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Более 30 тысяч человек эвакуируют с острова Родос из-за лестных пожаров

Более 30 тысяч человек эвакуируют с острова Родос из-за лестных пожаров

Автор:
23 июля 2023 11:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Родос   греция   пожар   туристы   эвакуация   
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Людей спасали прямо с пляжей. Ситуация за последние два дня осложнилась из-за сильной жары и порывистого ветра.

Греческий остров Родос уже 5 дней уничтожается огнем. Сгорели сотни гектар леса, повреждены дома и автомобили. Пожар уже считается самым сильным в стране.


Для борьбы с огнем, который уже подобрался к двум морским курортам, задействовано 173 пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, задействованы 5 пожарных вертолётов, 3 самолёта.


Службы спасения экстренно эвакуируют людей. Туристам приходится спешно покидать свои отели, многие даже не успевают забрать свои вещи. В настоящий момент людей переправляют в город Линдос. Число эвакуированных из опасных зон на Родосе, в том числе двух морских курортов, достигло 30 тысяч.


И еще 15 тысяч получили указание готовится к эвакуации.


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Метки: Видео   Родос   греция   пожар   туристы   эвакуация   
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10  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Лестники в лестничествах проморгали.
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306
Alex 6 минут назад
Е.б.л.анов в редакции фишек все больше и больше. Грамотность на нуле.
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3k
Славик 19 минут назад
Очень лестные пожары))
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11k
kaboza Полчаса назад
ЛесТных??? ну наЪХ
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11k
kaboza Полчаса назад
173 пожарных на 35 автомобилях....здец
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−1
5k
Ал Ди 2 часа назад
Лестница.
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838
Шурман 2 часа назад
Сейчас такое по всей Европе , до вчерашнего дня из за жары на стенки лезли , трава вся выгорела , а вот сегодня сразу +19 и дожди проливные , может быть хоть в этом году с грибами будет все нормально , прошлом году по лесу с сигаретой лучше не ходить .
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