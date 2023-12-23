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"Плевок в наше общество!" Киркорова предложили лишить звания Народного артиста РФ

"Плевок в наше общество!" Киркорова предложили лишить звания Народного артиста РФ

Автор:
23 декабря 2023 23:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вечеринка   Киркоров   виталий бородин   звание   ивлеева   минкульт   народный артист   
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Ситуация с привлечением к ответственности за содомитскую вечеринку у Ивлеевой набирает обороты. Теперь тучи сгустились над Филиппом Киркоровым. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФППК) Виталий Бородин написал на певца обращение в Минкульт.

"Голая вечеринка" у Ивлеевой еще долго будет "икаться" всем её участникам. Буквально на днях за участие в этом мероприятии на 15 суток посадили рэпера Vacio, добавив к отсидке в качестве бонусов еще и штраф в 200 тысяч. В тот же день глава ФППК Виталий Бородин в своем тг-канале написал: «Надеюсь, Ивлеева будет следующая». Следующей стала не только Ивлеева, но и Киркоров. В Госдуме покусились "на святое": поддержали идею лишить "примадона" российской эстрады звания Народного артиста:

Это плевок в наше общество. Дискредитация звания Народного артиста. Дискредитация нашей страны...

, — объяснил журналистам Виталий Бородин.

Со слов главы ФППК, на тусовке была сплошная пропаганда ЛГБТ. А Бедросович вообще щеголял в полупрозрачной кольчуге из блёсток (а также бежевой термухе и трусах). И такой образ со званием народного артиста не вяжется.Он также добавил, что поведение Киркорова и других гостей вечеринки аморально и вызвано их равнодушием к стране, в которой они живут и зарабатывают.

Поддержал Бородина зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов. В интервью изданию «Подъём», он подтвердил, что согласен с этой позицией, и такое поведение артиста недопустимо.

Я думаю, это [лишение] корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был.

Эти выходки недопустимы для гражданина России, для любого человека, который каким-то образом сопереживает своей стране тем более в нынешней ситуации. И они долгое время прививались нашему обществу как совершенно нормальные для определённой категории людей, мы все равны, но некоторые равнее. Сейчас эта ситуация исправляется, слава Богу.


Между тем, адвокат Киркорова Александр Добровинский считает, что образ певца привлёк внимание, так как он «большой артист».

О чем вы говорите, смешно, невозможно юридически, никак невозможно вообще.

Добровинский назвал идею общественного активиста Виталия Бородина бредовой попыткой прославиться.

Даже если он [Бородин] покончит жизнь самоубийством, Филиппа Бедросовича не лишат звания, потому что не за что лишать. А официантов, которые там работали, [видимо], надо кастрировать, клуб сжечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтеру пожизненное? Больше он ничего не предлагает?

Звездный адвокат допустил единственный шанс, когда план общественников сработает:

«Если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти».


Чем закончится скандал, нам ещё только предстоит пронаблюдать. Но патриотичные каналы настойчиво напоминают заинтересованным структурам, что кроме народного артиста России Киркорова на звездной вечеринке активно "исполнял" ещё и заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный артист Чеченской Республики,  заслуженный артист Республики Ингушетия Дима Билан.
"Звания им оставят?" - интересуется общественность.

Ранее, ВЦИОМ по результатам опроса россиян, назвал лучшим певцом 2023 года Шамана (Shaman), а лучшей певицей Полину Гагарину.

Также в лидерах Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Лев Лещенко.
Среди лучших певиц российской эстрады опрошенные называли Ларису Долину, Anna Asti (Анну Дзюбу), Валерию, Пелагею и Ирину Аллегрову.

