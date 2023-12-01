Биохакер стремится выглядеть и чувствовать себя на 18 лет

"В первый год Blueprint я очень похудел, лицо потеряло объём. 10 месяцев назад мы начали курс Baby Face. Как вам промежуточный результат?" — написал Джонсон в соцсети.

Новое селфи вызвало неоднозначную реакцию:

"Он выглядит на свой возраст. Он выглядит уставшим. Не понимаю, к чему вся эта шумиха".

"Ты великолепен, ангел".

"Жаль, что Вы не можете видеть себя так, как видят Вас другие".

Многие отметили, что миллиардер выглядит синтетическим, и от него исходит тревожная аура.