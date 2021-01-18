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Девочка упала с девятого этажа и осталась жива

Девочка упала с девятого этажа и осталась жива (4 фото)

Автор:
18 января 2021 15:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: больницы   врачи   девочки   жизнь   окна   оренбург   падение   сугробы   
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В Оренбурге вечером 16 января семилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома.
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Метки: больницы   врачи   девочки   жизнь   окна   оренбург   падение   сугробы   
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10  комментариев
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Ну в 7 лет уже все же мозгов в голове должно быть достаточно, чтоб родителей обвинять. Я в свое время (учась в 1м классе) из школы самостоятельно ходила домой и могла сама разогреть еду на плите. А потом дожидалась родителей, пока с работы не придут. И очень многие так жили, без бабушек-дедушек. И без замков повсюду.
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4k
elllfa 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Страшно всё это.
Подрастает поколение раздолбаев....
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4k
Серега Великий Кормчий Час назад
Да и раньше было то-же самое. Просто раньше не было интернета и новость не делали из всего.

Нам, помню рассказывали, как парень спрятался в картонной коробке где-то рядом с дорогой, и камаз раздавил её.
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11k
Kazanzaki 2 часа назад
А была бы трезвая, убилась бы нах.
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626
Alexander 3 часа назад
спасибо её ангелу хранителю, живи девчушка-живи!
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39k
Raush 3 часа назад
Девочка упала с девятого этажа и осталась жива
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