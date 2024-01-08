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15 изображений, которые покажут новые грани мира

15 изображений, которые покажут новые грани мира

Автор:
08 января 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   взгляд   изменят   мир   планета   события   явления   
2269
16

На нашей планете постоянно происходит множество любопытных событий и явлений. Изображения в это посте доказывают, что независимо от того, сколько бы мы ни изучали окружающий мир, он по-прежнему открывает перед нами множество новых горизонтов и невероятных объектов. Взгляните!

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Метки: Изображения   взгляд   изменят   мир   планета   события   явления   
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5  комментариев
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20k
Bill Час назад
Подозреваю что на острове Кука нет вендинговых автоматов
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55k
turyst 2 минуты назад
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