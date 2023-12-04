"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о местной жизни

Автор многочисленных роликов уехала из России еще ребёнком, после много лет жила в Венгрии, потом в Италии, а теперь вернулась в Москву. Девушка показывает своим соотечественникам полки магазинов, еду в кафе и удивляется технологическим новшествам жизни в столице РФ.
Переезд в другую страну - всегда стресс. Особенно если СМИ подают её как отсталую глубинку с пустыми полками и невозможностью купить унитаз.
Поэтому удивление при знакомстве с Россией вживую, а не по по пугалкам из интернета, вполне закономерно. Блогерша полгода назад переехала в РФ - и с тех по не устаёт рассказывать о здешней жизни. Унитазы есть, сыров много, отопление роскошное и дешевле, чем в Европе. А еще московское метро - чистое, без наркоманов, и каждая станция выглядит как музей.
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Автор роликов, 30 лет прожившая в Европе, пока не перестала удивляться "отсталой" по мнению европейцев России.
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Блогер рассказывает, что перед переездом в РФ она набрала и шампуней, и еды - вдруг здесь всего этого нет, как рассказывают западные СМИ. В первом же супермаркете девушку ждало такое количество товаров - и импортных, и российских, что она поняла: с голоду не умрут, грязными не останутся.
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Как же все-таки легко удивить этих доверчивых европейцев!
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Да и про цены на еду умолчала) Относительно зарплаты)
Они идиоты, да?)))
Я на очередь на унитаз уже второй год стою. Должен был пол года назад получить, но майор из КаГэБэ передвинул, т.к. я пытался доказать, что нутеллу на хлеб намазывают, а асфальт в чайнике заваривают, а не наоборот. За это меня расстреляли, и на пол года выдачу унитаза отодвинули. Не знаю как это медведю объяснить, он отказывается теперь от водки и не играет на балалайке.
А, да, оплата улыбкой у нас тоже не работает, это на самом деле система шпионов засланных отлавливает, ну сами то подумайте - русский и улыбается, что за фигня !
Щас набегут расскажут, что Москва не Россия и 100 км от столицы народ ежей ест