В Приморском крае двое мальчишек с игрушечным пистолетом решили ограбить кассу автовокзала

Им явно что-то в голову ударило. Ну или пересмотрели сериалов про чётких пацанов.
В приморском городе Большой Камень двое четвероклассников занялись разбоем. Один из них взял игрушечный пистолет и пацанята отправились «обносить» кассу автовокзала.
Не вышло - кассирша сказала им, что всё фиксирует видеокамера, они испуганно переглянулись и дали дёру. А вскоре запись с их «налётом» смотрели полицейские.
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Два пацанёнка 2013 года рождения, растут в благополучных и обеспеченных семьях, никогда не хулиганили, не учёте не стояли. Что с ними случилось - пока непонятно. Может возомнили себя крутыми гэнгста из Бронкса. Или насмотрелись «Слово пацана», но бандиты из них вышли никакие.
Идёт доследственная проверка, мальчиками занимаются органы профилактики. Естественно, за решётку их не отправят, но вот что именно им грозит - будут решать.
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Хм... А вот стоило бы.
На денёк-другой.
Очень бы прояснилось в голове, может межушный ганглий начал бы развиваться в головной мозг. :)
Ну и/или ремённая передача знаний.