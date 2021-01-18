Девочка упала с девятого этажа и осталась жива

В Оренбурге вечером 16 января семилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома.
По сообщению УМВД России по Оренбургской области, девочка осталась на некоторое время без присмотра родителей и самостоятельно открыла окно.
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Ребёнок был госпитализирован с тяжелейшими травмами и сотрясением головного мозга в Центр детской хирургии. Малышку подключили к аппарату ИВЛ, и врачи говорят о положительной динамике выздоровления.
Однако дальнейшая реабилитация будет очень сложной. Также медики предполагают, что для полного выздоровления может потребоваться хирургическое вмешательство.
Однако дальнейшая реабилитация будет очень сложной. Также медики предполагают, что для полного выздоровления может потребоваться хирургическое вмешательство.
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