Электронные медкарты в поликлиниках станут обязательными с 2024 года

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это [переход на электронные медицинские карты] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем... Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, – он уже в анекдотах зарекомендовал себя».

В прошлом году врачи к такому развитию событий были настроены не очень положительно. 62% врачей были против создания единой базы пациентов, так как в случае проблем с интернетом или электричеством они просто не смогут получить никакой информации о больном. Ну а 1,5% и вовсе признались, что с компьютерами не дружат.



