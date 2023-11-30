Храбрый джигит на камеру вымогал деньги у малолетних школяров, угрожал и бил слабых. После того как на его похождения обратили внимания в полиции, бравады у старшеклассника поубавилось.
Не так давно в соцсетях засветилось видео, на котором подросток глумится над учеником младше себя. Выяснилось, что инцидент произошёл в школе Хасавюрта и, похоже, был не единственным "подвигом"студента.
Источник:
После появления ролик в сети по поручению Главы Хасавюрта Корголи Корголиева в образовательном учреждении назначили служебную проверку. И, конечно, установили личность "героя". Сам он сообщил, что мальчик, которого "прессовали", украл у него электронную сигарету, поэтому потерпевший требовал отдать деньги за украденную вещь.
Источник:
Объяснение тянет на "троечку", но даже если всё сказанное студентом - правда, непонятно, как посторонний мог оказаться в школе и незаметно пройти в туалет.
Впрочем, как сообщает ГТРК "Дагестан" "должностные лица, допустившие инцидент на территории школы, будут привлечены к ответственности". Учитывая, что Хасавюрт - не самый большой город, и многие приходятся друг другу родственниками, знакомыми, пусть и шапочными, о "подвиге" подростка узнают все. Свою минуту славы он заработал.
Источник:
Источник:
- "Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу
- В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом
- В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку
- В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись
- "Сдохнет мучительной смертью": в Пермском крае задержали школьника, планировавшего расправу над директором и учениками
я таких в школе бил и пофигу что он был 8-11 класником.
Сидеть в интернете вместо занятий ученики теперь точно не будут.
Как видно, школьники используют смартфоны не только для игр и дурацких СМС-ок, но и для фиксации таких вот противоправных преступлений.
Либо пусть члены Госдумы позаботятся об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ВНЕДРЕНИИ системы видеонаблюдения В КАЖДОЙ школе и НЕ ЗА СЧЁТ РОДИТЕЛЕЙ!
Мало-ли, малолетка на двух взрослых дядь в школе наговаривать будет.