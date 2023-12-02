Мигрант из Таджикистана вспорол ножом бедро петербургскому школьнику

В Петербурге мигрант напал с ножом на школьника. Парень в больнице в тяжелом состоянии.

Вчера вечером на улице Пограничника Гарькавого произошел жуткий инцидент. Мигрант напал с ножом на 14-летнего школьника и ранил его. Пострадавшего, восьмиклассника, с открытой раной бедра госпитализировали в Детскую больницу №1, его состояние было оценено как тяжелое.

Согласно данным АН "Оперативное прикрытие", нападавшим оказался гражданин Таджикистана в возрасте 62 лет. Правоохранительные органы сейчас пытаются разыскать подозреваемого, который с 2017 года не состоит на миграционном учете. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него.

Установлено, что более 20 лет назад мужчину уже судили за хранение оружия, и ему был назначен срок в два года с испытательным сроком в один год. Однако его освободили по амнистии из зала суда. Тот же индивидуум ранее привлекал внимание правоохранительных органов по обвинениям в угрозе убийства и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Тем не менее, дело было прекращено, так как потерпевшие, оказавшиеся близкими родственниками, отказались от претензий.

Следователи прилагают все усилия для быстрого задержания подозреваемого и проведения полноценного расследования данного инцидента.

Фото: 78.ru