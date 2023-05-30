Аврора - девочка, родившаяся в тюрьме, планирует поступить в Гарвард

Неблагополучная семья и плохое прошлое не всегда становится приговором. Аврора из США на своём примере доказывает, что можно добиться всего, чего хочется, благодаря упорству.
Аврора Скай Кастнер родилась в тюрьме округа Галвестон. Её мать отбывала наказание, когда была беременна. После того, как мать вышла из тюрьмы, ответственность за воспитание девочки взял на себя отец Кастнер.
Несмотря на прошлое, малышка росла очень умной. Она любила читать, у неё уже были кумиры. Да, тюремная среда не особо способствует развитию, но девочке помогали наставники.
Её историю узнали в благотворительной организации, женщина по имени Мона, занимающаяся поддержкой подростков, сразу же начала помогать Авроре, увидев в ней потенциал.
Девочка окончила школу с высоким баллом, а после подала заявление в Гарвард. Своё эссе она начала со слов: "Я родилась в тюрьме".
Аврора не собиралась скрывать прошлое, но и не позволила ему управлять своей жизнью.
Благодаря упорству, знаниями и поддержке она сумела изменить свою жизнь. Она не собиралась расти с клеймом неудачницы, родившейся в тюрьме, а выбила себе дорогу в люди. Неблагополучная семья не стала преградой для Авроры на пути к светлому будущему.
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