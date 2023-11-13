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25 странных и удивительных фактов о животных

25 странных и удивительных фактов о животных

Автор:
13 ноября 2023 15:58
Сообщество : Животные
Метки: животные   животный мир   занимательная зоология   необычный животный мир   удивительные животные   удивительные факты   факты о животных   
1693
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Мир природы полон чудес и сюрпризов. Кто-то на Reddit задал вопрос «Какой самый странный факт о животном вы знаете?» — и тут же подтянулись знатоки дикой природы со всего мира! Устраивайтесь поудобнее и представьте, что эти факты зачитывает всеми любимый Николай Николаевич Дроздов.

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Поэтому мех белого медведя пропускает весь свет к его черной коже, чтобы согреть ее, за исключением нескольких видимых частот, чтобы сохранить маскировку под белую.

Мало у кого хватит смелости напасть на медоеда, но если её и хватит, то точно придётся не сладко.

Для сравнения: у собак их около 2 000 на 1 кв. см, у человека в среднем от 120 до 200 волосяных фолликулов на 1 кв. см.

Когда самец наконец натыкается на самку в глубокой-глубокой темноте, он прикрепляется к ней и постепенно, со временем, становится ее частью.

Этот «танец» указывает: 1) направление до источника нектара по отношению к солнцу; 2) точное расстояние от улья до источника нектара.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   животный мир   занимательная зоология   необычный животный мир   удивительные животные   удивительные факты   факты о животных   
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1  комментарий
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170
A A Полчаса назад
Это маленькая толика многообразия в природе. К стати, у рака богомола самый быстрый удар в мире. Этот список можно продолжать и продолжать.
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