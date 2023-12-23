"Плевок в наше общество!" Киркорова предложили лишить звания Народного артиста РФ

Ситуация с привлечением к ответственности за содомитскую вечеринку у Ивлеевой набирает обороты. Теперь тучи сгустились над Филиппом Киркоровым. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФППК) Виталий Бородин написал на певца обращение в Минкульт.
"Голая вечеринка" у Ивлеевой еще долго будет "икаться" всем её участникам. Буквально на днях за участие в этом мероприятии на 15 суток посадили рэпера Vacio, добавив к отсидке в качестве бонусов еще и штраф в 200 тысяч. В тот же день глава ФППК Виталий Бородин в своем тг-канале написал: «Надеюсь, Ивлеева будет следующая». Следующей стала не только Ивлеева, но и Киркоров. В Госдуме покусились "на святое": поддержали идею лишить "примадона" российской эстрады звания Народного артиста:
Это плевок в наше общество. Дискредитация звания Народного артиста. Дискредитация нашей страны...
, — объяснил журналистам Виталий Бородин.
Со слов главы ФППК, на тусовке была сплошная пропаганда ЛГБТ. А Бедросович вообще щеголял в полупрозрачной кольчуге из блёсток (а также бежевой термухе и трусах). И такой образ со званием народного артиста не вяжется.Он также добавил, что поведение Киркорова и других гостей вечеринки аморально и вызвано их равнодушием к стране, в которой они живут и зарабатывают.
Поддержал Бородина зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов. В интервью изданию «Подъём», он подтвердил, что согласен с этой позицией, и такое поведение артиста недопустимо.
Я думаю, это [лишение] корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был.
Эти выходки недопустимы для гражданина России, для любого человека, который каким-то образом сопереживает своей стране тем более в нынешней ситуации. И они долгое время прививались нашему обществу как совершенно нормальные для определённой категории людей, мы все равны, но некоторые равнее. Сейчас эта ситуация исправляется, слава Богу.
Между тем, адвокат Киркорова Александр Добровинский считает, что образ певца привлёк внимание, так как он «большой артист».
О чем вы говорите, смешно, невозможно юридически, никак невозможно вообще.
Добровинский назвал идею общественного активиста Виталия Бородина бредовой попыткой прославиться.
Даже если он [Бородин] покончит жизнь самоубийством, Филиппа Бедросовича не лишат звания, потому что не за что лишать. А официантов, которые там работали, [видимо], надо кастрировать, клуб сжечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтеру пожизненное? Больше он ничего не предлагает?
Звездный адвокат допустил единственный шанс, когда план общественников сработает:
«Если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти».
Чем закончится скандал, нам ещё только предстоит пронаблюдать. Но патриотичные каналы настойчиво напоминают заинтересованным структурам, что кроме народного артиста России Киркорова на звездной вечеринке активно "исполнял" ещё и заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия Дима Билан.
"Звания им оставят?" - интересуется общественность.
Ранее, ВЦИОМ по результатам опроса россиян, назвал лучшим певцом 2023 года Шамана (Shaman), а лучшей певицей Полину Гагарину.
Также в лидерах Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Лев Лещенко.
Среди лучших певиц российской эстрады опрошенные называли Ларису Долину, Anna Asti (Анну Дзюбу), Валерию, Пелагею и Ирину Аллегрову.
Источник:
- Пьяные британцы устроили драку на Гран-при Абу-Даби
- Блогерша Анастасия Ивлеева взбесила подписчиков, обнажившись у креста
- "Лучше поздно, но чем никогда": иноагентам могут запретить въезд в РФ
- 20+ отечественных звезд, чей реальный рост для многих может стать полной неожиданностью
- В.Путин может стать "Человеком года" по версии журнала Time
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
Причём, люди пишут, что обращались на Первый с требованием убрать из сетки аморальный контент, но им ответили, что это, мол, частная лавочка, и идите-ка со своей моралью куда подальше...
До тех пор, пока народ не поймёт, что всё непотребство делается на ЕГО деньги, ничего не изменится. Людям гадят на их же деньги. Вот корень зла.
Государство - это МЫ.
Адвокат и такую хрень несёт? Никак Бедросович 13-ую з/п зажал.
А, то что мы же и смотрим фильмы с участием таких актёров, мы и ходим на концерты Киркорова и ему подобных, мы слушаем радиостанции где крутят их песни.
Чё булькаем потребители.
Это бл...во называется хайп и, это всё спланировано.
Продолжаем дальше писать/читать новости об любимых артистах, а главное репостим во все соцсети.
Ну а этот длинный дурачок и вовсе ничего не лишится, а ещё и дальше будет по всем каналам в Новый год мелькать.
Чтоб действительно всяких мерзавцев начать лишать званий и привелегий, в министерстве культуры должны русские люди сидеть, а там всякая вырусь, купленная и перекупленная Вашингтоном, Лондоном и Тель-Авивом. А иначе я не могу объяснить почему за государственные деньги снимается всякое гавно, вроде "Утомлённые Солнцем", "Служу Советскому Союзу" и прочее "Братство" и тому подобное антисоветское, антироссийское дерьмо. Почему господдержку имеют всякие бездари и откровенные враги, ну или идиоты, вроде этого длинного?
Чистки надо начинать с министерства культуры, а уж потом и всякую шушару, вроде этого певца ртом или прочих танцоров ногами.