчаса назад
""Советские ОККУПАЦИОННЫЕ войска помогали в восстановлении Дрездена.""
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Ага, внезапно советские войска в 4.00 22.06.1941 г. как давай оккупировать "мирную" херманию, у вас сейчас так в учебниках пишут?
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2k
александр Sanar 16 минут назад
с 1945 по 1954 Группа Советских Оккупационных войск в Германии (ГСОВГ)
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4k
Sanar александр 5 минут назад
Да я в курсе, Отец служил уже в ГСВГ просто глаз режет слово "оккупационные". И кстати основание ГСВГ считается именно 10 июня 1945г.
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1k
Карагандинская Полиграфия Sanar 3 минуты назад
Все войска на освобождаемых от фашизма самой Германии и им союзных территориях официально назывались оккупационными. Это не та оккупация, которую фашисты установили у нас.
После установления местного правительства (не всегда дружественно настроенному СССР) и самоорганизации, советские войска постепенно возвращались домой - пример Австрия. Там, где новое правительство было дружественным СССР, войска поменяли статус на союзные (подразумевается союзными тем местам где они находились) - пример ГДР и Польша.
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−113
Максим 42 минуты назад
[email protected] 20 минут назад
Им Сталинград показать??? сукам фашистским((((
покажи им ветеранов как живут в России, у помоек. О которых вспоминают только в 9 мая ради пиара.
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104
Джон 58 минут назад
Судя по форме пилотки и плащу, это не "советские оккупационные войска.
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10k
[email protected] Час назад
Им Сталинград показать??? сукам фашистским((((
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7k
ГородДомов [email protected] Час назад
а так же Воронеж , Калининград , и т.д .
. список будет длинный
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