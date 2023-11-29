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Пьяные британцы устроили драку на Гран-при Абу-Даби

Пьяные британцы устроили драку на Гран-при Абу-Даби

Автор:
29 ноября 2023 08:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Абу-Даби   Британец   Вечеринка   болельщик   гран-при   драка   формула 1   
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Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы 1", одержав 19-ю победу в сезоне. Однако вечеринка в честь Гран-при Абу-Даби превратилась в хаос, когда подвыпившие болельщики стали бросать друг в друга бутылки.

На эксклюзивном мероприятии, проходившем на балконе с видом на трассу, произошла драка. Фанаты "Формулы-1", некоторые из которых являются британцами, били друг друга и кидались бутылками шампанского. Женщины и служба безопасности пытались разнять мужчин, но им не сразу это удалось.

Видно, как один из участников, одетый в красную футболку, перепрыгивает через белые диваны, чтобы ударить другого. Затем мужчина в белой футболке возвращается и наносит ответный удар.



Пока охрана пытается сдержать мужчин, стойки ограждения падают на пол. Слышно, как диджей говорит собравшимся "поехали" и вдруг понимает, что ситуация вышла из-под контроля. Он просит охрану остановить драку. На фоне звучит песня Канье Уэста "All of the Lights".

Скандальный рэпер был в числе звезд, посетивших Гран-при в воскресенье. Хитмейкер выпустил новый сингл Vultures, но его раскритиковали за провокационный текст, затрагивающий тему антисемитизма. Однако это нисколько не испортило настроение и Уэст отрывался под свой трек вместе с коллегой Ty Dolla $ign, а также Крисом Брауном, Bump J и другими на вечеринке в Дубае.

Макс Ферстаппен выиграл рекордные 19 гонок из 22 и стал трёхкратным чемпионом "Формулы-1".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Абу-Даби   Британец   Вечеринка   болельщик   гран-при   драка   формула 1   
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5  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник 51 минуту назад
как сказал бы Шварценеггер: "Хулиганы!" )))
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2k
qwer 4 минуты назад
Дикари-с.
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319
Pasha Panfilov Полчаса назад
Сдурели они что ли. Бутылка шампанского, если разобьётся - там розочка - руку оттяпать можно, не говоря уж о том что зарезать. Нашли чем драться. Или зарезаться, или статью себе поднять. Дураки.
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307
Шэльмавье фон Шольценко Полчаса назад
А мне было интересно как держится красное платьюшко у девчули, и што она потеряла среди негров?
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863
Mil-ast Полчаса назад
Пьяные других стран как-то иначе себя ведут? ))
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