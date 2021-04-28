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В серийное производство направили тест-систему "МультиСКРИН", он одномоментно позволяет выявить сразу четыре заболевания. Теперь не нужно будет сдавать несколько анализов.
Разработчиками "МультиСКРИНА" стала российская биотехнологическая компания "Биопалитра" из северной столицы. Компания отметила, что "госпитальная четверка" (ВИЧ, сифилис и гепатиты B и C) - это один из самых востребованных в мире комплексов анализов. Они необходимы в службе крови, при госпитализации и во многих других ситуациях.
В мире нет аналогичных тест-систем, которые именно на молекулярном уровне могут провести диагностику
сразу четырех инфекций в одном анализе. Санкт-Петербургская организация уверена, что ее разработка откроет новый и перспективный рынок мультиплексных и комбинированных систем.
сразу четырех инфекций в одном анализе. Санкт-Петербургская организация уверена, что ее разработка откроет новый и перспективный рынок мультиплексных и комбинированных систем.
"МультиСКРИН" прошел клинические испытания на базе НИИ "Вектор (Новосибирск) и получил регистрационное удостоверение. Также были проведены дополнительные тестирования, уже на базе московского НИИ скорой помощи Склифосовского. В результате всех тестов выявлена специфичность на уровне более 99% и чувствительность в 100%.
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p.s. щас набегут дебилы и не Прочитав начнут минусить. фишки же)))
А хуле? При капитализме же живем