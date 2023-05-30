FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1929 постов • 766 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Аврора - девочка, родившаяся в тюрьме, планирует поступить в Гарвард

Аврора - девочка, родившаяся в тюрьме, планирует поступить в Гарвард

Автор:
30 мая 2023 09:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Гарвард   девочка родилась в тюрьме   истории   история из жизни   путь ребенка   фото   
1194
6

Неблагополучная семья и плохое прошлое не всегда становится приговором. Аврора из США на своём примере доказывает, что можно добиться всего, чего хочется, благодаря упорству.



Аврора Скай Кастнер родилась в тюрьме округа Галвестон. Её мать отбывала наказание, когда была беременна. После того, как мать вышла из тюрьмы, ответственность за воспитание девочки взял на себя отец Кастнер.




×
×

Несмотря на прошлое, малышка росла очень умной. Она любила читать, у неё уже были кумиры. Да, тюремная среда не особо способствует развитию, но девочке помогали наставники.

Её историю узнали в благотворительной организации, женщина по имени Мона, занимающаяся поддержкой подростков, сразу же начала помогать Авроре, увидев в ней потенциал.



Девочка окончила школу с высоким баллом, а после подала заявление в Гарвард. Своё эссе она начала со слов: "Я родилась в тюрьме".




Аврора не собиралась скрывать прошлое, но и не позволила ему управлять своей жизнью.



Благодаря упорству, знаниями и поддержке она сумела изменить свою жизнь. Она не собиралась расти с клеймом неудачницы, родившейся в тюрьме, а выбила себе дорогу в люди. Неблагополучная семья не стала преградой для Авроры на пути к светлому будущему.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Гарвард   девочка родилась в тюрьме   истории   история из жизни   путь ребенка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
pynh 2 часа назад
Уверен на 100% - если бы не смазливая мордаха, хер бы чего она добилась своим упорством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Руслан 11 минут назад
Счастье-то какое
Очередная история из страны с кисельными берегами, про сильную и независимую, которая всего добилась сама в мире, где правят агрессивные, белые, гетеросексуальные мужчины
Уже тошнит от этих слащавых историй, если честно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50335



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#люди#животные#забавно#СССР#позитив#Еда#отношения
#машина#в мире#ДТП#авто аварии#кино#Автовсячина#факты#фильм#пешехода сбили#Англия
#автомир#интересно#аварии#Прикол#история#интересное#милота#2023#шоу бизнес#Китай
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться