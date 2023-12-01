Силовики нагрянули на склад Wildberries в Тульской области и вручили повестки в военкомат 10 работникам

Хочешь быть гражданином РФ - изволь встать на учёт.
Очередной рейд по выявлению уклонистов предприняли силовики в Подмосковье. Вчера они приехали на склад известного маркетплейса. Вместе с представителями полиции, как сообщает издание SHOT, были и представители военкомата. Последних интересовали работники склада, получившие российские паспорта, но не вставшие на воинский учёт. Также проверяли и срочников - сообщает местный Телеграм-канал "Тульская пресса".
В результате проверки 10 "счастливчиков" забрали, чтобы поставить на воинский учёт.
Источник:
Ранее с подобной проверкой приезжали на склад в Электростали и в Подольске.
Источник:
- Женщина с ножом напала на полицейского в Иерусалиме
- Короткий разговор бразильского полицейского с грабителями
- Неудачное ограбление кафе в Бразилии
- В Краснодарском крае бдительные женщины защитили девочек от приезжего педофила
- Американка устроила стрельбу в полицейском участке
Логично
Хотя сейчас набегут упоротые, которые начнут орать, что их сразу на СВО повезут, прям в автобусе вручат автомат и сразу на передовую.