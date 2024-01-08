15 изображений, которые покажут новые грани мира

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На нашей планете постоянно происходит множество любопытных событий и явлений. Изображения в это посте доказывают, что независимо от того, сколько бы мы ни изучали окружающий мир, он по-прежнему открывает перед нами множество новых горизонтов и невероятных объектов. Взгляните!
1. Пакеты с картофельными чипсами в круглосуточном магазине на высоте 2267 метров над уровнем моря
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3. Эти старинные солнечные часы имеют панели, которые показывают время в странах по всему миру
6. Радужное дерево-опал. Опаловая масса служит окаменяющим веществом для различных ископаемых растений
9. Один из старейших существующих камней, метеорит Мерчисон. Углистый хондрит общим весом 108 килограмм, упал 28 сентября 1969 года вблизи деревни Мурчисон, штат Виктория, Австралия
Учёные определили, что метеорит старше Солнца и насчитывает приблизительно 5.5 - миллиардную историю.
11. В Южной Корее дождевая вода накапливается в гидравлической системе, чтобы позже ею можно было убирать улицы
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