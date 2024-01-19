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В Приморском крае двое мальчишек с игрушечным пистолетом решили ограбить кассу автовокзала

В Приморском крае двое мальчишек с игрушечным пистолетом решили ограбить кассу автовокзала

Автор:
19 января 2024 15:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Приморье   автовокзал   мальчишки   пацаны   пистолет   разбой   
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Им явно что-то в голову ударило. Ну или пересмотрели сериалов про чётких пацанов.

В приморском городе Большой Камень двое четвероклассников занялись разбоем. Один из них взял игрушечный пистолет и пацанята отправились «обносить» кассу автовокзала.

Не вышло - кассирша сказала им, что всё фиксирует видеокамера, они испуганно переглянулись и дали дёру. А вскоре запись с их «налётом» смотрели полицейские.

Два пацанёнка 2013 года рождения, растут в благополучных и обеспеченных семьях, никогда не хулиганили, не учёте не стояли. Что с ними случилось - пока непонятно. Может возомнили себя крутыми гэнгста из Бронкса. Или насмотрелись «Слово пацана», но бандиты из них вышли никакие.

Идёт доследственная проверка, мальчиками занимаются органы профилактики. Естественно, за решётку их не отправят, но вот что именно им грозит - будут решать.

Источник:

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Метки: Видео   Приморье   автовокзал   мальчишки   пацаны   пистолет   разбой   
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14  комментариев
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3k
Илья 2 дня назад
Выписали бы родителям малолетних дебилов штраф тысяч 100 сразу же занялись воспитанием, начали интересоваться где их дети гуляют и с кем и чем они заняты.
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23k
BiZ День назад
они просто первые, кто продемонстрировал, что в головах
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6k
Lexx День назад
Поставят на учёт в КДН и возможен штраф. А вот с наступлением 14-ти лет, за повторный залёт, уже спросят по другому.
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3k
RaiJu День назад
Родителей привлекут за ненадлежащее
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10k
Сергей 2 дня назад
По системе Макаренко.
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56k
turyst 2 дня назад
"В камеру не посадят".

Хм... А вот стоило бы.
На денёк-другой.

Очень бы прояснилось в голове, может межушный ганглий начал бы развиваться в головной мозг. :)

Ну и/или ремённая передача знаний.
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34k
Юр21 2 дня назад
Несмешно...
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24k
Тигран Саркисян 2 дня назад
Им явно что-то в голову ударило , Дерьмо им в голову ударило , дебилы малолетние.
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15k
Ivan 2 дня назад
В Приморском крае двое мальчишек с игрушечным пистолетом решили ограбить кассу автовокзалаПосмотреть
В Приморском крае двое мальчишек с игрушечным пистолетом решили ограбить кассу автовокзала
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19k
Mexanik79 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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