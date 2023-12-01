Вьетнамка 50 лет ничего не ест, а только пьёт воду

Сразу после удара молнии она какое-то время только пила воду с сахаром, а в последующие несколько лет иногда ела фрукты. Однако, с 1970 года и по сей день пожилая вьетнамка почти ничего не ест, только пьёт воду. Она даже испытывает тошноту, когда чувствует запах пищи. Кроме того, у женщины пятеро детей, и по её словам, у неё никогда не было молока. Хотя она готовила для своих детей, сама свои блюда никогда не ела. А теперь, когда взрослые дети разъехались, она и вовсе не готовит: её ежедневный рацион состоит из воды и безалкогольных сладких напитков.