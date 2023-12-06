На Камчатке более 40 рабочих отравились, пообедав в кафе на стройке

Все рабочие были заняты на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово. После обеда некоторым из них стало так плохо, что до машины скорой их пришлось нести на носилках и на руках.
"11 рабочих находится в больнице города Елизово, 17 в стационаре "Центра СПИД", еще 12 в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском", - сообщает РИА Новости последнюю информацию об отравившихся на Дальнем Востоке .
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Все они питались в одном кафе при стройке, и предварительной причиной отравления стал гастроэнтерит - сообщил замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
"Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты", — добавил он.
По неофициальным данным, причиной отравления мог стать лагман - это блюдо подавали в столовой три дня подряд, и свежесть его была сомнительной. На видео ниже один из рабочих эмоционально рассказывает об обстановке.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Новый терминал аэропорта в Елизове строят с 2021 года. В следующем году его планируют сдать. На объекте трудятся и местные, и приезжие строители. Последние проживают в общежитиях, а питание им организовывает работодатель.
Сейчас в кафе, где обедали рабочие, проводятся проверки, инициированные Роспотребнадзором и Минздравом.
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Так может дело на в лагмане?