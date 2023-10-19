Саранское чудо – «девочка-рентген»

«Да я тебя насквозь вижу!» Обычно такими громкими фразами люди бросаются во время ссоры, пытаясь уличить оппонента во лжи. А эта девочка утверждала, что видит окружающих насквозь в буквальном смысле.
В 1987 году в Саранске родилась девочка Наташа. Которая уже в 10-летнем возрасте утверждала, что видит человеческий организм насквозь, как рентген-аппарат, и может диагностировать любую болезнь.
Мама Натальи сначала отмахивалась – мало ли что может выдумать ребёнок. Но когда дочь рассказала после ухода друга семьи о его проблемах с кишечником, и диагноз подтвердился, поняла, что в словах Наташи что-то есть.
Подросток видел новообразования, кисты, язвы, даже беременность. Вскоре к Дёмкиной стали стекаться медики, корреспонденты, обычные больные и скептики, нацеленные на разоблачение.
Способностями юной жительницы Саранска заинтересовались представители британского издания The Sun. И в 2004 году пригласили юное дарование в Лондон. Где умения девочки проверили на журналистке Бриони Уорден. Женщина недавно попала в аварию, но скрыла все внешние проявления несчастного случая. Наталья точно описала проблемы, хоть и не владела медицинской терминологией.
Следующим этапом в программе проверки способностей стал эксперимент, организованный несколькими медицинскими структурами в США. Девушке необходимо было осмотреть семь пациентов, у шести из которых были заметные на снимках отклонения, и выяснить, какой снимок какому больному принадлежит.
Результаты оказались не самыми впечатляющими. Наталья верно определила болезни четырёх человек, указав на соответствующие снимки. При этом пропустила пациента, в череп которого была вставлена металлическая пластина. А многих больных пыталась классифицировать по внешним признакам – человек без патологий – самый молодой, человек, грудную клетку которого соединяли металлические «скрепки» после операции на сердце – самый пожилой и неважно выглядевший.
К тому же эксперимент занял около 4 часов, тогда как мать девушки утверждала, что для постановки диагноза Наталье надо буквально несколько минут.
После этого «девочку-рентген» пригласили для исследования японские медики. Их работа Дёмкиной, даже поставившей диагноз псу, полностью устроила.
Наталья мечтала об открытии многопрофильного медицинского центра, в котором диагностику можно было бы проводить с помощью её способностей. Но реальность оказалась более прозаичной: девушка окончила лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. О дальнейшей судьбе Дёмкиной информации нет.
Медики зачастую безошибочно диагностируют болезни по цвету кожи, белков глаз, запаху, голосу, мимике, походке и другим косвенным признакам. Почему бы с учётом этого не допустить возможность существования второго зрения, которое Дёмкина использовала для диагностики заболеваний?
Как считаете, действительно ли у девочки был дар, или её способности – не более чем грамотный коммерческий проект, организованный взрослыми?
Источник:
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Чтобы диагностировать болезнь нужно быть медиком как минимум.