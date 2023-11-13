25 странных и удивительных фактов о животных

Мир природы полон чудес и сюрпризов. Кто-то на Reddit задал вопрос «Какой самый странный факт о животном вы знаете?» — и тут же подтянулись знатоки дикой природы со всего мира! Устраивайтесь поудобнее и представьте, что эти факты зачитывает всеми любимый Николай Николаевич Дроздов.