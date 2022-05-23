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Почему посреди степи в Астраханской области стоит маяк?

Почему посреди степи в Астраханской области стоит маяк?

Автор:
23 мая 2022 10:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Астрахань   интересно   маяк   познавательно   факты   фото   
9624
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На юге астраханской области, близ села Вышки, находится уникальная достопримечательность — старый маяк. Его уникальность заключается в том, что расположен он посреди степи. Береговая линия Каспийского моря находится в 30 км от сооружения, и ее невозможно разглядеть с вышки.

Но зачем нужен маяк в степи?


Петровский маяк

У маяка есть сразу несколько названий: четырехбугорный, петровский и маяк Петра I. Первое появилось из-за расположения сооружения: оно стояло на острове с тем же названием. Два других из-за того, что именно великий царь приказал построить маяк в Каспийском море.


История маяка

Изначально в этой местности не было села. А нынешние степи покрывала вода Каспийского моря. Зато там было несколько островов, у которых соорудили порт для тех, кто путешествовал по морю и не мог зайти на своем судне в Волгу.

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В этом порту в 1722-ом году во время Персидского похода остановился и Петр I со своей эскадрой. После двухдневной стоянки, он приказал построить там маяк. Но строительство затянулось, и построена вышка была только в 1741-ом году, уже после смерти Петра.

Изначально маяк построили из дерева. Этот материал быстро портился на морском ветру, поэтому здание приходилось постоянно перестраивать. В 1852 году случился сильный шторм, в результате чего вышка разрушилась. Восстанавливать ее не стали, а возвели абсолютно новую из кирпича.

Кирпичный маяк построили высотой с двадцатиэтажное здание. Лестницы выполнили из чугуна, а еще добавили смотровую площадку. Строение получилось очень качественным и крепким, поэтому находится в хорошем состоянии по сей день.


Что случилось с маяком?

Постепенно уровень моря начал падать, из-за этого вода стала отходить. В итоге порт пришлось закрыть. Чуть позже, в 1930 году, перестал функционировать и маяк.

С 80-ых годов он стал памятником областного значения. В 90-ых в нем располагалась радиостанция. Когда она перестала работать, здание стало заброшенным. Тем не менее туристы часто посещают маяк из-за его уникальности и старинной архитектуры.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Астрахань   интересно   маяк   познавательно   факты   фото   
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18  комментариев
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20k
SolomonA 15 часов назад
"Что случилось с маяком?" - с маяком-то как раз ничего не случилось. Он как стоял, так и стоит, а вот моря в этом месте не стало...
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126k
Аааа 6 часов назад
Когда-то давно Каспий и Арал были единым морем-озером. Со временем оно обмелело и поделилось на два отдельных моря. И человеческий фактор тут вообще не причем. Про Арал еще в начале 20 века в энциклопедиях писали, что он мелеет на сколько-то там см в год и полностью сухим станет к 2000 году.

И что характерно, на обмелевших участках и Арала, и Каспия находят остатки древних поселений.
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9k
Vampire 9 часов назад
Хотели колодец - строители подвели.
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17k
Vital Idol 9 часов назад
и не было бы постов с дурацкими заголовками...
Ссылка youtu.be
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191
Konstantin Lebedev 11 часов назад
Координаты: 45 36'12.7"N 47 38'19.4"E
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4k
leto2016 14 часов назад
Обалдеть, уже третий пост читаю на фишках. Про Рязанова, про змей и про маяк. Неужели такое бывает.
Обалдеть, уже третий пост читаю на фишках. Про Рязанова, про змей и про маяк. Неужели такое бывает.
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7k
Владимир 14 часов назад
Раз пустыня, значит верблюды. Верблюд-корабль пустыни. Маяк для кораблей. Всё логично
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Olxi

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