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"Я в 90-х думала, что моя семья бедная": пользователи поделились своим ощущением из детства

"Я в 90-х думала, что моя семья бедная": пользователи поделились своим ощущением из детства

Автор:
04 декабря 2023 14:44
Сообщество : Истории
Метки: 90   бедная семья   воспоминания   истории   история из жизни   семьи   фото   
4241
14

У нас у всех из детства есть воспоминания. Во многих семьях из-за родителей у детей формировалось впечатление, что живут они небогато. Пользователи поделились своими историями и рассказали, как жили в 90-е и позже.

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А какие у вас воспоминания из детства?

Источник:

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Метки: 90   бедная семья   воспоминания   истории   история из жизни   семьи   фото   
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26  комментариев
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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2k
evzhur 5 минут назад
В 45 лет сделал открытие. Оказывается еда намного вкуснее если ее жарить на сливочном масле, а не на подсолнечном. А зачем вообще раньше жарил на подсолнечном? Ответ очевиден - я рос в 90-е.
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2k
ya_pavel 6 минут назад
Я в 90-е собирал бутылки, в 10-м классе попал в больницу с воспалением лимфоузлов, потому что не было зимней обуви и я застудил ноги в -30 мороза, когда поступил в ВУЗ питался, чем Бог пошлёт (даже голубей порой ели).
И теперь, когда моя 14-тилетняя дочь возмущается, что мы такие бедные и в этом году даже не смогли поехать на НГ в Таиланд или Эмираты (как это было в предыдущие годы), потому что у меня все деньги ушли на ремонт дачи в Курортном районе СПб, мне хочется её у*бать, но детей бить нельзя, поэтому просто матерюсь.
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4k
Руслан 7 минут назад
Помню жопа началась в конце 80-х. Когда плюрализм и гласность объявили, так и началось. Мне лет 9-10 было. Был период, когда ели поджаренные на сковороде макароны с томатной пастой.
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423
Кристофер Робин 7 минут назад
Было дело, во второй половине 90х, когда родителям задерживали ЗП почти на год, мы пили чай из высушенной морковки и ели пресные галеты из муки взятой в магазине в долг (надо сказать взять в долг мешок муки тогда было крайне не просто), картошку варили и пекли, так как масла или тем более сала не было. К счастью, этот период в своем пике продлился не очень долго, с тех пор отношение к ценности еды у меня поменялось. Это странное чувство, когда хочется есть, а есть особо не чего - поэтому я не настольгирую по 90ым
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7k
V2.Smirnov 22 минуты назад
Прекрасный ответ тем, кто в спорах о демографии и рождение детей пишет "надо поднять зарплаты", "обеспечить уверенность в завтрашнем дне" и прочее. Ну вот - у многих здесь всё это было. И что? Просто стали ныть, что "бедность - это когда шубы и золото есть, а машины нет".
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12k
Dmitry Полчаса назад
Да 100 раз уже говорилось: 90-е были РАЗНЫЕ! Как и любое другое время))). Где-то недоедали, а где-то размер икринок был маленький. Но то что время было дрянное - факт! Не хотел бы повторить этот опыт, ни за какие деньги. Но было... нескучно (тоже правда), но не все это "нескучно" смогли пережить.
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38k
russger 51 минуту назад
Люди из 90х не говорят на новоп.и.дорском. Пост подделка
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14k
KotSkripaley 53 минуты назад
В моей семье был огород на 10 соток, картошка с солеными огурцами, спасали в голодные дни, когда пенсию, зарплату и стипендию не платили месяцами.
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286
Александр Шевченко slesarnick 8 минут назад
Особенно белые, гораздо лучше ягод шли.
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102
Алексей KotSkripaley 5 минут назад
Хм, вряд ли стипендия что-то решала, у меня была 83000, при этом пачка сигарет стоила 6000, обед 20000. Еще в середине 90-х. Водка 10000, по-моему.
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286
Александр Шевченко Час назад
Денег что давали родители хватало на понедельник-вторник. А жить ещё 10 дней, потому и крутился как мог, повышенная стипендия, 80 % расчеток по сопропату или термеху были мои а 50 р за расчетку тогда было совсем не плохо (повышенная стипендия в 96 - 307 рублей 50 $ ), за пару 2 расчётки, в потоке 97 человек 4 группы. Я не жаловался , денег если трудиться можно было поднять и через учёбу и на стройке, только не ленись и оплата с авансом.
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5k
4ijik 2 часа назад
Писал человек, в принципе не понимающий, как тогда жили. Бред для милениалов.
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18k
Nikita 2 часа назад
Вот многим кажется, что Кукурузина тупит, ещё что-то... Ан нет! Она даёт инфу так, чтобы мозг начинал работать! К примеру:
№4 "......, чисто в рамках учёбы что-то купить и на билет. Моя соседка по комнате питалась"
И всё! Многие спросят "Что питалась?", "Кем питалась"?..... Так это для того и сделано, чтобы мозг начинал работать! Это как в "современных театрах", где стул на сцене - не стул, а холодное отношение соседки к кошке! Здесь думать надо и понимать, ЧТО хотел сказать автор!
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Спелая кукурузинка

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