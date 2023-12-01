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С 2024 года в России появится обязательная диспансеризация и исследование репродуктивной функции для работающих людей

С 2024 года в России появится обязательная диспансеризация и исследование репродуктивной функции для работающих людей

Автор:
01 декабря 2023 17:25
Сообщество : Жить в России
Метки: диспансеризация   закон   интересно   медицина   работа   работодатель   фото   
1473
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Голикова заявила, что со следующего года россияне должна проходить обязательную диспансеризацию, которую оплачивает работодатель.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об обязательной диспансеризации. Она отметила, что это наблюдение может быть организовано на месте работы (если есть медики) или в других медорганизациях после заключения договора. Кроме того, в программе ОМС появится еще один тариф — на диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, сообщает РИА Новости.

Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими, — сказала она.

В Госдуме выразили надежду, что никто не будет действительно насильно заставлять россиян проходить диспансеризацию, а оставят им право решать самим. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что силовая модель в этом плане не сработает.

В любом случае, это право человека — проходить обследование или не проходить. Не обязанность как таковая. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено, и преподноситься как возможность и право прохождения ежегодной диспансеризации любому желающему, а не раз в три года, как происходит в некоторых местах, - считает парламентарий.


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Метки: диспансеризация   закон   интересно   медицина   работа   работодатель   фото   
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28  комментариев
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34k
Fat Lynx Час назад
Нормальная тема срубить бабла...
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50k
Элек Мек 5 минут назад
С х.у.я. ли? Работодатель и так отстёгивает деньги в соц.страх.
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10k
Борис Карабанов 9 минут назад
Я правильно понимаю, что организацию диспансеризации возложат теперь, по традиции, на работодателя?
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387
алекс 13 минут назад
Просто очередной распил бабла. Результативность подобных обследований практически нулевая! Знаю по себе - работаю в компании, каждый год гоняют на обследования. А потом у нас работники внезапно так загибаются(((
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45k
Игорь 13 минут назад
И? Взяли анализы крови и мочи, задали вопрос "Сколько и как часто пью (не воду, естественно). Поставили галочку, что диспансеризация проведена. А ещё в прививочный кабинет отправили, на предмет какие прививки сделаны, какие надо.
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129k
Leff 18 минут назад
А профосмотра что ,не достаточно?
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1k
Вир Норин Полчаса назад
А можно список профессий где важна репродуктивная функция и нужен "допуск"?
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319
iskra Света 41 секунду назад
Но сейчас то нет.. Упущение,однако.. Обладатели яиц должны либо платить налог,либо оплачивать ребенка.
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1k
Катрин 40 минут назад
ну что за тварь... просто гадина... когда же она уже сдохнет... сколько бед она принесла нашему государству...
Ну ведь ничего полезного не делает... тварь

Кстати, прочитала, что собственных детей у нее нет...
вот и ответ на все ее зверства по отношению к стране
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4k
Феликс Дзержинский 42 минуты назад
Голиковой и всему правительству, обязательная десятилитровая, чесночная клизма три раза в день, членам СВ и ГД чесночная клизма пологается десять раз в день.
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22k
babuby 46 минут назад
"Государство не просило вас рожать." - отражает истинную стратегию. А это, просто ещё одна "пилорама" из многих.
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26k
Влад 47 минут назад
А на каком основании? Любое медицинское вмешательство без согласия больного или попечителей запрещено законодательно. Обязать никто не может. И что? Если я не согласен меня с работы уволят?
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105
Deemasan 50 минут назад
Опять обязаны? Ни чего не перепутали?
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22k
сеньор Леонсио 57 минут назад
россияне должна(ц)
Шта?!
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7k
Echo Час назад
ну по поводу обязательной они могут у меня отсосать
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52k
Андрей Час назад
У нас уже три года действует диспансеризация. Прикольный квест. В этом году прошёл всех специалистов + ЭКГ + флюро за час двадцать.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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