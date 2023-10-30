30 живописных уголков нашего мира

На Reddit действительно есть сообщества, которые по праву могут считаться настоящим украшением интернет-пространства. Например, группа фотографов-пейзажистов и любителей природы, посвященная красотам окружающего мира.
Сообщество любителей пейзажа было создано в 2011 году, в настоящий момент оно насчитывает 23,6 млн. участников, среди них - Марчин Заяц. Фотограф родился в Польше и живет в Северной Калифорнии. Он инженер-программист, но свободное время посвящает съёмке природы.
"После окончания университета я переехал в США по работе, - рассказывает Марцин, - путешествуя по западной части США, я влюбился в природные ландшафты. Купил камеру, чтобы документировать свои путешествия, и это стало моим увлечением".
Несколько лет назад снимок "Волшебный гриб" принес Марцину 50000 голосов. На фотографии изображена скала в Нью-Мексико на фоне Млечного пути.
"Перед поездкой я изучил местность в поисках наиболее интересных скальных образований, - вспоминает фотограф. - Я не знал, где находится эта "грибная скала", но обнаружил ее во время дневного похода. После захода солнца я вернулся, чтобы запечатлеть ее и ночное небо".
4. "Я пытался сделать этот снимок горы Бейкер четыре года... На прошлой неделе все получилось"
Может показаться, что для съемки таких кадров, как "Волшебный гриб", требуется только хорошее оборудование и твердая рука. Но на самом деле все гораздо сложнее. Одна из главных проблем - погодные условия.
"Я часто посещаю одно и то же место несколько раз, чтобы запечатлеть его в наилучших условиях", - говорит Заяц.
Другим важнейшим фактором, влияющим на качество фотографии, является обработка. Как и все снимки космических явлений, таких как туманности и звездные скопления, пейзажи тоже нуждаются в подобной обработке.
Марчин отмечает, что обработка дает возможность подчеркнуть природную красоту, именно она помогает подчеркнуть значимые детали.
6. "Как хорошо, что я встал ради этого восхода солнца в -26 °C. Есть всего несколько дней в году, когда утренний свет идеально совпадает с отверстием в скале. Гранд-Портаж, штат Массачусетс".
21. "Я мог бы рассказать о том, как я прошел 100 миль в Исландии, но лучший снимок был сделана всего в двух минутах ходьбы от парковки!"
25. "Становится не по себе, когда утром видишь прямо перед своей палаткой вот это... Национальный парк "Ворота Арктики", Аляска
Источник: — переведено специально для fishki.net
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