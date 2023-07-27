В Африке львица спряталась на дереве от семи самцов, желавших близости

В национальном парке Крюгере в ЮАР туристка запечатлела львицу, прятавшуюся на дереве от семи самцов. Львы хотели продолжения рода, но в планы сильной и независимой самки близость в этот день не входила.
Посетители национального парка Крюгер в ЮАР стали свидетелями необычной картины с участием одной львицы и семи львов.
Самка забралась на самое высокое дерево в округе, чтобы спастись от преследовавших ее самцов.
В какой-то момент львица словно бросила вызов гравитации, и зависла параллельно стволу дерева, держась только на лапах. Львы, почуявшие течку, спокойно дожидались самку внизу.
Продолжение истории тоже известно — через некоторое время львице стало тяжело, и она все-таки решила спрыгнуть вниз, рассказала туристка.
«Как только она коснулась земли, самцы бросились за ней в погоню. Мы не смогли увидеть, чем все закончилось — львица убежала в густой подлесок и скрылась из виду», — добавила она.
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