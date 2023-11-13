25 странных и удивительных фактов о животных

Мир природы полон чудес и сюрпризов. Кто-то на Reddit задал вопрос «Какой самый странный факт о животном вы знаете?» — и тут же подтянулись знатоки дикой природы со всего мира! Устраивайтесь поудобнее и представьте, что эти факты зачитывает всеми любимый Николай Николаевич Дроздов.
2. Осьминог иногда пинает рыб своими щупальцами без всякой причины — так, для развлечения или «от злости»
4. Мех белого медведя не белый — он полупрозрачный (для большинства частот света). А под ним находится черная кожа
Поэтому мех белого медведя пропускает весь свет к его черной коже, чтобы согреть ее, за исключением нескольких видимых частот, чтобы сохранить маскировку под белую.
5. Вопреки распространенному мнению, северные олени предпочитают изюм, а не морковь. Если вдруг окажетесь на оленьей ферме — вы знаете, чем их угостить
6. Аргонавты — это маленькие осьминоги, которым лень совокупляться. Чтобы спариться с самками, они отсоединяют свои члены и выбрасывают их в открытое море
7. Медоеды могут выворачивать свои анальные железы наизнанку и использовать запах для отпугивания нападающих
Мало у кого хватит смелости напасть на медоеда, но если её и хватит, то точно придётся не сладко.
8. Дельфины намеренно «ловят кайф» от иглобрюхов. В этой рыбе содержится токсин, вызывающий у дельфинов эффект изменения сознания
10. Парящий (попончатый) осьминог демонстрирует самую высокую степень полового диморфизма из всех известных. Самки: около 1,8 м в поперечнике. Самцы: около 2,5 см
11. Язык дятла обхватывает мозг, чтобы амортизировать его от вибраций, возникающих при ударе клювом о ствол дерева
12. Морская выдра — самое густошерстное животное: от 90 000 до 150 000 волосяных фолликулов на 1 кв. см
Для сравнения: у собак их около 2 000 на 1 кв. см, у человека в среднем от 120 до 200 волосяных фолликулов на 1 кв. см.
14. Утконосы светятся голубовато-зелёным светом в ультрафиолетовых лучах. У них также нет сосков: они просто выделяют молоко из желез под кожей, а детеныши поглощают его
17. Стрекозы имеют самую высокую результативность охоты. Это самый удачливый и смертоносный хищник на Земле
18. Чтобы хищники не догадались о наличии детенышей, самки оленя поедают экскременты своего потомства
Когда самец наконец натыкается на самку в глубокой-глубокой темноте, он прикрепляется к ней и постепенно, со временем, становится ее частью.
20. Если у людей три типа цветочувствительных колбочек в глазах, то у раков-богомолов их 16. Они видят цвета, которые мы не можем видеть
23. Кенгуру не умеют прыгать назад. Поэтому, если на вас нападет один из них, просто старайтесь держаться у него за спиной
25. Пчёлы, отыскав источник нектара, возвращаются в улей и сообщают остальным пчелам, где он находится, особым танцем
Этот «танец» указывает: 1) направление до источника нектара по отношению к солнцу; 2) точное расстояние от улья до источника нектара.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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