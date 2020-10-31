Золотые тигрята - новое сокровище Китая

Четверо тигрят, представителей редчайшей разновидности золотого тигра, родились в одном из зоопарков на востоке Китая. Малышей сразу же поместили в инкубатор, и сотрудники следят за ними, не спуская глаз: золотые тигры - редчайшие представители бенгальского вида, они встречаются гораздо реже, чем большие панды, и ценятся китайцами еще выше.
Четверо золотых тигрят появились на свет в одном из зоопарков на востоке Китая, в провинции Чжэнцзян. Все они принадлежат к редчайшей разновидности - золотым тиграм, подвиду бенгальских тигров, и отличаются от своих собратьев необычным золотым цветом полос на шкуре. Золотой цвет - следствие очень редкой рецессивной мутации, поэтому золотые тигры в природе встречаются чрезвычайно редко и ценятся в Китае даже выше, чем большие панды.
После рождения малышей поместили в кювез, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно и уютно.
Золотые тигры - генетическая разновидность бенгальской, реже амурской породы, которая встречается чрезвычайно редко.
По подсчетам зоологов, сейчас в дикой природе насчитывается около 30 золотых тигров - в 62 раза меньше, чем больших панд, число которых приближается к 2000.
Для матери тигрят это первые роды, поэтому сотрудники зоопарка не уверены в том, что она сразу сможет надлежащим образом позаботиться о детенышах.
Золотые тигры нечасто рождаются не только в неволе, но и в природе, потому что фертильность этой разновидности, как считают ученые, не слишком высока.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Золотой тигр не является отдельным видом. Появление таких хищников в дикой природе является результатом родственного скрещивания у изолированной популяции бенгальских тигров. Уже в первой половине ХХ века золотые тигры перестали встречаться в естественной среде своего проживания из-за активной охоты на этих хищников. Поэтому золотые тигры обитают в основном в неволе. Именно в неволе в результате мутации генов у обычных оранжевых тигров, проживающих в зоопарке Флориды, в 1983 году родился первый тигр с необычным золотым окрасом.Золотой тигр на первый взгляд выглядит как обычные его сородичи – бенгальский или амурский тигры. Однако, благодаря своеобразной генетической комбинации, золотой тигр отличается от подобных крупных кошек более внушительными размерами. Кроме того, у этих редких животных шерсть более мягкая и шелковистая. Отличительной чертой золотых тигров является отсутствие черных полос характерных для других представителей этих хищников.
Своеобразный окрас и проблемы со здоровьем не позволяют золотым тиграм выживать в дикой природе, что и объясняет их ничтожно малое количество в привычной для этих кошек среде."