Саранское чудо – «девочка-рентген»

Мама Натальи сначала отмахивалась – мало ли что может выдумать ребёнок. Но когда дочь рассказала после ухода друга семьи о его проблемах с кишечником, и диагноз подтвердился, поняла, что в словах Наташи что-то есть.

Подросток видел новообразования, кисты, язвы, даже беременность. Вскоре к Дёмкиной стали стекаться медики, корреспонденты, обычные больные и скептики, нацеленные на разоблачение.