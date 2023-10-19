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Что мне дождик проливной?

Что мне дождик проливной?

Автор:
19 октября 2023 17:16
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   Пёс   брызги   вода   дождь   ливень   непогода   осень   собака   фото   
873
16

Конечно, у природы нет плохой погоды. Но когда разверзлись хляби небесные, то от такого дара небес хочется скрыться в сухом, тёплом и уютном месте. Но это нам – людям.

А для наших самых верных и преданных братьев меньших дождик – это ерунда. Не отменять же из-за такой мелочи долгожданную прогулку?

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Метки: Питомец   Пёс   брызги   вода   дождь   ливень   непогода   осень   собака   фото   
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2  комментария
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5k
Elena Ki 12 минут назад
А что, гулять сегодня не пойдем (дождь)?
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5k
Elena Ki 4 минуты назад
Дратути, а Шарик выйдет?
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