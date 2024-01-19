В Приморском крае двое мальчишек с игрушечным пистолетом решили ограбить кассу автовокзала

Два пацанёнка 2013 года рождения, растут в благополучных и обеспеченных семьях, никогда не хулиганили, не учёте не стояли. Что с ними случилось - пока непонятно. Может возомнили себя крутыми гэнгста из Бронкса. Или насмотрелись «Слово пацана», но бандиты из них вышли никакие.

Идёт доследственная проверка, мальчиками занимаются органы профилактики. Естественно, за решётку их не отправят, но вот что именно им грозит - будут решать.