Одержимый молодостью миллиардер заявил, что победил седину и облысение

Брайан Джонсон прославился своей миссией по обращению старения вспять. Биохакер из Лос-Анджелеса ежегодно тратит 2 млн долларов на омолаживающие процедуры. Он утверждает, что восстановил волосы и перестал седеть.
"Генетически я должен быть лысым", - заявляет 46-летний мужчина в начале ролика, который уже собрал более 500 тыс. просмотров.
Джонсон советует начать заботиться о волосах до того, как они начнут истончаться и выпадать.
Ниже представлены 3 основные тактики ухода за локонами, а также два средства, которые гуру использует для предотвращения седины.
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Терапия красным светом
Первое, что делает Джонсон каждое утро, - надевает на шесть минут шапочку с красным светом. Устройство "усиливает кровоток, а также стимулирует активность волосяных фолликулов".
Средство для волос
"Я ежедневно наношу это средство на кожу головы, - заявил он. - Вы наверняка слышали о таких препаратах, как Rogaine и Minoxidil 5% - они оба эффективны".
Однако Джонсон использует специальную смесь, состоящую из следующих ингредиентов: Кофеин 1%, Финастерид 0,25%, Миноксидил USP 5%, Азелаиновая кислота 1,5%, Диклофенак 0,5%, Масло чайного дерева 5%, Масло розмарина 0,37%, Гинко Билоба 0,05%, Биотин 0,01%, и Мелатонин 0,0033%.
Микроигольчатая мезотерапия
Эта процедура направлена на улучшение состояния кожи и стимуляцию роста волос. Под кожу с помощью аппарата вводится подобранная сыворотка.
Брайан делает мезотерапию редко, поскольку также применяет инъекции богатой тромбоцитами плазмы и не хочет сильно травмировать кожу головы.
Американец также рассказал, что тестирует лазерную терапию и будет информировать поклонников о результатах.
Биохакер также поделился советами по борьбе с сединой.
Он начал седеть в 20 лет. Возможно, этому способствовал его образ жизни.
"Это было сумасшедшее время, - вспоминает он. - Я создавал Braintree, Venmo, у меня было трое маленьких детей, у меня были сложные отношения, я пытался уйти в религию... много чего происходило. Кроме того, я был очень подавлен".
К 30 он практически полностью поседел, ему приходилось красить волосы.
Сейчас он использует 2 средства - это GR7 против выпадения волос и седины (наносит три-четыре раза в неделю) и Mayraki, экстракт трав (наносит один раз в неделю).
"Мы сделали трихоскопию и увидели, что цвет вырабатывается. Так что эти препараты действительно работают", - подытожил Брайан.
Джонсон готов экспериментировать ради вечной молодости. Так, он прошёл курс из шести переливаний 1 литра плазмы, одним из доноров которой стал его 17-летний сын.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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