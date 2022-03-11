15 пушистых липучек, которым плевать на личное пространство

Наши домашние питомцы стремятся установить с нами доверительную связь, и становятся полноправными членами семьи. Невозможно не заснуть под тепло, которое излучают их маленькие тела, когда они спят. А как приятно, когда они требуют к себе внимания и просятся на ручки. В этом посте вы увидите любимцев, которые ни на секунду не хотят оставлять своих людей в покое. Ну разве не милота?

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Ему не мешает спать, даже когда я играю 0 Источник:

Куда я, туда и она

У меня никогда не было собаки, но моя жена говорит, что это ненормально для них спать на спине. Но нашу красотку похоже ничего не смущает 0 Источник:

Только сегодня утром мы взяли его в дом 0 Источник:

Папа котиков 0 Источник:

Убаюкали

Мы нашли её в парке, и теперь она не сходит с моих рук 0 Источник:

Мой брат говорил, что не любит собак. А теперь они уютно спят у камина 0 Источник:

Она просто не может без меня жить 0 Источник:

Мы работаем грелкой 0 Источник:

Я подкармливаю бездомных собак, и этот щенок решил поспать у меня на ногах 0 Источник:

У меня куча подушек, но она всё равно спит вот так 0 Источник:

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Мы принимаем ванну 0 Источник: