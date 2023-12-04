25 самых страшных кошмаров из океанских глубин

На AskReddit был задан вопрос «Вы знаете самую страшную вещь из тех, что были найдены в океане и имеют фотографическое подтверждение?» — и интересные ответы не заставили себя ждать. Встречайте: уродливые глубоководные рыбы, громадные кальмары, зубастые акулы и многое другое.