Сытый львёнок уснул на руках у смотрительницы

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Смотрители зоопарка в Китае опубликовали милейшие кадры со львёнком, который уснул на руках у смотрительницы.
Этот малыш — один из двойни, и ему не хватает маминого молока. Поэтому смотрители решили докармливать его.
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Пока львёнок маленький, он будет пить молочко. Через несколько месяцев малыш уже начнёт кушать мясо.
После сытного обеда малыш уснул крепким сном
В начале своей жизни львята спят очень много. Как только они становятся страше, они спят уже реже.
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Вспомнил мои "сочинения" классе так в третьем. Прослезился.