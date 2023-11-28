В Московском зоопарке у трёхмесячной панды появились зубки

Три месяца назад у панд Жуи и ДинДин появился детёныш. Позже сотрудники зоопарка рассказали, что это девочка. Осторожно! В посте очень милые видео!
24 ноября малышке панды, родившейся в московском зоопарке, исполнилось 3 месяца. По результатам последнего осмотра, её масса – 5,9 кг, размер – 60,5 см, рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка. Малышка уже очень активно ползает, всё лучше начинает видеть и слышать. Она даже начала кусать смотрителей, что говорит о прорезывании зубов.
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Сегодня, 28 ноября, при регулярном осмотре специалисты заметили, что у малышки появились зубки. Первыми вылазят клыки. Ими малышка пытается грызть корзинку и руки людей.
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Первые зубы – это два нижних клыка. Молочные зубки у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые, - рассказали в зоопарке.
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