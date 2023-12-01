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Силовики нагрянули на склад Wildberries в Тульской области и вручили повестки в военкомат 10 работникам

Силовики нагрянули на склад Wildberries в Тульской области и вручили повестки в военкомат 10 работникам

Автор:
01 декабря 2023 10:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Алексино   Видео   Тульская область   военкомат   полиция   проверка   склад Wildberries   уклонисты   
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Хочешь быть гражданином РФ - изволь встать на учёт.

Очередной рейд по выявлению уклонистов предприняли силовики в Подмосковье. Вчера они приехали на склад известного маркетплейса. Вместе с представителями полиции, как сообщает издание SHOT, были и представители военкомата. Последних интересовали работники склада, получившие российские паспорта, но не вставшие на воинский учёт. Также проверяли и срочников - сообщает местный Телеграм-канал "Тульская пресса".


В результате проверки 10 "счастливчиков" забрали, чтобы поставить на воинский учёт.



Ранее с подобной проверкой приезжали на склад в Электростали и в Подольске.

Источник:

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Метки: Алексино   Видео   Тульская область   военкомат   полиция   проверка   склад Wildberries   уклонисты   
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10  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Хочешь быть гражданином РФ - изволь встать на учёт.(ц)
Логично
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1k
kolobok263 23 минуты назад
не хрен гражданство налево направо раздавать. сначала вид на жительство с определенными ограничениями прав, без получений льгот, пенсий и выплат. если в течение 5-7 лет нарушений не было, официально устроен на работу, выучил язык, отсутствуют нарушения закона, тогда пожалуйста, зеленый свет на получение гражданства с обязательной службой в армии и привози свою семью. вот ТОГДА общество может и терпимее будет относится к таким мигрантам, а не к тому зверью, что сейчас здесь пасется и блага получает
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8k
Влад 47 минут назад
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17k
Majul 51 минуту назад
Получил гражданство, будь добр соблюсти все регламенты. Все логично и правильно. Не служил, годен, пойдет как миленький отдавать долг своей новой Родине.
Хотя сейчас набегут упоротые, которые начнут орать, что их сразу на СВО повезут, прям в автобусе вручат автомат и сразу на передовую.
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366
Z Z Час назад
В Алексине крутые дискотеки.,
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9k
Бритва 2 часа назад
в прошлый раз на складе wildberries были нелегальные мигранты, а теперь обычные военнообязанные граждане рф
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