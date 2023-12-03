FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1305 постов • 219 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Электронные медкарты в поликлиниках станут обязательными с 2024 года

Электронные медкарты в поликлиниках станут обязательными с 2024 года

Автор:
03 декабря 2023 11:04
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Мурашко   больницы   больничная карта   врачи   поликлинника регистратура   электронная медицинская карта   
931
2

А помните это замечательный квест под названием "Где моя больничная карточка?". Приходишь в больницу, а тебе говорят, что в регистратуре её нет, и вообще, мы вам на руки выдавали, так что ищете дома.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал, что электронные медкарты потерять станет вообще невозможным. А сам отказ от бумажных носителей должен стать новым базовым принципом организации работы первичного звена.

С каждым годом массив данных о пациентах собирать все сложнее, а в скором времени будет просто невозможно. Сейчас перед министерством стоит важная задача сформировать оптимальный вариант для информативного ресурса, который позволит сохранить преемственность между уровнями оказания медицинской помощи.

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это [переход на электронные медицинские карты] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем... Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, – он уже в анекдотах зарекомендовал себя».


В прошлом году врачи к такому развитию событий были настроены не очень положительно. 62% врачей были против создания единой базы пациентов, так как в случае проблем с интернетом или электричеством они просто не смогут получить никакой информации о больном. Ну а 1,5% и вовсе признались, что с компьютерами не дружат.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Мурашко   больницы   больничная карта   врачи   поликлинника регистратура   электронная медицинская карта   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
311
Серега 2 часа назад
У нас квеста никогда с ними не было.Кто и как ее потерял,никто разбираться не хотел.Идешь,покупаешь общую тетрадь и тебе за 5 минут делают новую карту.А потом или они у себя старую найдут или действительно она у тебя была и ты ее дома находишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
adssaf afasffdsga Час назад
Знаю, что полудохлый барс, который может зависнуть на весь день вообще как нехрен, является уже довольно старой проблемой. Сейчас что-то новое введут... Была такая штука, как электронная регистратура в Томске. Она и сейчас есть. Но в формате кастрата. Была штука удобная, записаться куда угодно без проблем, главное к востребованных специалистам успеть на кнопочку тыкнуть. И вот, одни не радостным утром, я проснулся с температурой. Открываю регистратура, а там только через госуслуги запись. Ладно. Где-то попытки с десятой он загрузился, попытки с 15 загрузил таки терапевтов. Вернее, одного. Вообще не из моей больницы. Через полчаса усилий я таки смог записаться в свою больницу, прихожу на приём и меня просят никогда через госуслуги не записываться. В другую больницу надо было записаться к специализированному - так врачей и не загрузило, а в оффлайне они не записывают, вот это сцука прикол был, когда справка нужна, а получить - хер. Это, значит, шоб сцука удобнее людям было, шоб единые базы. Если такая же херота будет введена для хранения медицинских карт, работа здравоохранения будет парализована нахер намертво. Пока там наверху вместо криворуких дегенератов не начнут нанимать нормальных заказчиков и нормальных программистов, ничего такого вводить нельзя - это [мат] преступление против государства и общества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
Андрей Л Час назад
Очень удобно будет посмотреть карту того, кого берешь на работу. Что с ним, да как. Карта многое может сказать о работнике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
Андрей Л Олег 37 минут назад
Ты в это веришь? Все можно будет скачать и с обновлениями в инете. И не такое сливается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
V2.Smirnov 2 часа назад
Это реально круто! Я долгое время пользовался платной медициной, а тут понадобилось пойти в государственную. По сравнению с тем, что было лет 20 назад - это просто небо и земля! Записался через 2 дня к ЛОРу на гос.услугах. Пришёл. Никаких регистратур! Прошёл прямо в кабинет. Там табло с электронной очередью. Приём. По приходу домой смотрю на гос.услугах электронную карту: отмечен приём, диагноз, назначения, направления к другим врачам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
А это уже гораздо круче, чем инн или снилс. Вот, это - настоящий тотальный контроль. Ну, и утечек, конечно, тоже не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
Акушер-гинеколог, однако. Привет, Мишка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт 2 часа назад
покусились на святое - почерк врачей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
iskra poбт 2 часа назад
Думаю, что врачи продолжат давать "рекомендации" вместо рецептов на листочках с каракулями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом
30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом
Парейдолия озабоченного человека
Парейдолия озабоченного человека
Набирающие популярность в сообществах
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Необычные корабли на службе Германии. Суда класса Bottsand
Необычные корабли на службе Германии. Суда класса Bottsand
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#забавно#Москва#США#здоровье#Животное#детство#Мемы#смешно
#люди#Юмор#факты#кино#интересное#удивительно#автомобили#зима#милота#соцсети
#история#в мире#Россия#СССР#животные#природа#дети#Китай#сарказм#ЧП
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты Москвича обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию, и он умер Москвича обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию, и он умер В России запущен в производство уникальный тест на гепатиты, сифилис и ВИЧ В России запущен в производство уникальный тест на гепатиты, сифилис и ВИЧ Коронавирус имеет серьезное влияние на психику Коронавирус имеет серьезное влияние на психику Девочка упала с девятого этажа и осталась жива Девочка упала с девятого этажа и осталась жива

На что жалуетесь?

Вернуться