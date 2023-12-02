В белгородском зоопарке львица Лулу родила троих котят в День матери

У семейства львов в Белгородском зоопарке родились трое котят, это произошло впервые за всю историю учреждения, сообщила пресс-служба организации.
Как указано на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте», львица Лулу и лев Бонапарт с середины лета начали жить вместе.
«Лулу преподнесла Бонапарту очаровательный подарок прямо ко Дню матери. Львица и трое малышей чувствуют себя хорошо. Мы внимательно следим за их состоянием, ведь это первое потомство Лулу, и все очень переживают!» — рассказали в зоопарке.
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Отмечается, что как минимум на два месяца вход в львятник будет строго ограничен. Администрация старается минимизировать стресс для самки и котят, а также просит не кричать и не шуметь у вольеров.
«Как только львята подрастут — примерно через три месяца, — они начнут проявлять самостоятельность, и вы сможете увидеть прелестных малышей своими глазами», —отметили в учреждении.
Как рассказали в пресс-службе, это событие стало первым в истории Белгородского зоопарка. Пол котят еще неизвестен. Позже в социальных сетях проведут голосование, где желающие смогут выбрать им имена.
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