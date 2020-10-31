Золотые тигрята - новое сокровище Китая

Четверо золотых тигрят появились на свет в одном из зоопарков на востоке Китая, в провинции Чжэнцзян. Все они принадлежат к редчайшей разновидности - золотым тиграм, подвиду бенгальских тигров, и отличаются от своих собратьев необычным золотым цветом полос на шкуре. Золотой цвет - следствие очень редкой рецессивной мутации, поэтому золотые тигры в природе встречаются чрезвычайно редко и ценятся в Китае даже выше, чем большие панды.