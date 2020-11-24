Как восстанавливали Дрезден: фотосвидетельства

В феврале 1945 года авиация союзников практически стерла с лица земли Дрезден, сбросив на город более 3 тысяч тонн бомб. Десятки тысяч человек погибли, были уничтожены многие памятники архитектуры и истории. Столица Сакснии была практически стерта с лица Земли. Чтобы восстановить Дрезден, потребовалось 25 лет и беззаветный труд жителей города.

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0 Источник: Дрезден в марте 1945 года.

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0 Источник: Вид на Дрезден со здания мэрии, март 1945 г.

0 Источник: Вид на центр Дрездена со здания мэрии, 1955 г.

0 Источник: Статуя Мартина Лютера у Фрауэнкирхе, 1945 г.

0 Источник: Руины Фрауэнкирхе, 1945г.

0 Источник: Дрезден в руинах, 1945г.

0 Источник: Запуск общественного транспорта в Дрездене, 1946г.

0 Источник: Волонтеры за расчисткой завалов, 1946г.

0 Источник: Мэр Дрездена Вальтер Вейдауэр с архитекторами планирует реконструкцию города, 1946г.

0 Источник: Волонтеры на расчистке завалов, 1946г.

0 Источник: Волонтеры Густав и Альма Пилтц за работой, 1946г.

0 Источник: Разбор завалов в здании художественной галереи, 1946г.

0 Источник: Реставрационные работы в художественной галерее, 1946г.

0 Источник: Расчистка художественой галереи, 1946г.

0 Источник: Рабочие собирают архитектурный макет Дрездена, каким он должен стать после реконструкции в 1958 году. 1946г.

0 Источник: Волонтеры на разборе завалов, 1946г.

0 Источник: Советские оккупационные войска помогали в восстановлении Дрездена. На фото - планирование работ, 1946г.

0 Источник: Волонтеры за работой, 1946г.

0 Источник: Реконструкция поврежденных статуй, 1949г.

0 Источник: Расчистка квартала вокруг Фрауэнкирхе, 1952г.

0 Источник: Дрезден в 1956 году.

0 Источник: Пастбище на руинах Фрауэнкирхе, 1957г.

0 Источник: Вид Дрездена в 1961 году.

0 Источник: Макет реконструкции городского центра, 1969 г.