Более 30 тысяч человек эвакуируют с острова Родос из-за лестных пожаров

Службы спасения экстренно эвакуируют людей. Туристам приходится спешно покидать свои отели, многие даже не успевают забрать свои вещи. В настоящий момент людей переправляют в город Линдос. Число эвакуированных из опасных зон на Родосе, в том числе двух морских курортов, достигло 30 тысяч.



