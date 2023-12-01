Биохакер стремится выглядеть и чувствовать себя на 18 лет

Брайан Джонсон - американский предприниматель, более известный как "биохакер". Он создал проект Blueprint, в рамках которого тратит миллионы долларов, чтобы обратить старение вспять.
"В первый год Blueprint я очень похудел, лицо потеряло объём. 10 месяцев назад мы начали курс Baby Face. Как вам промежуточный результат?" — написал Джонсон в соцсети.
Новое селфи вызвало неоднозначную реакцию:
"Он выглядит на свой возраст. Он выглядит уставшим. Не понимаю, к чему вся эта шумиха".
"Ты великолепен, ангел".
"Жаль, что Вы не можете видеть себя так, как видят Вас другие".
Многие отметили, что миллиардер выглядит синтетическим, и от него исходит тревожная аура.
В 2021 году предприниматель запустил проект Blueprint, цель которого — изменить билогический возраст
"Мы сосредоточились на максимальном замедлении скорости старения. Пришлось ограничить калорийность рациона на 25%, что плохо сказалось на объёме лица".
Джонсон улучшил свои показатели с помощью диеты, включающей ограничение калорий и прерывистое голодание, большого количества добавок и лекарств, строгого графика сна и частых обследований.
Также биохакер прошёл курс из шести ежемесячных переливаний 1 литра плазмы, одним из доноров которой стал его сын. Позже он заявил, что процедура оказалась бесполезной.
Эксперименты Брайана часто опровергались экспертами в области старения, такими как Моше Шиф, профессор фармакологии и терапии в Университете Макгилла:
"Похоже, Брайан Джонсон применяет в своих исследованиях всё, что может повлиять на продолжительность жизни, и использует множество тестов для изучения функциональных изменений, но все они должны быть персонализированы. Однако пока неясно, есть ли у нас знания о том, как обратить время вспять".
В сентябре техномагнат рассказал, что потратил три года и более 4 млн долларов на разработку способов, которые позволят ему жить вечно.
За показателями здоровья Джонсона следит целая команда врачей, он ежедневно принимает 111 таблеток, носит специальный головной убор и спит с крошечным устройством на пенисе, чтобы контролировать ночные эрекции.
Он рассказал Time:
"В среднем каждую ночь моя эрекция длится 2 часа и 12 минут. А в 18 лет этот показатель — 3 часа и 30 минут".
Как объяснил Брайан, ночные эрекции являются маркером сексуальной функции, который также связан с сердечно-сосудистой системой.
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Миллиардер говорит о возможности предотвратить смерть, но эксперты с ним категорически не согласны: доктор Пинхас Коэн, декан Школы геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии, заявил изданию, что "смерть записана в наших генах".
Доктор подтвердил, что жить дольше в будущем возможно: в течение XX века продолжительность жизни человека выросла с 50 до 80 лет. Однако он пояснил:
"Нет абсолютно никаких доказательств того, что бессмертие возможно, и сейчас нет технологий, которые хотя бы дарят надежду, что мы движемся в этом направлении".
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Итог известен всем.
Ну чего он точно добился, так это того, что после смерти его черви жрать не будут