12 чувственных фото медсестёр прошлого, рассказывающих не только об их внешней красоте, но и внутренней духовной силе

Имена большинства девушек на снимках, увы, не сохранились. Но есть и приятные исключения. Например, выше портрет сестры Уокерли, сделанный в 1901 году.

Обратите внимание, что на этом и большинстве других кадров мы можем увидеть специальный пояс, к которому на цепочках подвешены различные предметы: ножницы, карандаш и, конечно же, целая связка ключей. Во времена отсутствия карманов данный аксессуар был популярен как у мужчин, так и у женщин, и назывался шатлен или шатленка. На них также носили часы, брелоки, печати и др.