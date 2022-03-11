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15 пушистых липучек, которым плевать на личное пространство

15 пушистых липучек, которым плевать на личное пространство (14 фото + 2 видео)

Автор:
11 марта 2022 21:10
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Пушистые   липучки   личное   плевать   пространство   семья   
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Наши домашние питомцы стремятся установить с нами доверительную связь, и становятся полноправными членами семьи. Невозможно не заснуть под тепло, которое излучают их маленькие тела, когда они спят. А как приятно, когда они требуют к себе внимания и просятся на ручки. В этом посте вы увидите любимцев, которые ни на секунду не хотят оставлять своих людей в покое. Ну разве не милота?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы   Пушистые   липучки   личное   плевать   пространство   семья   
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