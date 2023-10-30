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30 живописных уголков нашего мира

30 живописных уголков нашего мира

Автор:
30 октября 2023 14:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: коллекция   мир   пейзаж   природа   фотограф   фотография   
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На Reddit действительно есть сообщества, которые по праву могут считаться настоящим украшением интернет-пространства. Например, группа фотографов-пейзажистов и любителей природы, посвященная красотам окружающего мира.

Сообщество любителей пейзажа было создано в 2011 году, в настоящий момент оно насчитывает 23,6 млн. участников, среди них - Марчин Заяц. Фотограф родился в Польше и живет в Северной Калифорнии. Он инженер-программист, но свободное время посвящает съёмке природы.


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"После окончания университета я переехал в США по работе, - рассказывает Марцин, - путешествуя по западной части США, я влюбился в природные ландшафты. Купил камеру, чтобы документировать свои путешествия, и это стало моим увлечением".


Несколько лет назад снимок "Волшебный гриб" принес Марцину 50000 голосов. На фотографии изображена скала в Нью-Мексико на фоне Млечного пути.

"Перед поездкой я изучил местность в поисках наиболее интересных скальных образований, - вспоминает фотограф. - Я не знал, где находится эта "грибная скала", но обнаружил ее во время дневного похода. После захода солнца я вернулся, чтобы запечатлеть ее и ночное небо".


Может показаться, что для съемки таких кадров, как "Волшебный гриб", требуется только хорошее оборудование и твердая рука. Но на самом деле все гораздо сложнее. Одна из главных проблем - погодные условия.

"Я часто посещаю одно и то же место несколько раз, чтобы запечатлеть его в наилучших условиях", - говорит Заяц.

Другим важнейшим фактором, влияющим на качество фотографии, является обработка. Как и все снимки космических явлений, таких как туманности и звездные скопления, пейзажи тоже нуждаются в подобной обработке.

Марчин отмечает, что обработка дает возможность подчеркнуть природную красоту, именно она помогает подчеркнуть значимые детали.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: коллекция   мир   пейзаж   природа   фотограф   фотография   
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