Крупнейший вещевой рынок "Темерник" в Ростове-на-Дону, возможно, подожгли

В Ростове-на-Дону поздно вечером 30 ноября загорелся вещевой рынок "Темерник" , площадь пожара, по данным МЧС, на 23.00 часа составила 4 тыс. кв. м. Тушение пожара осложнялось плотной павильонной...