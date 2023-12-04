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"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о местной жизни

"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о местной жизни

Автор:
04 декабря 2023 17:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ассортимент магазинов   блогер   впечатления о жизни в РФ   жизнь в Москве   магазины   унитазы   
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Автор многочисленных роликов уехала из России еще ребёнком, после много лет жила в Венгрии, потом в Италии, а теперь вернулась в Москву. Девушка показывает своим соотечественникам полки магазинов, еду в кафе и удивляется технологическим новшествам жизни в столице РФ.

Переезд в другую страну - всегда стресс. Особенно если СМИ подают её как отсталую глубинку с пустыми полками и невозможностью купить унитаз.


Поэтому удивление при знакомстве с Россией вживую, а не по по пугалкам из интернета, вполне закономерно. Блогерша полгода назад переехала в РФ - и с тех по не устаёт рассказывать о здешней жизни. Унитазы есть, сыров много, отопление роскошное и дешевле, чем в Европе. А еще московское метро - чистое, без наркоманов, и каждая станция выглядит как музей.



Автор роликов, 30 лет прожившая в Европе, пока не перестала удивляться "отсталой" по мнению европейцев России.


Блогер рассказывает, что перед переездом в РФ она набрала и шампуней, и еды - вдруг здесь всего этого нет, как рассказывают западные СМИ. В первом же супермаркете девушку ждало такое количество товаров - и импортных, и российских, что она поняла: с голоду не умрут, грязными не останутся.


Как же все-таки легко удивить этих доверчивых европейцев!

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Метки: Видео   ассортимент магазинов   блогер   впечатления о жизни в РФ   жизнь в Москве   магазины   унитазы   
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23  комментария
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9k
Дмитрий 54 минуты назад
Ну зачем так откровенно врать то? Записались на очередь за ежами! Не знаю, сможем ли получить свою месячную норму. Очень волнуемся. Выручают сборы шиповника и черноплодки! Где она всё сняла? Не иначе как в через 404 страну ехала и записывала видео!
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118
qwertykey 3 минуты назад
В принципе, можно приехать из любой страны в Москву и офигеть. Это не показатель. Россия - не Москва
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8k
Владлен Каракуртович Романов 3 минуты назад
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2k
Саня 12 минут назад
Сыр крымчанин на предпоследнем видео очень вкусный жаль его продают только в глобусе а не в любом магазине)
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1k
Eugene 21 минуту назад
В магазинах побогаче, чем в Западной Австралии, но у нас зато белье 10 минут сохнет. :)
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58k
dima423 Полчаса назад
Приятно смотреть) И да, так оно и есть, в Москве гораздо круче чем в большинстве городов запада, ЕС и США)
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272
Алексей Давыдов Полчаса назад
Про бензин позабавило) Она вообще в курсе какая зарплата средняя у нас и в Италии) Да и качество...до короны в финку ездили зимой на лыжах кататся...несравнимое качество.

Да и про цены на еду умолчала) Относительно зарплаты)
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272
Алексей Давыдов dima423 12 минут назад
А чего к нам массово не бегут?))) Почему я имею несколько сотен знакомых по всему свету - не слышу ни от одного желания вернуться?
Они идиоты, да?)))
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272
Алексей Давыдов dima423 6 минут назад
Кстати про цены на еду. В 2019 году на большинство продуктов питания они были ниже чем у нас. Именно поэтому питерцы и ездили через границу по упрощенке в K-market))) За мандаринками например по 40 евроцентов и сыром всего по 4 евро.
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608
Человек Разумный Полчаса назад
Сейчас боты набегут, скажут унитазы из 404 привезли и продаем :)
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28k
Matrosskin Полчаса назад
Да врёт она всё. Ей Теран лично приплачивает ! А магазин находится в бункере, сразу за комнатой грязи перед аквадискотекой, это все знают.
Я на очередь на унитаз уже второй год стою. Должен был пол года назад получить, но майор из КаГэБэ передвинул, т.к. я пытался доказать, что нутеллу на хлеб намазывают, а асфальт в чайнике заваривают, а не наоборот. За это меня расстреляли, и на пол года выдачу унитаза отодвинули. Не знаю как это медведю объяснить, он отказывается теперь от водки и не играет на балалайке.
А, да, оплата улыбкой у нас тоже не работает, это на самом деле система шпионов засланных отлавливает, ну сами то подумайте - русский и улыбается, что за фигня !
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1k
Darki 39 минут назад
Суть одна,если денег с избытком,то хорошо будет везде.
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9k
sedoisever 40 минут назад
Москва не Россия. ) Но я, блин, унитаз не могу себе выбрать с своей провинции. Хочу старый, как раньше, а не вот это вот всё новомодное. )
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16k
GROMOZEKA 53 минуты назад
ВЫВСЁВРЕТИ!

Щас набегут расскажут, что Москва не Россия и 100 км от столицы народ ежей ест
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