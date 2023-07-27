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В Африке львица спряталась на дереве от семи самцов, желавших близости

В Африке львица спряталась на дереве от семи самцов, желавших близости

Автор:
27 июля 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Курьезы   ЮАР   животные   лев   львица   
1598
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В национальном парке Крюгере в ЮАР туристка запечатлела львицу, прятавшуюся на дереве от семи самцов. Львы хотели продолжения рода, но в планы сильной и независимой самки близость в этот день не входила.

Посетители национального парка Крюгер в ЮАР стали свидетелями необычной картины с участием одной львицы и семи львов.

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Самка забралась на самое высокое дерево в округе, чтобы спастись от преследовавших ее самцов.

В какой-то момент львица словно бросила вызов гравитации, и зависла параллельно стволу дерева, держась только на лапах. Львы, почуявшие течку, спокойно дожидались самку внизу.

Продолжение истории тоже известно — через некоторое время львице стало тяжело, и она все-таки решила спрыгнуть вниз, рассказала туристка.

«Как только она коснулась земли, самцы бросились за ней в погоню. Мы не смогли увидеть, чем все закончилось — львица убежала в густой подлесок и скрылась из виду», — добавила она.

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Метки: Африка   Курьезы   ЮАР   животные   лев   львица   
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3k
· · 2 часа назад
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Zемляк Полчаса назад
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FatZilla Час назад
Вот оно как в природе-то... MeeToo там нет...
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Оксид Бетона 2 часа назад
Эх, такой генг-бенг обломала! Сучка!
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