FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7959 постов • 1039 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
На Камчатке более 40 рабочих отравились, пообедав в кафе на стройке

На Камчатке более 40 рабочих отравились, пообедав в кафе на стройке

Автор:
06 декабря 2023 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Дальний Восток   гастроэнтерит   госпиталзация   елизово   несвежая еда   отравление   рабочие   
1068
1
2

Все рабочие были заняты на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово. После обеда некоторым из них стало так плохо, что до машины скорой их пришлось нести на носилках и на руках.

"11 рабочих находится в больнице города Елизово, 17 в стационаре "Центра СПИД", еще 12 в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском", - сообщает РИА Новости последнюю информацию об отравившихся на Дальнем Востоке .


Все они питались в одном кафе при стройке, и предварительной причиной отравления стал гастроэнтерит - сообщил замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.


"Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты", — добавил он.

По неофициальным данным, причиной отравления мог стать лагман - это блюдо подавали в столовой три дня подряд, и свежесть его была сомнительной. На видео ниже один из рабочих эмоционально рассказывает об обстановке.


Новый терминал аэропорта в Елизове строят с 2021 года. В следующем году его планируют сдать. На объекте трудятся и местные, и приезжие строители. Последние проживают в общежитиях, а питание им организовывает работодатель.


Сейчас в кафе, где обедали рабочие, проводятся проверки, инициированные Роспотребнадзором и Минздравом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Видео   Дальний Восток   гастроэнтерит   госпиталзация   елизово   несвежая еда   отравление   рабочие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Игорь Час назад
работу сделали - теперь можно отравить, чтоб ЗП не платить. но не удалось .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алексей 50 минут назад
Они уже и до Камчатки добрались! Возникает вопрос-а русские вообще у нас в стране хоть что-то строят? Похоже правы те, кто говорят, что без гастеров всё в стране встанет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юрий 59 минут назад
Бугульме ели?
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Гастроэнтерит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишок. В большинстве случаев оно связано с инфекцией, но может развиваться вследствие воздействия НАРКОТИЧЕСКИХ веществ, лекарств и токсинов (например, металлов, веществ растительного происхождения).
Так может дело на в лагмане?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

203637



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Отовсюду торчат трубки": блогерша из Москвы попыталась собрать денег у подписчиков, сочинив легенду о ДТП, но неудачно
"Отовсюду торчат трубки": блогерша из Москвы попыталась собрать денег у подписчиков,...
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Набирающие популярность в сообществах
Из&nbsp;каких этапов состоит подготовка к&nbsp;поездке с животными
Из каких этапов состоит подготовка к поездке с животными
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
Так выглядит история с налетом современности
Так выглядит история с налетом современности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#фильм#аварии#забавно#США#Россия#природа
#животные#интересно#Юмор#интересное#кино#ДТП#позитив#подборка#конфликт#полиция
#машина#автомир#в мире#факты#Автовсячина#авто аварии#история#собака#улыбнуло#роль
Основано на безопасности и выживании Эстонии Основано на безопасности и выживании Эстонии В Турции обнаружили тела двух россиянок: в убийстве матери и её 15-летней дочери подозревают экс-мужа женщины В Турции обнаружили тела двух россиянок: в убийстве матери и её 15-летней дочери подозревают... "Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае "Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае "Восток - дело тонкое": президента Германии забыли встретить в Катаре "Восток - дело тонкое": президента Германии забыли встретить в Катаре Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран В Норильске задержали маньяка, бросавшегося с ножом на прохожих В Норильске задержали маньяка, бросавшегося с ножом на прохожих

На что жалуетесь?

Вернуться