FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8295 постов • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
12 чувственных фото медсестёр прошлого, рассказывающих не только об их внешней красоте, но и внутренней духовной силе

12 чувственных фото медсестёр прошлого, рассказывающих не только об их внешней красоте, но и внутренней духовной силе

Автор:
06 июня 2023 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: врачи   интересно   люди   медицина   медсестра   работа   сила духа   факты   фото   
857
14

Предлагаю вашему вниманию такую тему, как медицинская сестра или сестра милосердия.

Конечно же, она очень обширная и в рамках одной публикации всю её раскрыть невозможно. Например, многое можно рассказать о подвигах наших "сестричек" во время Великой Отечественной войны. Или поговорить об Крестовоздвиженской общине сестёр милосердия, организованной в начале Крымской войны.

×
×


Это самое первое в мире женское общество по оказанию помощи раненым непосредственно во время войны, созданное великой княгиней Еленой Павловной ещё до появления "Красного креста".

Но об этом, возможно, поговорим в следующий раз, а для начала предлагаю вкратце поговорить о истории профессии и посмотреть несколько удивительных фотоснимков сестёр милосердия конца 19-го - начала 20 века.

Имена большинства девушек на снимках, увы, не сохранились. Но есть и приятные исключения. Например, выше портрет сестры Уокерли, сделанный в 1901 году.

Обратите внимание, что на этом и большинстве других кадров мы можем увидеть специальный пояс, к которому на цепочках подвешены различные предметы: ножницы, карандаш и, конечно же, целая связка ключей. Во времена отсутствия карманов данный аксессуар был популярен как у мужчин, так и у женщин, и назывался шатлен или шатленка. На них также носили часы, брелоки, печати и др.

Также на нескольких фото можно отметить интересные широкие в верхней части рукава на платьях. Это дань Викторианской моде, я делал о них отдельную публикацию, ссылку на которую оставлю внизу страницы.

В остальном ввиду того, что в ту пору даже в соседних больницах униформа могла различаться, говорить о её единообразии, к счастью, не приходится. И согласитесь, что каждое фото от этого ещё интересней рассматривать.

На снимке ниже, например, можно отметить, что платье сшито из ткани в полоску, что судя по другим фотографиям, не было общим требованием.

Также на фото выше вы могли заметить массивный крест, подвешенный на поясе. В связи с чем, давайте я кратко поясню почему девушки и женщины, ухаживающие за больными и раненными, называются сёстрами да ещё и милосердия.

Первые упоминания о небольших женских общинах, занимающихся уходом за больными относятся к ХI веку. Но изначально все они были монашескими. Отсюда, как вы уже догадались, и обращение к ним - "сёстры". Позже этим видом деятельности стали заниматься и девушки, не дававшие монашеских обетов.

В XVII веке во Франция появляется новая конгрегация (условно говоря, церковный орден) "Дочери милосердия". Его основатель св. Викентий де Поль пишет про девушек и женщин, которые в него вступили:

«...Их монастырём будут дома больных, их капеллой — приходская церковь, их кельей — снимаемая комната, их решёткой — страх Божий».

Он же первым и предложит использовать словосочетания «сестра милосердия».

Члены данного общества (оно существует до сих пор!) приносят обеты бедности, целомудрия, послушания и служения бедным. При этом не живут в монастырях и их главные "послушания"  — это уход за больными и бедными людьми, опека над сиротами, стариками и т.д.

Ещё через два века, в 1831 году в Ирландии начинает работать ещё один схожий католический орден под названием "Сёстры милосердия".

В итоге со временем данный термин просто стал нарицательным. А на снимке ниже ещё одна красивая неизвестная медсестра конца 19-го века, на груди которой медаль Королевской Британской ассоциации медсестер.

К середине XIX века в Западной Европе уже насчитывалось около 16 тысяч сестёр милосердия.

На снимке выше девушку зовут Элис Ричардсон, а фото сделано в 1892 году. Сорока годами ранее, с началом Крымской войны, благодаря таким самоотверженным девушкам, начнёт формироваться тот самый образ героической медицинской сестры, которая выносит на себе с поля боя раненых и стоит у операционного стола в полевых госпиталях.

С русской стороны это будут сёстры упомянутой в начале статьи Крестовоздвиженской общины. Данные женщины, большинство которых, что интересно, принадлежало к привилегированным слоям общества, даже проходили подготовку для работы непосредственно в рядах действующей армии. Руководил ими знаменитый врач Николай Иванович Пирогов. Из 120 сестёр, которые работали в осаждённом Севастополе, 17 погибли при исполнении служебных обязанностей.

На помощь же английским солдатам приехала некая Флоренс Найтингел со своими сподвижницами. Имя этой женщины впоследствии стало символом сестринского движения. В 1912 году была учреждена медаль, названная её именем, которой с тех пор награждают особо отличившихся сестёр милосердия по всему миру. 12 мая в её же день рождения отмечается Международный день медицинской сестры.

К началу Первой мировой войны только в российских госпиталях насчитывалось уже около 20 тыс. медицинских сестёр. Про "сестричек", вытаскивающих бойцов РККА с полей Великой Отечественной, вы и сами в курсе, но дайте знать в комментариях, если хотите фоторассказ о них.

Закончить эту подборку всё же хочу не ещё одним красивым портретом из фотостудии, а вот таким фото из операционной:

Просто, чтобы за этими красивыми лицами и стерильными фартуками и чепчиками не забыть, какую грязную и тяжёлую работу приходилось и приходится выполнять девушкам и женщинам, выбравшим этот непростой, но благородный труд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: врачи   интересно   люди   медицина   медсестра   работа   сила духа   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Борис Карабанов Час назад
Да что там, чувственное?! Страстное фото!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Robin Hood Полчаса назад
Да ... нонешние медсЁстры посаксаульнее будутЬ

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1157070



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#кино#США#история#авто аварии#дети#Автовсячина#картинки
#в мире#автомобили#Юмор#факты#Прикол#аварии#познавательно#забавно#Девушка#Китай
#интересно#люди#машина#интересное#подборка#ДТП#Нейросеть#СССР#Еда#позитив
Странные нынче методы воспитания подрастающего поколения Странные нынче методы воспитания подрастающего поколения В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться