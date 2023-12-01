С 2024 года в России появится обязательная диспансеризация и исследование репродуктивной функции для работающих людей

Голикова заявила, что со следующего года россияне должна проходить обязательную диспансеризацию, которую оплачивает работодатель.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об обязательной диспансеризации. Она отметила, что это наблюдение может быть организовано на месте работы (если есть медики) или в других медорганизациях после заключения договора. Кроме того, в программе ОМС появится еще один тариф — на диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, сообщает РИА Новости.
Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими, — сказала она.
В Госдуме выразили надежду, что никто не будет действительно насильно заставлять россиян проходить диспансеризацию, а оставят им право решать самим. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что силовая модель в этом плане не сработает.
В любом случае, это право человека — проходить обследование или не проходить. Не обязанность как таковая. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено, и преподноситься как возможность и право прохождения ежегодной диспансеризации любому желающему, а не раз в три года, как происходит в некоторых местах, - считает парламентарий.
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Ну ведь ничего полезного не делает... тварь
Кстати, прочитала, что собственных детей у нее нет...
вот и ответ на все ее зверства по отношению к стране
- Мы проверили и вы бесплодны.
- Да, я в курсе - живём с мужем 10 лет, а беременность не паступает.
- До свидания.
- Да свидания.
Через год на следующей диспансеризации:
- Мы проверили и вы бесплодны.
- Да, я в курсе - живём с мужем 11 лет, а беременность не паступает.
- До свидания.
- Да свидания.
Шта?!