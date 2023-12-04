"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о местной жизни

Переезд в другую страну - всегда стресс. Особенно если СМИ подают её как отсталую глубинку с пустыми полками и невозможностью купить унитаз.

Поэтому удивление при знакомстве с Россией вживую, а не по по пугалкам из интернета, вполне закономерно. Блогерша полгода назад переехала в РФ - и с тех по не устаёт рассказывать о здешней жизни. Унитазы есть, сыров много, отопление роскошное и дешевле, чем в Европе. А еще московское метро - чистое, без наркоманов, и каждая станция выглядит как музей.