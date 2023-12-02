Мигрант из Таджикистана вспорол ножом бедро петербургскому школьнику

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на улице Пограничника Гарькавого накануне вечером было совершено нападение на 14-летнего школьника.
В Петербурге мигрант напал с ножом на школьника. Парень в больнице в тяжелом состоянии.
Вчера вечером на улице Пограничника Гарькавого произошел жуткий инцидент. Мигрант напал с ножом на 14-летнего школьника и ранил его. Пострадавшего, восьмиклассника, с открытой раной бедра госпитализировали в Детскую больницу №1, его состояние было оценено как тяжелое.
Согласно данным АН "Оперативное прикрытие", нападавшим оказался гражданин Таджикистана в возрасте 62 лет. Правоохранительные органы сейчас пытаются разыскать подозреваемого, который с 2017 года не состоит на миграционном учете. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него.
Установлено, что более 20 лет назад мужчину уже судили за хранение оружия, и ему был назначен срок в два года с испытательным сроком в один год. Однако его освободили по амнистии из зала суда. Тот же индивидуум ранее привлекал внимание правоохранительных органов по обвинениям в угрозе убийства и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Тем не менее, дело было прекращено, так как потерпевшие, оказавшиеся близкими родственниками, отказались от претензий.
Следователи прилагают все усилия для быстрого задержания подозреваемого и проведения полноценного расследования данного инцидента.
Фото: 78.ru
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Я вообще очень лояльно к азиатам отношусь, кроме таджиков и азеров. Этих я в своей стране видеть вообще не хочу.
Патриарх РПЦ не опровергает.
Суды постанавляют....
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