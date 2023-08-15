Интересные факты о веснушках

Принято считать, что "солнышко целует" только рыжеволосых людей, но это не так. Появиться веснушки могут вообще у любого человека и наследственность тут не играет роли. Да, они могут быть у поколений в семье, но ген, отвечающий за их появление так и не выявлен7
Это маленькие пигментные пятнышки на коже. Чаще всего они проявляются на лице и руках, но иногда могут появиться на всём теле. Причина появления веснушек - это наличие красителя меланина в коже человека.
Привычные светло-коричневые пятнышки, которые чаще всего встречаются на лице и руках, называются эфелиды. Они могут светлеть и темнеть, в зависимости от времени года.
А существуют ещё и лентигины. Их ещё называют возрастные пятна. Они начинают проявляться на тех участках кожи, где накапливается больше всего клеток меланоцитов. Они заметны вне зависимости от времени года.
В Средневековье считалось, что девушка с веснушками непременно ведьма. Именно на рыжих и веснушчатых чаще объявляли охоту. А до 20 века вообще считалось, что пигментные пятнышки и смуглая кожа - это признак небогатого человека. Ведь много времени на солнце проводили только торговцы и крестьяне.
Нередко пятнышки начинают проявляться у детей в 4-6 лет. Но бывает так, что они проявляются только у взрослых, когда человек слишком долго находится на солнце и клетки начинают вырабатывать больше мелатонина.
Есть редкий вид людей, у которых тёмные волосы, голубые глаза и при этом бывают веснушки. За это отвечает ген IRF4 и его назвали в честь голливудского актёра, так как именно в нём сошлись все эти черты...
Да, они не обязательно могут передаться от родителей к ребёнку. Но количество веснушек зависит от гена MC1R, который контролирует, какие конкретно виды меланина будет вырабатывать кожа: феомеланин и эумеланин. Те, у кого ген MC1R не активный, вырабатывается именно красноватый феомеланин и как раз это приводит к появлению веснушек и светлым волосам. Примерно у 20% рыжеволосых людей нет веснушек.
Веснушчатым, стоит, кстати, быть внимательнее к своему здоровью, они больше подвержены раку кожи.
А вам нравятся веснушки? Или предпочитаете кожу без них?
Источник:
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