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Метки: Вечеринка   Киркоров   виталий бородин   звание   ивлеева   минкульт   народный артист   
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22  комментария
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Надо не звания лишать, а запретить выступления и аннулировать все авторские права. Всех участников
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0
""№ 4 минуты назад
Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
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5k
Divergent?!? 9 минут назад
ПИАР. Или глупость. Зачем выкладывать эти фото? Ничего отвратительного, голых грудей или болтающихся болтов. Ну да, костюмы (для артистов они необходимы), могли бы быть только "для тусовки". Ничего гипернеприличного, на мой взгляд. Я не знаю, но мы с друзьями семьями ходили в баню. Ничего страшного нет. А тут? Мы не извращенцы. Ну старая русская баня, и все дела. Посидели, попотели, вышли, окатились, и выпили по стограшке. А тут вообще просто мишура.
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6k
Leo Sun 11 минут назад
Ранее, ВЦИОМ по результатам опроса россиян, назвал лучшим певцом 2023 года Шамана (Shaman)
Того самого, который в нацистском приветствии руку отбрасывает? Как патриотичненько...
Этого тоже засланного казачка, соросовский проект? Право слово, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума...
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2k
Seryi_spb 15 минут назад
Мерзость, конечно, несусветная, но где здесь пропаганда? Закрытая вечеринка, на которой собрались извращенцы, но они знали куда шли, случайных людей там не было. Об актах однополой любви не сообщалось. Костюмы по своей откровенности уступают тому что мы видим на пляжах, не говоря про фото девушек в мужских журналах. Чего все так возбудились? Или кто-то думал что обличённое государственными званиями, это племя может стать образцом для подражания подрастающего поколения? Который десяток лет обсуждается ориентация участников? А в соседней с вами квартире не происходит сейчас что-то подобное? А в советское время в этой среде не было глиномесов? Зачем на государственном уровне ворошить это грязное бельё? Когда мы массово превратились в бабушек у подъезда? Почему нельзя просто слушать музыку условного Чайковского, слушать вокал условного Фредди, или смотреть балетные партии условного Нуриева, не задумываясь об их ориентации? Почему у нас высшие органы государственной власти по желтизне превзошли бульварные газетёнки? Каждый из нас может самостоятельно, без подсказок условного Милонова, сформировать отношение своё и своих детей к подобным деятелям, отдельно по творчеству, и отдельно по человеческим качествам. Ни я, ни мои дети, не знали бы об этой вечеринке, а дети бы не знали и об возможных отклонениях в ориентации сих деятелей. Кто бы вообще про это узнал, если б не беззубые старухи из власть прилежащих?
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Возмущение безусловно это все вызывает. Но возникает вопрос, если бы старую мумию Лолиту, вкупе с древним румыно-болгарским пи.....сом Филей, не приглашали на Первый канал тот же Константин Эрнест, а на РТР, так же бы , не пихали бы румыно-болгара в каждую щель, вряд ли бы такое случилось. Первый и РТР это госбюджет. О простимашке Ивлеевой кто только не писал, создавая ей хайп. А уж как лошадка Ксюша всем остопи...дела, слов нет, хуже Чубайса стала. Получается мы сами, на бюджетные деньги спонсирует эту мерзость? Лично у меня, складывается впечатление, что Эрнест очень продуктивно добивает всякой пошлостью и непотребство остатки культуры на нашем тв. Как по мне, Эрнест, тот же Чубай, но на телевидении.
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2k
Провокатор Полчаса назад
"Даже если он [Бородин] покончит жизнь самоубийством, Филиппа Бедросовича не лишат звания, потому что не за что лишать. А официантов, которые там работали, [видимо], надо кастрировать, клуб сжечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтеру пожизненное? Больше он ничего не предлагает?"

Адвокат и такую хрень несёт? Никак Бедросович 13-ую з/п зажал.
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5k
Феликс Дзержинский 36 минут назад
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9k
MPEG-8 37 минут назад
Что народ так возмущается, дышите глубже.
А, то что мы же и смотрим фильмы с участием таких актёров, мы и ходим на концерты Киркорова и ему подобных, мы слушаем радиостанции где крутят их песни.
Чё булькаем потребители.
Это бл...во называется хайп и, это всё спланировано.
Продолжаем дальше писать/читать новости об любимых артистах, а главное репостим во все соцсети.

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0
""№ Glory to Urine! 3 минуты назад
твой мамин рот и сраку e-бал . твой всех живых и мЄртвых e -бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный .
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12k
Летучий Мыш 47 минут назад
Там, судя по видео , киркоров чуть не самым приличным был
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25k
ЦСКА 52 минуты назад
Какие то Высшие силы собрали всю эту гламурную гниду в одном месте и представили её в истинном цвете на всеобщее обозрение! Как после этого Новый Год встречать с блестяще-вазелиновыми харями этих чмошников!? Это тоже самое, что в переполненом привокзальном сортире поужинать!
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37
TDH 57 минут назад
Вся эта педотусовка состоит из лиц еврейской национальности. Гоните их всех без исключения из ваших подъездов, дворов, городов, областей и регионов! Гоните их не жалея сил!!!
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5k
Нуи Хусим Час назад
Зачем эти все "лишить", "оштрафовать" и т.п. Домашний арест каждому, до 20 января 2024 года и штраф за нарушение этого ареста где нить на лимон рубасов (просто моя фантазия считает это огромной суммой) и полетели все их "корпоративы" денежные... вот это ударит по карманчику.
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5k
Tuskub Час назад
Да не смешите! "Штраф" в 200 тыр они "отобъют" в течении 15 минут на другой "вечеринке"...и, что самое поганое, нагадить они хотели на все ваши "хейты" ..и это прискорбно...(((((
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14k
gavrosh 2 часа назад
"Плевок в наше общество!" Киркорова предложили лишить звания Народного артиста РФПосмотреть
"Плевок в наше общество!" Киркорова предложили лишить звания Народного артиста РФ
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28k
AzuveR 2 часа назад
Я так понимаю ,что Добровинский такой же глиномес , как и румын.
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16k
Kucher 2 часа назад
А поуехавших вырусей с евреями, которые сейчас из-за бугра Россию дерьмом поливают, а некоторые иноагентами признаны, лишили званий и наград в России? Да вообще ни одного не лишили ничего.
Ну а этот длинный дурачок и вовсе ничего не лишится, а ещё и дальше будет по всем каналам в Новый год мелькать.
Чтоб действительно всяких мерзавцев начать лишать званий и привелегий, в министерстве культуры должны русские люди сидеть, а там всякая вырусь, купленная и перекупленная Вашингтоном, Лондоном и Тель-Авивом. А иначе я не могу объяснить почему за государственные деньги снимается всякое гавно, вроде "Утомлённые Солнцем", "Служу Советскому Союзу" и прочее "Братство" и тому подобное антисоветское, антироссийское дерьмо. Почему господдержку имеют всякие бездари и откровенные враги, ну или идиоты, вроде этого длинного?
Чистки надо начинать с министерства культуры, а уж потом и всякую шушару, вроде этого певца ртом или прочих танцоров ногами.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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