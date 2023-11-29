Пьяные британцы устроили драку на Гран-при Абу-Даби

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы 1", одержав 19-ю победу в сезоне. Однако вечеринка в честь Гран-при Абу-Даби превратилась в хаос, когда подвыпившие болельщики стали бросать друг в друга бутылки.
На эксклюзивном мероприятии, проходившем на балконе с видом на трассу, произошла драка. Фанаты "Формулы-1", некоторые из которых являются британцами, били друг друга и кидались бутылками шампанского. Женщины и служба безопасности пытались разнять мужчин, но им не сразу это удалось.
Видно, как один из участников, одетый в красную футболку, перепрыгивает через белые диваны, чтобы ударить другого. Затем мужчина в белой футболке возвращается и наносит ответный удар.
Пока охрана пытается сдержать мужчин, стойки ограждения падают на пол. Слышно, как диджей говорит собравшимся "поехали" и вдруг понимает, что ситуация вышла из-под контроля. Он просит охрану остановить драку. На фоне звучит песня Канье Уэста "All of the Lights".
Скандальный рэпер был в числе звезд, посетивших Гран-при в воскресенье. Хитмейкер выпустил новый сингл Vultures, но его раскритиковали за провокационный текст, затрагивающий тему антисемитизма. Однако это нисколько не испортило настроение и Уэст отрывался под свой трек вместе с коллегой Ty Dolla $ign, а также Крисом Брауном, Bump J и другими на вечеринке в Дубае.
Макс Ферстаппен выиграл рекордные 19 гонок из 22 и стал трёхкратным чемпионом "Формулы-1".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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