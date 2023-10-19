Что мне дождик проливной?

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Конечно, у природы нет плохой погоды. Но когда разверзлись хляби небесные, то от такого дара небес хочется скрыться в сухом, тёплом и уютном месте. Но это нам – людям.
А для наших самых верных и преданных братьев меньших дождик – это ерунда. Не отменять же из-за такой мелочи долгожданную прогулку?
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