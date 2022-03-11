15 пушистых липучек, которым плевать на личное пространство

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Наши домашние питомцы стремятся установить с нами доверительную связь, и становятся полноправными членами семьи. Невозможно не заснуть под тепло, которое излучают их маленькие тела, когда они спят. А как приятно, когда они требуют к себе внимания и просятся на ручки. В этом посте вы увидите любимцев, которые ни на секунду не хотят оставлять своих людей в покое. Ну разве не милота?
Куда я, туда и она
У меня никогда не было собаки, но моя жена говорит, что это ненормально для них спать на спине. Но нашу красотку похоже ничего не смущает
Убаюкали
Источник:
АНТИФИШКИ
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