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В Великобритании придумали жестокий метод борьбы с алкоголизмом

В Великобритании придумали жестокий метод борьбы с алкоголизмом

Автор:
26 января 2025 11:25
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Великобритания   алкоголизм   галлюциногены   медицина   наркомания   ученые   
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Нет, это не чайный гриб в банке, это гораздо страшнее.

Там местные ученые внезапно пришли к ошеломительному выводу, что за последние 70 лет традиционные методы борьбы с алкогольной зависимостью не особо-то и работают. А если и работают, то только на людях, которые реально хотят бросить пить. По суровым статистическим данным получается, что алкоголики, прошедшие курс лечения, в 50% возвращаются к вредной привычке в течение 3 месяцев, а около 60-70% — в течение 3 лет.


Именно поэтому исследователи из Университетском колледже Лондона предложили альтернативный метод борьбы с алкоголизмом — применение психоделического наркотика ДМТ (диметилтриптамина). Они уверены, что мощный галлюциноген из Латинской Америки поможет победить тягу к спиртному, не зря же его местные шаманы использовали в своем фирменном напитке аяуаска. Кстати, в чистом виде ДМТ является одним из самых мощных психоактивных веществ, встречающихся в природе.


Теперь же, набрав группу из 120 добровольцев-алкашей, ученые решили выяснить, изменит ли галлюциноген их модель поведения. Части испытуемых дают реальный наркотик, части — плацебо. Эксперимент продлится в течение 9 месяцев, там уже будет понятно, сработало или нет.


Ну а пока они только изучают, у нас уже давно обнаружен действенный метод лечения всего.

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Метки: Великобритания   алкоголизм   галлюциногены   медицина   наркомания   ученые   
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8  комментариев
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6k
Tuskub Час назад
За последнее фото - БЕЗУСЛОВНЫЙ + )))
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33k
MPEG-8 6 минут назад
Лечение алкоголизма... анекдот... пошлый...
Борис Дерендяев

У дамы одной был мужик -алкоголик.
В "умат" в "сиську" пьян -каждый день был "соколик".
В ответ на вопросы, словами -такими,
Жене говорил: -Пил с друзьями -своими.

Не зная что делать -попёрлась к знахАрке,
-Излить своё горе о муже -"подарке".
Народное средство, какое -спросить.
Хотя-бы поддержку, совет -получить.

Бабуся послушала, страсти-мордасти,
-Избавлю -тебя я от этой напасти,
Поморщила лоб, пошептала чуток.
В ближайшие дни, в коротюсенький срок.

-Придёт "вдругорядь"мужичишко под мухой,
-Ты так поступи. -Научу, я -послухай.
-Пусть спит. -Не ругай, не горюй, не "чухни".
-А в задницу "презик" Б/У запихни.

-Пойдём по пути радикальной "методы".
-Не будем у моря ждать "штильной" погоды.
-Я знаю -поверь -как лечить алкашей,
-Народная мудрость -без всяких затей.
.................

-...Наутро -проснулся "семейный владыка".
Не вяжет ещё со вчерашнего лыка.
Пошел в туалет: -оросить унитаз,
Вчерашней закуски исторгнуть запас.

Выходит... -Молчит... -Сам бледнее поганки.
Как будто давили вчера его танки.
Ужасная боль отразилась в лице.
Задумался парень о жизни конце.

-Жена -как лиса" -Может чарку с похмелья?
-Потом к "друганам" и продолжишь веселье?

Я пить-завядал до конца своих дней...
-И нету, отныне по подонков, друзей...
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29k
sssss3 59 минут назад
Алкоголизм лечим наркоманией....
Это как потерю руки пациенту лечить отрубанием оставшейся руки.....
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45k
albedo Час назад
На примере Высоцкого.
Когда попытка заменить алкоголь наркотиками приводит к наркозависимости.
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6k
Tuskub Час назад
...напомнило:
Приходит сын к отцу:
- Папа, а что такое "альтернатива"?
- Ну вот смотри, решил ты стать фермером, купил 5 кур, через год у тебя уже 50 шт, через 2 - 200 шт. А на третий год случилось наводнение и всех твоих курей смыло нахер.
-Так альтернатива что такое?
-Альтернатива - УТКИ! )
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