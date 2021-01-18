Девочка упала с девятого этажа и осталась жива

Ребёнок был госпитализирован с тяжелейшими травмами и сотрясением головного мозга в Центр детской хирургии. Малышку подключили к аппарату ИВЛ, и врачи говорят о положительной динамике выздоровления.



Однако дальнейшая реабилитация будет очень сложной. Также медики предполагают, что для полного выздоровления может потребоваться хирургическое вмешательство.