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Медики из США впервые пересадили пациентке ухо, напечатанное на 3D-принтере

Медики из США впервые пересадили пациентке ухо, напечатанное на 3D-принтере

Автор:
04 июня 2022 16:42
Сообщество : Наука
Метки: 3d принтер   Технология   имплант   наука   орган   печать   создание   ухо   
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Специалисты компании 3DBio Therapeutics стали первооткрывателями в этом направлении: благодаря им девушка, ушная раковина которой была с детства деформирована, смогла почувствовать себя полноценным человеком.

Ушной имплантат изготовили, используя донорские клетки самой пациентки. По заявлению экспертной группы, такая операция – это настоящий прорыв в сфере области тканевой инженерии.


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20-летняя мексиканка появилась на свет с редко встречающимся дефектом – микротией, вследствие которого ушная раковина деформируется. Сначала специалисты отсканировали здоровую ушную раковину девушки, а из деформированного органа взяли немного хряща. Из него были выделены хондроциты, отвечающие за формирование и развитие хрящевой ткани. Их смешали с биочернилами на базе коллагена. Коллаген направлялся в принтер через шприц, формируя тончайший слой, воссоздавший зеркальную копию здорового органа. Процесс занял в общей сложности менее 10 минут.


Затем орган поместили в специальную биоразлагаемую оболочку и оставили на ночь в холодильной камере. На следующий день искусственное ухо имплантировали пациентке.

Медики отметили, что вероятность отторжения уха крайне низкая, поскольку для печати использовали клетки самого человека, а не чужеродные материалы. Постепенно орган примет естественный вид за счёт самостоятельного генерирования хрящевой ткани и приобретёт чувствительность по мере прорастания в него нервов.


Представители 3DBio Therapeutics подтвердили участие в эксперименте в этом направлении 11 человек. В дальнейшем станет возможным применение технологии для создания других имплантов – носов, межпозвонковых дисков, реконструктивной ткани, а в будущем не исключено создание жизненно важных органов – почек, печени и не только.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 3d принтер   Технология   имплант   наука   орган   печать   создание   ухо   
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3  комментария
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931
Sigrllin Jalini Час назад
...до чего дошёл прогресс, до невиданных чудес...
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21k
Альберт 13 минут назад
Тут друг один покоя не даёт: всё спрашивает про писюн.
Его, что, тоже так нарастить можно?
Неплохо бы...
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