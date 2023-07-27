Последствия подростковых вечеринок, о которых никогда не забыть

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Устраивать вечеринки дома - для подростков просто мечта. Правда родители обычно против, ведь ожидают погрома. Пользователи поделились, как прошли их бурные ночи.
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А вы в юности устраивали посиделки?
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А разгром... ну конечно что то иногда ломалось, но ничего критичного.
Во-вторых, не припомню в советское время съемных помещений для вечеринок. Да и сейчас они денег стоят, а если бар снимать -вообще разоришься, у них там выручка за вечер компенсирована должна быть.
Соответственно, в-третьих, если не у себя, то у кого-то. А для кого-то это все равно будет "у себя".
Круг замкнулся.
Это ж насколько фиговая жизнь у бедолаги.