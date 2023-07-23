Более 30 тысяч человек эвакуируют с острова Родос из-за лестных пожаров

Людей спасали прямо с пляжей. Ситуация за последние два дня осложнилась из-за сильной жары и порывистого ветра.
Греческий остров Родос уже 5 дней уничтожается огнем. Сгорели сотни гектар леса, повреждены дома и автомобили. Пожар уже считается самым сильным в стране.
Для борьбы с огнем, который уже подобрался к двум морским курортам, задействовано 173 пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, задействованы 5 пожарных вертолётов, 3 самолёта.
Службы спасения экстренно эвакуируют людей. Туристам приходится спешно покидать свои отели, многие даже не успевают забрать свои вещи. В настоящий момент людей переправляют в город Линдос. Число эвакуированных из опасных зон на Родосе, в том числе двух морских курортов, достигло 30 тысяч.
И еще 15 тысяч получили указание готовится к эвакуации.
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