Аврора - девочка, родившаяся в тюрьме, планирует поступить в Гарвард

Благодаря упорству, знаниями и поддержке она сумела изменить свою жизнь. Она не собиралась расти с клеймом неудачницы, родившейся в тюрьме, а выбила себе дорогу в люди. Неблагополучная семья не стала преградой для Авроры на пути к светлому будущему.