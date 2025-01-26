В Великобритании придумали жестокий метод борьбы с алкоголизмом

Там местные ученые внезапно пришли к ошеломительному выводу, что за последние 70 лет традиционные методы борьбы с алкогольной зависимостью не особо-то и работают. А если и работают, то только на людях, которые реально хотят бросить пить. По суровым статистическим данным получается, что алкоголики, прошедшие курс лечения, в 50% возвращаются к вредной привычке в течение 3 месяцев, а около 60-70% — в течение 3 лет.

Именно поэтому исследователи из Университетском колледже Лондона предложили альтернативный метод борьбы с алкоголизмом — применение психоделического наркотика ДМТ (диметилтриптамина). Они уверены, что мощный галлюциноген из Латинской Америки поможет победить тягу к спиртному, не зря же его местные шаманы использовали в своем фирменном напитке аяуаска. Кстати, в чистом виде ДМТ является одним из самых мощных психоактивных веществ, встречающихся в природе.