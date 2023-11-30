"В Белоруссии испытывают вакцину от запоев"

Её хотят внедрить, «чтобы утром человек встал и думал о работе, а не о том, как ему похмелиться».
Первые прививки появились более 250 лет назад, во времена Екатерины II. Её разработали для борьбы с оспой и в 1768 году сделали самой императрице. Чтобы сварганить это зелье, из Англии выписали врача Томаса Димсдейла. А чтобы он не боялся работать, Екатерина распорядилась - с его домом всегда стояла запряжённая шестёрка лошадей. Если бы с императрицей что-нибудь случилось после прививки, эскулап мог оперативно сбежать.
Но всё обошлось: около недели после вакцинации Екатерина чувствовала себя неважно, потом поправилась. И повелела:
Чтоб и другие, употребляя те же средства, удобно предохраняли себя от опасностей.
После этого в очередь за прививкой от оспы выстроились все её приближённые и влиятельные аристократы страны.
А по-настоящему массовыми, вакцины стали в XX веке. Если же говорить о сегодняшнем дне - это вообще стало нормой: детей прививают от самых разных заболеваний уже с самого рождения.
Но вот вакцин от запоев ещё не было. Её сейчас тестируют в лабораториях в ОАО «БелВитунифарм». Как говорит директор компании Сергей Большаков:
Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих, то есть мы не говорим о том, что мы боремся с традициями принятия алкоголя на дни рождения, на Новый год и т.д., с этим мы не собираемся бороться, с этим уже Горбачев боролся, итог мы знаем.
По словам Большакова, заняться вакциной они решили после того, как в состав «БелВитунифарм» вошло сельхозпредприятие. Его работники были грамотными спецами, но у некоторых были проблемы с «зелёным змием».
Препарат будет чем-то вроде противопохмельной сыворотки - и с утра после застолья не будет трясти и глючить. Даже после ударных доз алкоголя. По крайней мере, так планируется.
Чтобы утром человек встал и думал о работе, а не о том, как ему похмелиться.
Пока спецы работают только в лаборатории, на клинические испытания ещё не вышли. Поэтому этот новый год будем встречать по старинке, без вакцины.
Источник:
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На поляках?