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Интересные факты о веснушках

Интересные факты о веснушках

Автор:
15 августа 2023 17:20
Сообщество : Факты
Метки: веснушки   здоровые   интересное   красота   люди   особенности   факты   
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Принято считать, что "солнышко целует" только рыжеволосых людей, но это не так. Появиться веснушки могут вообще у любого человека и наследственность тут не играет роли. Да, они могут быть у поколений в семье, но ген, отвечающий за их появление так и не выявлен7

Это маленькие пигментные пятнышки на коже. Чаще всего они проявляются на лице и руках, но иногда могут появиться на всём теле. Причина появления веснушек - это наличие красителя меланина в коже человека.


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Привычные светло-коричневые пятнышки, которые чаще всего встречаются на лице и руках, называются эфелиды. Они могут светлеть и темнеть, в зависимости от времени года.

А существуют ещё и лентигины. Их ещё называют возрастные пятна. Они начинают проявляться на тех участках кожи, где накапливается больше всего клеток меланоцитов. Они заметны вне зависимости от времени года.


В Средневековье считалось, что девушка с веснушками непременно ведьма. Именно на рыжих и веснушчатых чаще объявляли охоту. А до 20 века вообще считалось, что пигментные пятнышки и смуглая кожа - это признак небогатого человека. Ведь много времени на солнце проводили только торговцы и крестьяне.


Нередко пятнышки начинают проявляться у детей в 4-6 лет. Но бывает так, что они проявляются только у взрослых, когда человек слишком долго находится на солнце и клетки начинают вырабатывать больше мелатонина.


Есть редкий вид людей, у которых тёмные волосы, голубые глаза и при этом бывают веснушки. За это отвечает ген IRF4 и его назвали в честь голливудского актёра, так как именно в нём сошлись все эти черты...


Да, они не обязательно могут передаться от родителей к ребёнку. Но количество веснушек зависит от гена MC1R, который контролирует, какие конкретно виды меланина будет вырабатывать кожа: феомеланин и эумеланин. Те, у кого ген MC1R не активный, вырабатывается именно красноватый феомеланин и как раз это приводит к появлению веснушек и светлым волосам. Примерно у 20% рыжеволосых людей нет веснушек.
Веснушчатым, стоит, кстати, быть внимательнее к своему здоровью, они больше подвержены раку кожи.


А вам нравятся веснушки? Или предпочитаете кожу без них?

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Метки: веснушки   здоровые   интересное   красота   люди   особенности   факты   
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Ivan 21 минуту назад


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