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В белгородском зоопарке львица Лулу родила троих котят в День матери

В белгородском зоопарке львица Лулу родила троих котят в День матери

Автор:
02 декабря 2023 07:17
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Panthera leo   Белгород   большие кошки   лев   львица   львята   семейство кошачьих   
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У семейства львов в Белгородском зоопарке родились трое котят, это произошло впервые за всю историю учреждения, сообщила пресс-служба организации.

Как указано на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте», львица Лулу и лев Бонапарт с середины лета начали жить вместе.


«Лулу преподнесла Бонапарту очаровательный подарок прямо ко Дню матери. Львица и трое малышей чувствуют себя хорошо. Мы внимательно следим за их состоянием, ведь это первое потомство Лулу, и все очень переживают!» — рассказали в зоопарке.


Отмечается, что как минимум на два месяца вход в львятник будет строго ограничен. Администрация старается минимизировать стресс для самки и котят, а также просит не кричать и не шуметь у вольеров.


«Как только львята подрастут — примерно через три месяца, — они начнут проявлять самостоятельность, и вы сможете увидеть прелестных малышей своими глазами», —отметили в учреждении.


Как рассказали в пресс-службе, это событие стало первым в истории Белгородского зоопарка. Пол котят еще неизвестен. Позже в социальных сетях проведут голосование, где желающие смогут выбрать им имена.

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Метки: Ferae   Panthera leo   Белгород   большие кошки   лев   львица   львята   семейство кошачьих   
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scorpick 6 часов назад
Прекрасная новость!
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
28010



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