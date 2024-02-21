Одержимый молодостью миллиардер заявил, что победил седину и облысение

"Генетически я должен быть лысым", - заявляет 46-летний мужчина в начале ролика, который уже собрал более 500 тыс. просмотров.

Джонсон советует начать заботиться о волосах до того, как они начнут истончаться и выпадать.

Ниже представлены 3 основные тактики ухода за локонами, а также два средства, которые гуру использует для предотвращения седины.