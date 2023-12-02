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Сытый львёнок уснул на руках у смотрительницы

Сытый львёнок уснул на руках у смотрительницы

Автор:
02 декабря 2023 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Panthera leo   Китай   большие кошки   зоопарки   львята   семейство кошачьих   
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Смотрители зоопарка в Китае опубликовали милейшие кадры со львёнком, который уснул на руках у смотрительницы.

Этот малыш — один из двойни, и ему не хватает маминого молока. Поэтому смотрители решили докармливать его.


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Пока львёнок маленький, он будет пить молочко. Через несколько месяцев малыш уже начнёт кушать мясо.

После сытного обеда малыш уснул крепким сном


В начале своей жизни львята спят очень много. Как только они становятся страше, они спят уже реже.

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Метки: Ferae   Panthera leo   Китай   большие кошки   зоопарки   львята   семейство кошачьих   
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2  комментария
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1k
beshh Час назад
>> В начале своей жизни львята спят очень много. Как только они становятся страше, они спят уже реже.

Вспомнил мои "сочинения" классе так в третьем. Прослезился.
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4k
americos Час назад
Взрослые особи так-же спят немало. Львы-самцы спят от 18 до 20 часов в день, а самки спят от 15 до 18 часов
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
28018



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