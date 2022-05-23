Почему посреди степи в Астраханской области стоит маяк?

Но зачем нужен маяк в степи?

Петровский маяк

У маяка есть сразу несколько названий: четырехбугорный, петровский и маяк Петра I. Первое появилось из-за расположения сооружения: оно стояло на острове с тем же названием. Два других из-за того, что именно великий царь приказал построить маяк в Каспийском море.

История маяка

Изначально в этой местности не было села. А нынешние степи покрывала вода Каспийского моря. Зато там было несколько островов, у которых соорудили порт для тех, кто путешествовал по морю и не мог зайти на своем судне в Волгу.