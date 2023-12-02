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Мигрант из Таджикистана вспорол ножом бедро петербургскому школьнику

Мигрант из Таджикистана вспорол ножом бедро петербургскому школьнику

Автор:
02 декабря 2023 19:48
Метки: Санкт-Петербург   мигрант   преступление   таджик   
384
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга на улице Пограничника Гарькавого накануне вечером было совершено нападение на 14-летнего школьника.


В Петербурге мигрант напал с ножом на школьника. Парень в больнице в тяжелом состоянии.

Вчера вечером на улице Пограничника Гарькавого произошел жуткий инцидент. Мигрант напал с ножом на 14-летнего школьника и ранил его. Пострадавшего, восьмиклассника, с открытой раной бедра госпитализировали в Детскую больницу №1, его состояние было оценено как тяжелое.


Согласно данным АН "Оперативное прикрытие", нападавшим оказался гражданин Таджикистана в возрасте 62 лет. Правоохранительные органы сейчас пытаются разыскать подозреваемого, который с 2017 года не состоит на миграционном учете. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него. 


Установлено, что более 20 лет назад мужчину уже судили за хранение оружия, и ему был назначен срок в два года с испытательным сроком в один год. Однако его освободили по амнистии из зала суда. Тот же индивидуум ранее привлекал внимание правоохранительных органов по обвинениям в угрозе убийства и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.


Тем не менее, дело было прекращено, так как потерпевшие, оказавшиеся близкими родственниками, отказались от претензий.


Следователи прилагают все усилия для быстрого задержания подозреваемого и проведения полноценного расследования данного инцидента.


Фото: 78.ru

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   мигрант   преступление   таджик   
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12  комментариев
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16k
Kucher 2 часа назад
Вот вызывает вопрос только, как ранее судимый, психически неуравновешенный чучмек вообще жил в России, а не был вышвырнут пинком под зад в сторону Душанбе, без права возвращения ему и всей его родне? А теперь его за преступление ищут.
Я вообще очень лояльно к азиатам отношусь, кроме таджиков и азеров. Этих я в своей стране видеть вообще не хочу.
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657
Александр 16 минут назад
Я уже писал,что за любоё преступление ,надо высылать уродов из страны,вместе с земляками в количестве 50-100 обезьян одним рейсом , я думаю что,в Душанбе он бы прилетел уже мёртвым ...
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5k
Григорий 20 минут назад
спасибо вова за диаспоры! спасибо за зверей депутатов, что лоббируют антинародную повестку! хотя это же не вова!! он же занят продажей ресурсов, чурок завозят его подчинённые...
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66k
doker 23 минуты назад
Это глава одной российской республики подтверждает.
Патриарх РПЦ не опровергает.
Суды постанавляют....
Опровергните...
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
Владимир Владимирович завозите ещё больше понаехавших, нам их мало.
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Пошло дело! Привыкаем....Жрать азиатскую, рабочую халяву! Дальше будет хуже!
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6k
Alex 2 часа назад
На кол ублюдка!
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2k
khvatich 2 часа назад
с 2017 года не состоит на миграционном учете? Убыл? Умер? Забил?
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