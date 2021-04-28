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В России запущен в производство уникальный тест на гепатиты, сифилис и ВИЧ

В России запущен в производство уникальный тест на гепатиты, сифилис и ВИЧ (3 фото)

Автор:
28 апреля 2021 17:45
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: анализы   больницы   врачи   исследования   медицина   новости медицины   тестирование   
331
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В серийное производство направили тест-систему "МультиСКРИН", он одномоментно позволяет выявить сразу четыре заболевания. Теперь не нужно будет сдавать несколько анализов.

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Метки: анализы   больницы   врачи   исследования   медицина   новости медицины   тестирование   
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6  комментариев
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10k
Сергей 57 минут назад
Опять агрессия со стороны России. Снова санкции введут.
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4k
Leonid 11 минут назад
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50
комнатный сибиряк 19 минут назад
Пусть лучше таблетки от жадности придумают, да побольше , побольше
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−24
vova old 45 минут назад
НИИ "Вектор (Новосибирск) ??? по данным особо упоротых западных специалистов по России это именно то место где русские изобрели covid-19 целью подорвать экономическое положение Китая .
p.s. щас набегут дебилы и не Прочитав начнут минусить. фишки же)))
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−24
vova old 48 минут назад
она уже много лет не 4 раздельных анализа A ОДНА Пробирк,а какая разница Пациенту что там с ней в лаборатории делают. то есть для конечного потребителя разницы нет
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 56 минут назад
Тест запущен, но видимо опять за сумасшедшие бабки будет продаваться!
А хуле? При капитализме же живем
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