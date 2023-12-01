Эвакуировано более 350 человек, есть двое пострадавших.
На юго-востоке столицы вспыхнул пожар - горит рынок «Садовод». По предварительным данным, горит одежда в контейнерах, площадь пожара около 100 квадратов.
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Два человека надышались дымом, их госпитализировали. Больше 350 сотрудников рынка эвакуированы.
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С огнём борются более 100 специалистов.
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Это не первый пожар на рынке. Он уже полыхал в мае и июне этого года.
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В Ростове-на-Дону поздно вечером 30 ноября загорелся вещевой рынок "Темерник" , площадь пожара, по данным МЧС, на 23.00 часа составила 4 тыс. кв. м. Тушение пожара осложнялось плотной павильонной...
Совпадение?
А может разборки местных честных спекулянтов.