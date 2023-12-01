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Вьетнамка 50 лет ничего не ест, а только пьёт воду

Вьетнамка 50 лет ничего не ест, а только пьёт воду

Автор:
01 декабря 2023 20:33
Сообщество : Истории
Метки: Вьетнам   Жизнь   азиаты   азия   здоровье   истории   история   питание   пожилые люди   старые люди   
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75-летняя вьетнамка уже 50 лет живёт на воде и сладких безалкогольных напитках — и при этом прекрасно себя чувствует и полна энергии. По словам женщины, она перестала испытывать чувство голода, когда её ударила молния.

Жительнице Вьетнама по имени Буй Тхи Лой 75 лет, и она живёт в коммуне Лок Нинь, провинция Куанг Бинь. Женщина ухаживает за местным военным кладбищем, а раньше участвовала в молодёжных волонтёрских отрядах и помогала солдатам. В 1963 году, когда Лой и её товарищи по команде поднялись на гору, чтобы оказать помощь раненым солдатам, её ударила молния. По словам женщины, после этого инцидента у неё пропало чувство голода, и она совсем не хочет есть.

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Сразу после удара молнии она какое-то время только пила воду с сахаром, а в последующие несколько лет иногда ела фрукты. Однако, с 1970 года и по сей день пожилая вьетнамка почти ничего не ест, только пьёт воду. Она даже испытывает тошноту, когда чувствует запах пищи. Кроме того, у женщины пятеро детей, и по её словам, у неё никогда не было молока. Хотя она готовила для своих детей, сама свои блюда никогда не ела. А теперь, когда взрослые дети разъехались, она и вовсе не готовит: её ежедневный рацион состоит из воды и безалкогольных сладких напитков.

Несмотря на такой режим питания, госпожа Лой признаётся, что у неё хорошее здоровье и нет никаких болезней. Она получает пособие в размере около 1,3 млн донгов в месяц (5 тысяч рублей), и тратит его на воду, а оставшееся - на благотворительность. Журналисты и местные власти несколько раз приезжали к бабушке домой: они обнаружили, что её холодильник заполнен бутылками с водой и газировками, а электрическая плита уже давно не используется.

Однако, образ жизни бабушки у многих вызывает сомнения. Например, Тран Ван Тхань, заместитель председателя народного комитета коммуны Лок Нинь, сказал, что невозможно подтвердить, действительно ли госпожа Лой живёт только на воде. По его словам, эта история ограничивается лишь слухами людей и рассказами самой пенсионерки, и никто её не проверял. Специалисты отмечают, что в социальных сетях неоднократно появлялись истории о людях, которые не едят десятилетиями и при этом живут здоровой жизнью. Однако, это сложно проверить или выяснить причину.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   Жизнь   азиаты   азия   здоровье   истории   история   питание   пожилые люди   старые люди   
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13  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова 53 минуты назад
Не верю.
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27k
Лис Полминуты назад
Мечта пенсионного фонда РФ.
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12k
Sapsan 7 минут назад
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3k
lekha-fil 8 минут назад
Были уже такие. Увы, это не соответствует действительности.
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809
Александр Сергеев 8 минут назад
Была у нас в России одна такая,тоже ничего не ела и прекрасно себя чувствовала,пока ее для проверки под наблюдение круглосуточное не посадили,вот тут то она и начала резко плохеть:))
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7k
Андрей Крылов 11 минут назад
Брехня .
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31k
Владимир 21 минуту назад
Ага, небось хомячит под одеялом втихую.
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33k
Teodor 23 минуты назад
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28k
Егор Полчаса назад
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758
Шурман 41 минуту назад
Честно не верю . Ну бывает да когда у человека проблемы или с поджелудочной или печенью то можно поголодать . Мой личный рекорд 11 дней без еды и только вода , такие голодовки можно устраивать только в больнице и под присмотром врачей . Честно сейчас тоже ни чего не ел уже с вечера понедельника . Сегодня с утра был у врача и вот тебе радость в след воскресение очередное мрт
мне Кент в воскресение сказал , типа может тебе действительно начать готовить все на пару а не так как ты любишь , то шашлыки у тебя то копчения то соления .
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36k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Пи.дит
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1k
WithU 52 минуты назад
Сказка . Уже были здесь подобные истории с разоблачением питающихся лишь божьей росой . К тому- же , если не жрать так долго , идут необратимые нарушения и атрофия внутренних органов/ жкт, судя по историям о анорексиках , которые тем не менее что- то скудно, да едят ,но убивают в хлам свое здоровье за пару лет , в отличие от этого персонажа , который якобы вообще ни- ни на протяжении долгого времени .
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33k
Юрий 53 минуты назад
Всё, что нужно знать - "эта история ограничивается лишь слухами людей и рассказами самой пенсионерки, и никто её не проверял".

А так, да... 50 лет ничего не ест, только вода.

Одна из таких же "солнцеедов": Я дышу и получаю пищу через энергетические центры (чакры), легкие и кожу из атмосферы. Солнечный свет несет элементарные частицы. Они могут входить в резонанс с частицами клеток организма и образовывать все химические элементы, необходимые для питания.
Если человек входит в состояние такого резонанса, у него начинают работать энергетические центры. Его микрокосмос взаимодействует с макрокосмосом. Такая способность есть у каждого. Но люди настолько зашлакованы едой, дурными поступками и помыслами, что способность эта практически утеряна.

Вот так вот....
Если ты умер от голода - сам дурак, зашлакованный....
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