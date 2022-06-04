Медики из США впервые пересадили пациентке ухо, напечатанное на 3D-принтере

Затем орган поместили в специальную биоразлагаемую оболочку и оставили на ночь в холодильной камере. На следующий день искусственное ухо имплантировали пациентке.

Медики отметили, что вероятность отторжения уха крайне низкая, поскольку для печати использовали клетки самого человека, а не чужеродные материалы. Постепенно орган примет естественный вид за счёт самостоятельного генерирования хрящевой ткани и приобретёт чувствительность по мере прорастания в него нервов.