В Великобритании придумали жестокий метод борьбы с алкоголизмом

Нет, это не чайный гриб в банке, это гораздо страшнее.
Там местные ученые внезапно пришли к ошеломительному выводу, что за последние 70 лет традиционные методы борьбы с алкогольной зависимостью не особо-то и работают. А если и работают, то только на людях, которые реально хотят бросить пить. По суровым статистическим данным получается, что алкоголики, прошедшие курс лечения, в 50% возвращаются к вредной привычке в течение 3 месяцев, а около 60-70% — в течение 3 лет.
Именно поэтому исследователи из Университетском колледже Лондона предложили альтернативный метод борьбы с алкоголизмом — применение психоделического наркотика ДМТ (диметилтриптамина). Они уверены, что мощный галлюциноген из Латинской Америки поможет победить тягу к спиртному, не зря же его местные шаманы использовали в своем фирменном напитке аяуаска. Кстати, в чистом виде ДМТ является одним из самых мощных психоактивных веществ, встречающихся в природе.
Теперь же, набрав группу из 120 добровольцев-алкашей, ученые решили выяснить, изменит ли галлюциноген их модель поведения. Части испытуемых дают реальный наркотик, части — плацебо. Эксперимент продлится в течение 9 месяцев, там уже будет понятно, сработало или нет.
Ну а пока они только изучают, у нас уже давно обнаружен действенный метод лечения всего.
Источник:
- В Латвии организуют вытрезвитель для детей
- Ученые выяснили, сколько времени нужно мозгу, чтобы восстановиться после пьянки
- "Не за ваш счёт пьём!": Прохор Шаляпин прокомментировал алкоголизм Анастасии Волочковой
- В Белоруссии испытывают вакцину от запоев
- «Зависимость - она не в веществах»: нарколог объяснил, почему так легко подсесть на алкоголь, наркотики или игроманию
Борис Дерендяев
У дамы одной был мужик -алкоголик.
В "умат" в "сиську" пьян -каждый день был "соколик".
В ответ на вопросы, словами -такими,
Жене говорил: -Пил с друзьями -своими.
Не зная что делать -попёрлась к знахАрке,
-Излить своё горе о муже -"подарке".
Народное средство, какое -спросить.
Хотя-бы поддержку, совет -получить.
Бабуся послушала, страсти-мордасти,
-Избавлю -тебя я от этой напасти,
Поморщила лоб, пошептала чуток.
В ближайшие дни, в коротюсенький срок.
-Придёт "вдругорядь"мужичишко под мухой,
-Ты так поступи. -Научу, я -послухай.
-Пусть спит. -Не ругай, не горюй, не "чухни".
-А в задницу "презик" Б/У запихни.
-Пойдём по пути радикальной "методы".
-Не будем у моря ждать "штильной" погоды.
-Я знаю -поверь -как лечить алкашей,
-Народная мудрость -без всяких затей.
.................
-...Наутро -проснулся "семейный владыка".
Не вяжет ещё со вчерашнего лыка.
Пошел в туалет: -оросить унитаз,
Вчерашней закуски исторгнуть запас.
Выходит... -Молчит... -Сам бледнее поганки.
Как будто давили вчера его танки.
Ужасная боль отразилась в лице.
Задумался парень о жизни конце.
-Жена -как лиса" -Может чарку с похмелья?
-Потом к "друганам" и продолжишь веселье?
Я пить-завядал до конца своих дней...
-И нету, отныне по подонков, друзей...
Это как потерю руки пациенту лечить отрубанием оставшейся руки.....
Когда попытка заменить алкоголь наркотиками приводит к наркозависимости.
Приходит сын к отцу:
- Папа, а что такое "альтернатива"?
- Ну вот смотри, решил ты стать фермером, купил 5 кур, через год у тебя уже 50 шт, через 2 - 200 шт. А на третий год случилось наводнение и всех твоих курей смыло нахер.
-Так альтернатива что такое?
-Альтернатива - УТКИ! )