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Последствия подростковых вечеринок, о которых никогда не забыть

Последствия подростковых вечеринок, о которых никогда не забыть

Автор:
27 июля 2023 11:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Вечеринка   воспоминания   вписка   интресно   истории   на вписке   фото   юность   
3273
14

Устраивать вечеринки дома - для подростков просто мечта. Правда родители обычно против, ведь ожидают погрома. Пользователи поделились, как прошли их бурные ночи.

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А вы в юности устраивали посиделки?

Источник:

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Метки: Вечеринка   воспоминания   вписка   интресно   истории   на вписке   фото   юность   
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7  комментариев
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32k
Ego sum qui sum Час назад
в писку вашу "вписку", идиотское слово
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909
ruslan d 55 минут назад
По юности постоянно тусили , когда родители уезжали , всегда все норм было
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33k
Snork Snorkoff 57 минут назад
Никогда не понимал, нафига устраивать это у себя дома? Имхо это какая-то форма мазохизма.
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5k
Тамара Час назад
Сочуствую.
Это ж насколько фиговая жизнь у бедолаги.
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475
ghor Тамара Полчаса назад
Ну, если в 10 классе напивался до состояния риз, то не удивительно что дальше в жизни было ещё хуже.
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