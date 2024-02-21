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Одержимый молодостью миллиардер заявил, что победил седину и облысение

Одержимый молодостью миллиардер заявил, что победил седину и облысение

Автор:
21 февраля 2024 10:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Брайан Джонсон   биохакер   молодость   облысение   седина   старение   
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Брайан Джонсон прославился своей миссией по обращению старения вспять. Биохакер из Лос-Анджелеса ежегодно тратит 2 млн долларов на омолаживающие процедуры. Он утверждает, что восстановил волосы и перестал седеть.

"Генетически я должен быть лысым", - заявляет 46-летний мужчина в начале ролика, который уже собрал более 500 тыс. просмотров.

Джонсон советует начать заботиться о волосах до того, как они начнут истончаться и выпадать.

Ниже представлены 3 основные тактики ухода за локонами, а также два средства, которые гуру использует для предотвращения седины.

Терапия красным светом

Первое, что делает Джонсон каждое утро, - надевает на шесть минут шапочку с красным светом. Устройство "усиливает кровоток, а также стимулирует активность волосяных фолликулов".

Средство для волос

"Я ежедневно наношу это средство на кожу головы, - заявил он. - Вы наверняка слышали о таких препаратах, как Rogaine и Minoxidil 5% - они оба эффективны".

Однако Джонсон использует специальную смесь, состоящую из следующих ингредиентов: Кофеин 1%, Финастерид 0,25%, Миноксидил USP 5%, Азелаиновая кислота 1,5%, Диклофенак 0,5%, Масло чайного дерева 5%, Масло розмарина 0,37%, Гинко Билоба 0,05%, Биотин 0,01%, и Мелатонин 0,0033%.

Микроигольчатая мезотерапия

Эта процедура направлена на улучшение состояния кожи и стимуляцию роста волос. Под кожу с помощью аппарата вводится подобранная сыворотка.

Брайан делает мезотерапию редко, поскольку также применяет инъекции богатой тромбоцитами плазмы и не хочет сильно травмировать кожу головы.

Американец также рассказал, что тестирует лазерную терапию и будет информировать поклонников о результатах.

Биохакер также поделился советами по борьбе с сединой.

Он начал седеть в 20 лет. Возможно, этому способствовал его образ жизни.

"Это было сумасшедшее время, - вспоминает он. - Я создавал Braintree, Venmo, у меня было трое маленьких детей, у меня были сложные отношения, я пытался уйти в религию... много чего происходило. Кроме того, я был очень подавлен".

К 30 он практически полностью поседел, ему приходилось красить волосы.

Сейчас он использует 2 средства - это GR7 против выпадения волос и седины (наносит три-четыре раза в неделю) и Mayraki, экстракт трав (наносит один раз в неделю).

"Мы сделали трихоскопию и увидели, что цвет вырабатывается. Так что эти препараты действительно работают", - подытожил Брайан.

Джонсон готов экспериментировать ради вечной молодости. Так, он прошёл курс из шести переливаний 1 литра плазмы, одним из доноров которой стал его 17-летний сын.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Брайан Джонсон   биохакер   молодость   облысение   седина   старение   
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7  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Он выглядит как 46 летний псих .
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39k
Александр 18 минут назад
Самое смешноее, он не сттаршее меня, выглядии лет на 101 старше, я без миллиардов его обошел )
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3k
Оксид Бетона 21 минуту назад
Да писькой женской натирает он башку свою!
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2k
Владимир Полчаса назад
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873
no. 47 минут назад
рожей похож на тетеньку лет сорока шести.
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5k
Наталья 53 минуты назад
Даже не знаю завидовать или нет...
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Fuchsia

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