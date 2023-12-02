В белгородском зоопарке львица Лулу родила троих котят в День матери

Отмечается, что как минимум на два месяца вход в львятник будет строго ограничен. Администрация старается минимизировать стресс для самки и котят, а также просит не кричать и не шуметь у вольеров.

«Как только львята подрастут — примерно через три месяца, — они начнут проявлять самостоятельность, и вы сможете увидеть прелестных малышей своими глазами», —отметили в учреждении.

Как рассказали в пресс-службе, это событие стало первым в истории Белгородского зоопарка. Пол котят еще неизвестен. Позже в социальных сетях проведут голосование, где желающие смогут выбрать им имена.