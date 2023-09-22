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Четвероногая героиня Хайди и её 11-часовой заплыв

Четвероногая героиня Хайди и её 11-часовой заплыв

Автор:
22 сентября 2023 13:36
Сообщество : Истории
Метки: Австралия   Животное   Немецкая овчарка   Пёс   Спасение   Хайди   внимание   случай   собака   
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Лучше компаньона по сравнению с собакой для человека не придумать. Эти животные активные, игривые, верные, ориентированы на хозяина. И способны на подвиг ради его спасения без малейших сомнений.

Силы уже почти оставили упрямую Хайди, но она держалась на воде, зная, что от этого зависит жизнь её любимого хозяина. История произошла зимой 2020 года. Рыбак, вышедший в австралийский залив Мортон-Бэй, что в окрестностях Брисбена, заметил в воде странную мельтешащую точку. Завёл мотор и решил посмотреть, что она собой представляет.

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К удивлению мужчины, это была собака – молодая немецкая овчарка, держащаяся на воде рядом с коробкой, в которой лежал гидрокостюм и рыболовные снасти. Рыбак вытащил измученное животное в лодку и вызвал береговую охрану Брисбена.

Животное попытались доставить на сушу, но собака скулила и рвалась обратно в воду. Спустя несколько часов поисков, в которых принимали участие несколько катеров, гидроцикл и вертолёт, спасатели обнаружили перевёрнутую лодку, которая уже почти полностью ушла под воду, и цеплявшегося за её край человека.

Пострадавшего немедленно доставили в ближайшую больницу. После осмотра выяснилось, что его жизни и здоровью ничто не угрожает, хотя 63-летний мужчина и провёл в воде 15 часов.

Он рассказал, что из-за большой волны потерял управление. Лодка перевернулась, его отбросило волной в одну сторону, а Хайди в другую. В воде оказалось множество вещей, и скоро рыбак потерял любимицу из виду.

Но Хайди не сдалась. Она упорно плыла к берегу, стремясь привлечь хоть чьё-то внимание и спасти хозяина. В общей сложности животное провело в воде 11 часов, но не сдалось, хотя и безумно устало. Ведь даже для сильных и крепких представителей этой породы такой заплыв – серьёзное испытание.

Пока хозяин находился в больнице, героиню приютили сотрудники водной полиции Брисбена, накормили вкусностями и объявили почётной полицейской собакой. Ведь если бы ни преданность и упорство Хайди, её хозяин уже никогда бы не увидел берега, солнца и мира.

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Метки: Австралия   Животное   Немецкая овчарка   Пёс   Спасение   Хайди   внимание   случай   собака   
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4  комментария
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4k
Еркен 2 часа назад
Нет более верного друга чем ваш преданный пес, моя всегда так рада меня видеть, даже если я перед уходом ее отругал за что-то.
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16k
Majul 40 минут назад
Мы вообще не достойны собак...
Песель красавица! Долгих лет!
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Не помню - кто сказал:" Чем больше я узнаЮ людей, тем больше начинаю любить собак"
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Garpia121 2 часа назад
Собаки спасут нас от бездушия.
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