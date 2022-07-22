В Гонконге скончалась старейшая панда в мире

108
6
В зоопарке Гонконга не стало самого старого в мире самца панды, который жил в неволе. Самец по кличке Ан Ань скончался в возрасте 35 лет. Это была печальная утрата для зоопарка - с учетом того, что панды во всем мире считаются уязвимым видом.
На этой неделе зоопарк Гонконга Ocean Park скорбит по одному из своих долгожителей. Не стало самца панды по кличке Ан Ань (An An) - ему было 35 лет, и он считался старейшей большой пандой, живущей в неволе. Медведя пришлось усыпить из-за проблем со здоровьем, которые ухудшились в последние несколько недель.
Китайское правительство подарило Ан Аня зоопарку Гонконга в 1999 году вместе с самкой по кличке Джиа Джиа. Это сделали в рамках программы "Панда-дипломатия", которую власти КНР применяли для налаживания отношений с иностранными государствами. Детенышей больших панд из Китая передавали властям других стран в качестве дипломатических подарков. Джиа Джиа скончалась в 2016 году в возрасте 38 лет - на тот момент она была самой старой пандой в неволе.
×
×
В дикой природе панды обычно живут 14-20 лет. Когда они достигают примерно 20-ти лет, то прекращают размножение - и с этого возраста считаются "гериатрическими". В таком возрасте мишки подвержены множеству проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление - от чего страдал Ан Ань в последние недели жизни.
"Ан Ань жил полной жизнью, и ушёл в почтенном возрасте 35 лет - это эквивалент 105 человеческих лет. Он принес нам много теплых и добрых моментов. Мы будем скучать, а особенно по его сообразительности и игривости," - пишет руководство зоопарка.
В парке Ocean Park также живут еще две большие панды - самка Ин-Ин и самец Ле-Ле. Их подарили парку в 2007 году в честь 10-ой годовщины возвращения Гонконга в состав Китая. Обеим пандам по 16 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Камера засняла исчезающих волков, которые "позировали" для фото
- В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных
- Франция радуется рождению малышей панд
- Панды больше не вымирают
- В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя
Новости партнёров