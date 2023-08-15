Интересные факты о веснушках

Привычные светло-коричневые пятнышки, которые чаще всего встречаются на лице и руках, называются эфелиды. Они могут светлеть и темнеть, в зависимости от времени года.

А существуют ещё и лентигины. Их ещё называют возрастные пятна. Они начинают проявляться на тех участках кожи, где накапливается больше всего клеток меланоцитов. Они заметны вне зависимости от времени года.



