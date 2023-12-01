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Биохакер стремится выглядеть и чувствовать себя на 18 лет

Биохакер стремится выглядеть и чувствовать себя на 18 лет

Автор:
01 декабря 2023 09:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Blueprint   Брайан Джонсон   биохакер   миллиардер   молодость   старение   
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Брайан Джонсон - американский предприниматель, более известный как "биохакер". Он создал проект Blueprint, в рамках которого тратит миллионы долларов, чтобы обратить старение вспять.

"В первый год Blueprint я очень похудел, лицо потеряло объём. 10 месяцев назад мы начали курс Baby Face. Как вам промежуточный результат?" — написал Джонсон в соцсети.

Новое селфи вызвало неоднозначную реакцию:

"Он выглядит на свой возраст. Он выглядит уставшим. Не понимаю, к чему вся эта шумиха".

"Ты великолепен, ангел".

"Жаль, что Вы не можете видеть себя так, как видят Вас другие".

Многие отметили, что миллиардер выглядит синтетическим, и от него исходит тревожная аура.

"Мы сосредоточились на максимальном замедлении скорости старения. Пришлось ограничить калорийность рациона на 25%, что плохо сказалось на объёме лица".


Джонсон улучшил свои показатели с помощью диеты, включающей ограничение калорий и прерывистое голодание, большого количества добавок и лекарств, строгого графика сна и частых обследований.

Также биохакер прошёл курс из шести ежемесячных переливаний 1 литра плазмы, одним из доноров которой стал его сын. Позже он заявил, что процедура оказалась бесполезной.

Эксперименты Брайана часто опровергались экспертами в области старения, такими как Моше Шиф, профессор фармакологии и терапии в Университете Макгилла:

"Похоже, Брайан Джонсон применяет в своих исследованиях всё, что может повлиять на продолжительность жизни, и использует множество тестов для изучения функциональных изменений, но все они должны быть персонализированы. Однако пока неясно, есть ли у нас знания о том, как обратить время вспять".

В сентябре техномагнат рассказал, что потратил три года и более 4 млн долларов на разработку способов, которые позволят ему жить вечно.


За показателями здоровья Джонсона следит целая команда врачей, он ежедневно принимает 111 таблеток, носит специальный головной убор и спит с крошечным устройством на пенисе, чтобы контролировать ночные эрекции.


Он рассказал Time:

"В среднем каждую ночь моя эрекция длится 2 часа и 12 минут. А в 18 лет этот показатель — 3 часа и 30 минут".

Как объяснил Брайан, ночные эрекции являются маркером сексуальной функции, который также связан с сердечно-сосудистой системой.


Миллиардер говорит о возможности предотвратить смерть, но эксперты с ним категорически не согласны: доктор Пинхас Коэн, декан Школы геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии, заявил изданию, что "смерть записана в наших генах".

Доктор подтвердил, что жить дольше в будущем возможно: в течение XX века продолжительность жизни человека выросла с 50 до 80 лет. Однако он пояснил:

"Нет абсолютно никаких доказательств того, что бессмертие возможно, и сейчас нет технологий, которые хотя бы дарят надежду, что мы движемся в этом направлении".

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Метки: Blueprint   Брайан Джонсон   биохакер   миллиардер   молодость   старение   
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8  комментариев
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Илья Час назад
в 46 он выглядит на 38. А фляга у гражданина свистит не по детски .
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56
Евгений Бобр Полчаса назад
Ничего не поможет, это процесс пока не остановить. Это нужно что то с днк делать.
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22k
сеньор Леонсио 59 минут назад
Если уж серьёзно заморочился не стареть, то уж был бы последовательным, и заспиртовался в формалине!
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17k
Мистер Фикс Час назад
Давным-давно, году так в 87, попав на вершину музыкального Олимпа, Майкл Джексон тоже начал лелеять идею прожить не меньше 150 лет. Для этого он тоже сидел на диетах, применял препараты и спал в барокамере.
Итог известен всем.
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7k
Mixalych Час назад
Беглым взглядом заголовок прочитал как "блохатер"
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16k
GROMOZEKA Час назад
« Джонсон улучшил свои показатели с помощью диеты, включающей ограничение калорий и прерывистое голодание, большого количества добавок и лекарств, строгого графика сна и частых обследований.»

Ну чего он точно добился, так это того, что после смерти его черви жрать не будут
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