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25 самых страшных кошмаров из океанских глубин

25 самых страшных кошмаров из океанских глубин

Автор:
04 декабря 2023 14:19
Сообщество : Животные
Метки: Моря и океаны   дно океана   животные   животный мир   обитатели глубин   обитатели моря   океан   океанский хищник   создания глубин   
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На AskReddit был задан вопрос «Вы знаете самую страшную вещь из тех, что были найдены в океане и имеют фотографическое подтверждение?» — и интересные ответы не заставили себя ждать. Встречайте: уродливые глубоководные рыбы, громадные кальмары, зубастые акулы и многое другое.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Моря и океаны   дно океана   животные   животный мир   обитатели глубин   обитатели моря   океан   океанский хищник   создания глубин   
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