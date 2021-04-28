Разработчиками "МультиСКРИНА" стала российская биотехнологическая компания "Биопалитра" из северной столицы. Компания отметила, что "госпитальная четверка" (ВИЧ, сифилис и гепатиты B и C) - это один из самых востребованных в мире комплексов анализов. Они необходимы в службе крови, при госпитализации и во многих других ситуациях.