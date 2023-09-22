Четвероногая героиня Хайди и её 11-часовой заплыв

К удивлению мужчины, это была собака – молодая немецкая овчарка, держащаяся на воде рядом с коробкой, в которой лежал гидрокостюм и рыболовные снасти. Рыбак вытащил измученное животное в лодку и вызвал береговую охрану Брисбена.

Животное попытались доставить на сушу, но собака скулила и рвалась обратно в воду. Спустя несколько часов поисков, в которых принимали участие несколько катеров, гидроцикл и вертолёт, спасатели обнаружили перевёрнутую лодку, которая уже почти полностью ушла под воду, и цеплявшегося за её край человека.