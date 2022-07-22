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В Гонконге скончалась старейшая панда в мире

В Гонконге скончалась старейшая панда в мире

Автор:
22 июля 2022 19:49
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   панда   панды   природа   фото   фотографии   
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В зоопарке Гонконга не стало самого старого в мире самца панды, который жил в неволе. Самец по кличке Ан Ань скончался в возрасте 35 лет. Это была печальная утрата для зоопарка - с учетом того, что панды во всем мире считаются уязвимым видом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   панда   панды   природа   фото   фотографии   
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2  комментария
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7k
Борис Карабанов 13 часов назад
Чего, уж, там, "скончался". Почил в бозе! Усоп!
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45k
Прораб 11 часов назад
Полагаю, что этот хомячина прожил не самую плохую жизнь. Пусть покоится с миром!
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