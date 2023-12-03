Электронные медкарты в поликлиниках станут обязательными с 2024 года

А помните это замечательный квест под названием "Где моя больничная карточка?". Приходишь в больницу, а тебе говорят, что в регистратуре её нет, и вообще, мы вам на руки выдавали, так что ищете дома.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал, что электронные медкарты потерять станет вообще невозможным. А сам отказ от бумажных носителей должен стать новым базовым принципом организации работы первичного звена.
С каждым годом массив данных о пациентах собирать все сложнее, а в скором времени будет просто невозможно. Сейчас перед министерством стоит важная задача сформировать оптимальный вариант для информативного ресурса, который позволит сохранить преемственность между уровнями оказания медицинской помощи.
«Со следующего года органам исполнительной власти мы это [переход на электронные медицинские карты] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем... Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, – он уже в анекдотах зарекомендовал себя».
В прошлом году врачи к такому развитию событий были настроены не очень положительно. 62% врачей были против создания единой базы пациентов, так как в случае проблем с интернетом или электричеством они просто не смогут получить никакой информации о больном. Ну а 1,5% и вовсе признались, что с компьютерами не дружат.
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