"В Белоруссии испытывают вакцину от запоев"

Первые прививки появились более 250 лет назад, во времена Екатерины II. Её разработали для борьбы с оспой и в 1768 году сделали самой императрице. Чтобы сварганить это зелье, из Англии выписали врача Томаса Димсдейла. А чтобы он не боялся работать, Екатерина распорядилась - с его домом всегда стояла запряжённая шестёрка лошадей. Если бы с императрицей что-нибудь случилось после прививки, эскулап мог оперативно сбежать.

Но всё обошлось: около недели после вакцинации Екатерина чувствовала себя неважно, потом поправилась. И повелела: