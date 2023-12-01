С 2024 года в России появится обязательная диспансеризация и исследование репродуктивной функции для работающих людей

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об обязательной диспансеризации. Она отметила, что это наблюдение может быть организовано на месте работы (если есть медики) или в других медорганизациях после заключения договора. Кроме того, в программе ОМС появится еще один тариф — на диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, сообщает РИА Новости.

Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими, — сказала она.