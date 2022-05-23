Почему посреди степи в Астраханской области стоит маяк?

На юге астраханской области, близ села Вышки, находится уникальная достопримечательность — старый маяк. Его уникальность заключается в том, что расположен он посреди степи. Береговая линия Каспийского моря находится в 30 км от сооружения, и ее невозможно разглядеть с вышки.
Но зачем нужен маяк в степи?
Петровский маяк
У маяка есть сразу несколько названий: четырехбугорный, петровский и маяк Петра I. Первое появилось из-за расположения сооружения: оно стояло на острове с тем же названием. Два других из-за того, что именно великий царь приказал построить маяк в Каспийском море.
История маяка
Изначально в этой местности не было села. А нынешние степи покрывала вода Каспийского моря. Зато там было несколько островов, у которых соорудили порт для тех, кто путешествовал по морю и не мог зайти на своем судне в Волгу.
В этом порту в 1722-ом году во время Персидского похода остановился и Петр I со своей эскадрой. После двухдневной стоянки, он приказал построить там маяк. Но строительство затянулось, и построена вышка была только в 1741-ом году, уже после смерти Петра.
Изначально маяк построили из дерева. Этот материал быстро портился на морском ветру, поэтому здание приходилось постоянно перестраивать. В 1852 году случился сильный шторм, в результате чего вышка разрушилась. Восстанавливать ее не стали, а возвели абсолютно новую из кирпича.
Кирпичный маяк построили высотой с двадцатиэтажное здание. Лестницы выполнили из чугуна, а еще добавили смотровую площадку. Строение получилось очень качественным и крепким, поэтому находится в хорошем состоянии по сей день.
Что случилось с маяком?
Постепенно уровень моря начал падать, из-за этого вода стала отходить. В итоге порт пришлось закрыть. Чуть позже, в 1930 году, перестал функционировать и маяк.
С 80-ых годов он стал памятником областного значения. В 90-ых в нем располагалась радиостанция. Когда она перестала работать, здание стало заброшенным. Тем не менее туристы часто посещают маяк из-за его уникальности и старинной архитектуры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И что характерно, на обмелевших участках и Арала, и Каспия находят остатки древних поселений.
Обалдеть, уже третий пост читаю на фишках. Про Рязанова, про змей и про маяк. Неужели такое бывает.