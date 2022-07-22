В Гонконге скончалась старейшая панда в мире

Китайское правительство подарило Ан Аня зоопарку Гонконга в 1999 году вместе с самкой по кличке Джиа Джиа. Это сделали в рамках программы "Панда-дипломатия", которую власти КНР применяли для налаживания отношений с иностранными государствами. Детенышей больших панд из Китая передавали властям других стран в качестве дипломатических подарков. Джиа Джиа скончалась в 2016 году в возрасте 38 лет - на тот момент она была самой старой пандой в неволе.