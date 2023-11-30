



Объяснение тянет на "троечку", но даже если всё сказанное студентом - правда, непонятно, как посторонний мог оказаться в школе и незаметно пройти в туалет.

Впрочем, как сообщает ГТРК "Дагестан" "должностные лица, допустившие инцидент на территории школы, будут привлечены к ответственности". Учитывая, что Хасавюрт - не самый большой город, и многие приходятся друг другу родственниками, знакомыми, пусть и шапочными, о "подвиге" подростка узнают все. Свою минуту славы он заработал.



