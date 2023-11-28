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В Московском зоопарке у трёхмесячной панды появились зубки

В Московском зоопарке у трёхмесячной панды появились зубки

Автор:
28 ноября 2023 18:25
Сообщество : Животные
Метки: детёныш   животные   зоопарк   зубки   малышка   милота   панда   
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Три месяца назад у панд Жуи и ДинДин появился детёныш. Позже сотрудники зоопарка рассказали, что это девочка. Осторожно! В посте очень милые видео!

24 ноября малышке панды, родившейся в московском зоопарке, исполнилось 3 месяца. По результатам последнего осмотра, её масса – 5,9 кг, размер – 60,5 см, рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка. Малышка уже очень активно ползает, всё лучше начинает видеть и слышать. Она даже начала кусать смотрителей, что говорит о прорезывании зубов.

Сегодня, 28 ноября, при регулярном осмотре специалисты заметили, что у малышки появились зубки. Первыми вылазят клыки. Ими малышка пытается грызть корзинку и руки людей.

Первые зубы – это два нижних клыка. Молочные зубки у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые, - рассказали в зоопарке.


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Метки: детёныш   животные   зоопарк   зубки   малышка   милота   панда   
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3  комментария
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3k
kca-opa 2 часа назад
Ну что можно сказать, все гигантские панды собственность КНР, остальным странам они их дают в аренду, за нанесение увечий панде, воровство, или, не дай будда, или кто, убийство, в КНР строго смертная казнь, из США КНР своих панд вывозит, забирают всех, а у нас они живут и мало-помалу размножаются, дядюшка Си ещё приедет и подарок какой детёнышу привезёт
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17k
владимир сидорский 40 минут назад
мимиметр зашкалил! Пришлось заказывать новый на АЛИ.
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16k
GROMOZEKA 47 минут назад
Какая манюня
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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