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Золотые тигрята - новое сокровище Китая

Золотые тигрята - новое сокровище Китая (10 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2020 15:18
Сообщество : Животные
Метки: детеныши   дикие животные   животные   золотые тигры   зоопарк   китай   охрана природы   тигры   
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Четверо тигрят, представителей редчайшей разновидности золотого тигра, родились в одном из зоопарков на востоке Китая. Малышей сразу же поместили в инкубатор, и сотрудники следят за ними, не спуская глаз: золотые тигры - редчайшие представители бенгальского вида, они встречаются гораздо реже, чем большие панды, и ценятся китайцами еще выше.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: детеныши   дикие животные   животные   золотые тигры   зоопарк   китай   охрана природы   тигры   
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Слепой Пью 2 часа назад
Здоровья кисявам - пусть растут и размножаются!
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Heisenberg 2 часа назад
Думал китайцы опять там чего то намутили с селекцией,а нет оказывается.Полез в гугл.
"Золотой тигр не является отдельным видом. Появление таких хищников в дикой природе является результатом родственного скрещивания у изолированной популяции бенгальских тигров. Уже в первой половине ХХ века золотые тигры перестали встречаться в естественной среде своего проживания из-за активной охоты на этих хищников. Поэтому золотые тигры обитают в основном в неволе. Именно в неволе в результате мутации генов у обычных оранжевых тигров, проживающих в зоопарке Флориды, в 1983 году родился первый тигр с необычным золотым окрасом.Золотой тигр на первый взгляд выглядит как обычные его сородичи – бенгальский или амурский тигры. Однако, благодаря своеобразной генетической комбинации, золотой тигр отличается от подобных крупных кошек более внушительными размерами. Кроме того, у этих редких животных шерсть более мягкая и шелковистая. Отличительной чертой золотых тигров является отсутствие черных полос характерных для других представителей этих хищников.
Своеобразный окрас и проблемы со здоровьем не позволяют золотым тиграм выживать в дикой природе, что и объясняет их ничтожно малое количество в привычной для этих кошек среде."
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