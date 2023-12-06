На Камчатке более 40 рабочих отравились, пообедав в кафе на стройке

Все они питались в одном кафе при стройке, и предварительной причиной отравления стал гастроэнтерит - сообщил замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

"Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты", — добавил он.

По неофициальным данным, причиной отравления мог стать лагман - это блюдо подавали в столовой три дня подряд, и свежесть его была сомнительной. На видео ниже один из рабочих эмоционально рассказывает об обстановке.