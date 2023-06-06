12 чувственных фото медсестёр прошлого, рассказывающих не только об их внешней красоте, но и внутренней духовной силе

Предлагаю вашему вниманию такую тему, как медицинская сестра или сестра милосердия.
Конечно же, она очень обширная и в рамках одной публикации всю её раскрыть невозможно. Например, многое можно рассказать о подвигах наших "сестричек" во время Великой Отечественной войны. Или поговорить об Крестовоздвиженской общине сестёр милосердия, организованной в начале Крымской войны.
Это самое первое в мире женское общество по оказанию помощи раненым непосредственно во время войны, созданное великой княгиней Еленой Павловной ещё до появления "Красного креста".
Но об этом, возможно, поговорим в следующий раз, а для начала предлагаю вкратце поговорить о истории профессии и посмотреть несколько удивительных фотоснимков сестёр милосердия конца 19-го - начала 20 века.
Имена большинства девушек на снимках, увы, не сохранились. Но есть и приятные исключения. Например, выше портрет сестры Уокерли, сделанный в 1901 году.
Обратите внимание, что на этом и большинстве других кадров мы можем увидеть специальный пояс, к которому на цепочках подвешены различные предметы: ножницы, карандаш и, конечно же, целая связка ключей. Во времена отсутствия карманов данный аксессуар был популярен как у мужчин, так и у женщин, и назывался шатлен или шатленка. На них также носили часы, брелоки, печати и др.
Также на нескольких фото можно отметить интересные широкие в верхней части рукава на платьях. Это дань Викторианской моде, я делал о них отдельную публикацию, ссылку на которую оставлю внизу страницы.
В остальном ввиду того, что в ту пору даже в соседних больницах униформа могла различаться, говорить о её единообразии, к счастью, не приходится. И согласитесь, что каждое фото от этого ещё интересней рассматривать.
На снимке ниже, например, можно отметить, что платье сшито из ткани в полоску, что судя по другим фотографиям, не было общим требованием.
Также на фото выше вы могли заметить массивный крест, подвешенный на поясе. В связи с чем, давайте я кратко поясню почему девушки и женщины, ухаживающие за больными и раненными, называются сёстрами да ещё и милосердия.
Первые упоминания о небольших женских общинах, занимающихся уходом за больными относятся к ХI веку. Но изначально все они были монашескими. Отсюда, как вы уже догадались, и обращение к ним - "сёстры". Позже этим видом деятельности стали заниматься и девушки, не дававшие монашеских обетов.
В XVII веке во Франция появляется новая конгрегация (условно говоря, церковный орден) "Дочери милосердия". Его основатель св. Викентий де Поль пишет про девушек и женщин, которые в него вступили:
«...Их монастырём будут дома больных, их капеллой — приходская церковь, их кельей — снимаемая комната, их решёткой — страх Божий».
Он же первым и предложит использовать словосочетания «сестра милосердия».
Члены данного общества (оно существует до сих пор!) приносят обеты бедности, целомудрия, послушания и служения бедным. При этом не живут в монастырях и их главные "послушания" — это уход за больными и бедными людьми, опека над сиротами, стариками и т.д.
Ещё через два века, в 1831 году в Ирландии начинает работать ещё один схожий католический орден под названием "Сёстры милосердия".
В итоге со временем данный термин просто стал нарицательным. А на снимке ниже ещё одна красивая неизвестная медсестра конца 19-го века, на груди которой медаль Королевской Британской ассоциации медсестер.
К середине XIX века в Западной Европе уже насчитывалось около 16 тысяч сестёр милосердия.
На снимке выше девушку зовут Элис Ричардсон, а фото сделано в 1892 году. Сорока годами ранее, с началом Крымской войны, благодаря таким самоотверженным девушкам, начнёт формироваться тот самый образ героической медицинской сестры, которая выносит на себе с поля боя раненых и стоит у операционного стола в полевых госпиталях.
С русской стороны это будут сёстры упомянутой в начале статьи Крестовоздвиженской общины. Данные женщины, большинство которых, что интересно, принадлежало к привилегированным слоям общества, даже проходили подготовку для работы непосредственно в рядах действующей армии. Руководил ими знаменитый врач Николай Иванович Пирогов. Из 120 сестёр, которые работали в осаждённом Севастополе, 17 погибли при исполнении служебных обязанностей.
На помощь же английским солдатам приехала некая Флоренс Найтингел со своими сподвижницами. Имя этой женщины впоследствии стало символом сестринского движения. В 1912 году была учреждена медаль, названная её именем, которой с тех пор награждают особо отличившихся сестёр милосердия по всему миру. 12 мая в её же день рождения отмечается Международный день медицинской сестры.
К началу Первой мировой войны только в российских госпиталях насчитывалось уже около 20 тыс. медицинских сестёр. Про "сестричек", вытаскивающих бойцов РККА с полей Великой Отечественной, вы и сами в курсе, но дайте знать в комментариях, если хотите фоторассказ о них.
Закончить эту подборку всё же хочу не ещё одним красивым портретом из фотостудии, а вот таким фото из операционной:
Просто, чтобы за этими красивыми лицами и стерильными фартуками и чепчиками не забыть, какую грязную и тяжёлую работу приходилось и приходится выполнять девушкам и женщинам, выбравшим этот непростой, но благородный труд.
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