"Плевок в наше общество!" Киркорова предложили лишить звания Народного артиста РФ

"Голая вечеринка" у Ивлеевой еще долго будет "икаться" всем её участникам. Буквально на днях за участие в этом мероприятии на 15 суток посадили рэпера Vacio, добавив к отсидке в качестве бонусов еще и штраф в 200 тысяч. В тот же день глава ФППК Виталий Бородин в своем тг-канале написал: «Надеюсь, Ивлеева будет следующая». Следующей стала не только Ивлеева, но и Киркоров. В Госдуме покусились "на святое": поддержали идею лишить "примадона" российской эстрады звания Народного артиста:

Это плевок в наше общество. Дискредитация звания Народного артиста. Дискредитация нашей страны...

, — объяснил журналистам Виталий Бородин.

Со слов главы ФППК, на тусовке была сплошная пропаганда ЛГБТ. А Бедросович вообще щеголял в полупрозрачной кольчуге из блёсток (а также бежевой термухе и трусах). И такой образ со званием народного артиста не вяжется.Он также добавил, что поведение Киркорова и других гостей вечеринки аморально и вызвано их равнодушием к стране, в которой они живут и зарабатывают.