"Я в 90-х думала, что моя семья бедная": пользователи поделились своим ощущением из детства

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У нас у всех из детства есть воспоминания. Во многих семьях из-за родителей у детей формировалось впечатление, что живут они небогато. Пользователи поделились своими историями и рассказали, как жили в 90-е и позже.
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А какие у вас воспоминания из детства?
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И теперь, когда моя 14-тилетняя дочь возмущается, что мы такие бедные и в этом году даже не смогли поехать на НГ в Таиланд или Эмираты (как это было в предыдущие годы), потому что у меня все деньги ушли на ремонт дачи в Курортном районе СПб, мне хочется её у*бать, но детей бить нельзя, поэтому просто матерюсь.
А огород и личная живность на дворе никогда не была лишней, и спасала во все времена.
№4 "......, чисто в рамках учёбы что-то купить и на билет. Моя соседка по комнате питалась"
И всё! Многие спросят "Что питалась?", "Кем питалась"?..... Так это для того и сделано, чтобы мозг начинал работать! Это как в "современных театрах", где стул на сцене - не стул, а холодное отношение соседки к кошке! Здесь думать надо и понимать, ЧТО хотел сказать автор!