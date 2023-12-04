25 самых страшных кошмаров из океанских глубин

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На AskReddit был задан вопрос «Вы знаете самую страшную вещь из тех, что были найдены в океане и имеют фотографическое подтверждение?» — и интересные ответы не заставили себя ждать. Встречайте: уродливые глубоководные рыбы, громадные кальмары, зубастые акулы и многое другое.
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11. Кальмар Гумбольдта (красный дьявол). Главное — не попасть в косяк таких кальмаров. Они легко могут принять человека за еду
13. «Крылатая акула», обнаруженная в Авасиме, Япония. Она послужила вдохновением для фильма «Годзилла: Возрождение»
14. Бразильская светящаяся акула (cookiecutter shark, «акула — формочка для печенья»). Выкусывает/вырезает из тела жертвы крупные куски округлой формы
15. Антарктический глубоководный (колоссальный) кальмар, длиной до 14 метров и весом до полутонны. Он больше и злее «гигантских» кальмаров и достаточно велик, чтобы охотиться на кашалотов
24. Медуза ируканджи. Она крошечная (1-2 см в диаметре), но чрезвычайно ядовита и может быть даже смертельно опасной
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Моря и океаны дно океана животные животный мир обитатели глубин обитатели моря океан океанский хищник создания глубин
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