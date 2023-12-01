Вьетнамка 50 лет ничего не ест, а только пьёт воду

75-летняя вьетнамка уже 50 лет живёт на воде и сладких безалкогольных напитках — и при этом прекрасно себя чувствует и полна энергии. По словам женщины, она перестала испытывать чувство голода, когда её ударила молния.
Жительнице Вьетнама по имени Буй Тхи Лой 75 лет, и она живёт в коммуне Лок Нинь, провинция Куанг Бинь. Женщина ухаживает за местным военным кладбищем, а раньше участвовала в молодёжных волонтёрских отрядах и помогала солдатам. В 1963 году, когда Лой и её товарищи по команде поднялись на гору, чтобы оказать помощь раненым солдатам, её ударила молния. По словам женщины, после этого инцидента у неё пропало чувство голода, и она совсем не хочет есть.
Сразу после удара молнии она какое-то время только пила воду с сахаром, а в последующие несколько лет иногда ела фрукты. Однако, с 1970 года и по сей день пожилая вьетнамка почти ничего не ест, только пьёт воду. Она даже испытывает тошноту, когда чувствует запах пищи. Кроме того, у женщины пятеро детей, и по её словам, у неё никогда не было молока. Хотя она готовила для своих детей, сама свои блюда никогда не ела. А теперь, когда взрослые дети разъехались, она и вовсе не готовит: её ежедневный рацион состоит из воды и безалкогольных сладких напитков.
Несмотря на такой режим питания, госпожа Лой признаётся, что у неё хорошее здоровье и нет никаких болезней. Она получает пособие в размере около 1,3 млн донгов в месяц (5 тысяч рублей), и тратит его на воду, а оставшееся - на благотворительность. Журналисты и местные власти несколько раз приезжали к бабушке домой: они обнаружили, что её холодильник заполнен бутылками с водой и газировками, а электрическая плита уже давно не используется.
Однако, образ жизни бабушки у многих вызывает сомнения. Например, Тран Ван Тхань, заместитель председателя народного комитета коммуны Лок Нинь, сказал, что невозможно подтвердить, действительно ли госпожа Лой живёт только на воде. По его словам, эта история ограничивается лишь слухами людей и рассказами самой пенсионерки, и никто её не проверял. Специалисты отмечают, что в социальных сетях неоднократно появлялись истории о людях, которые не едят десятилетиями и при этом живут здоровой жизнью. Однако, это сложно проверить или выяснить причину.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А так, да... 50 лет ничего не ест, только вода.
Одна из таких же "солнцеедов": Я дышу и получаю пищу через энергетические центры (чакры), легкие и кожу из атмосферы. Солнечный свет несет элементарные частицы. Они могут входить в резонанс с частицами клеток организма и образовывать все химические элементы, необходимые для питания.
Если человек входит в состояние такого резонанса, у него начинают работать энергетические центры. Его микрокосмос взаимодействует с макрокосмосом. Такая способность есть у каждого. Но люди настолько зашлакованы едой, дурными поступками и помыслами, что способность эта практически утеряна.
Вот так вот.... Если ты умер от голода - сам дурак, зашлакованный....