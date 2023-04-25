FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13853 поста • 1665 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Как малые панды приветствуют друг друга

Как малые панды приветствуют друг друга

Автор:
25 апреля 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: животные   красная панда   лапки   милота   панда   приветствие   фото   
228
5

Или почему малые панды встают на задние лапы.

Однако это не единственные трюки, на которые способны эти животные. Так, они умеют здороваться и делают это очень мило: поднимают друг перед другом передние лапы. Правда, это не единственная причина такой необычной позы.

×
×

Чаще всего эти малые панды принимают такую позу, чтобы улучшить свой угол обзора. Дело в том, что сами панды достаточно маленькие и по своим размерам близки скорее к котам: их даже называют кошачьими медведями. Обычно панды передвигаются на четырех лапах, и в таком положении их мордочки обычно находятся на уровне травы, а значит, у зверьков ограничен обзор. Поэтому лучший способ уберечь себя от опасности — осмотреться вокруг, встав на задние лапы.

Также в необычную стойку встают 2 самца, которые пытаются завоевать расположение самки. Парни смотрят друг другу в глаза, угрожающе пыхтят, щелкают языками, раскачиваются и крутят головой, пытаясь таким образом напугать своего соперника. Собственно, на этом все схватки красных панд обычно заканчиваются, а выигрывает тот, кто выше.

Также стойка на задних лапах — это способ поприветствовать друг друга. Обычно так здороваются самец и самка. В ритуал приветствия входят и другие действия: зверьки мило пыхтят, цокают языками и немного покачивают головой, пытаясь привлечь внимание противоположного пола.

Красные панды — это редкие животные, за последние полвека их численность сократилась примерно на 40%.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   красная панда   лапки   милота   панда   приветствие   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
225
Maikl 2 часа назад
Комментарий к фото
Смешнули ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

273874



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На концерт рэпера SCALLY MILANO пришёл Госнаркоконтроль и не за автографами
На концерт рэпера SCALLY MILANO пришёл Госнаркоконтроль и не за автографами
45 уникальных археологических находок и памятников истории
45 уникальных археологических находок и памятников истории
Набирающие популярность в сообществах
Рецепт любимых пирожков с яблоком и грушей
Рецепт любимых пирожков с яблоком и грушей
Тонировку - разрешить
Тонировку - разрешить
Ботанический сад Милана превратили в «самую большую в мире настольную игру» (4 фото)
Ботанический сад Милана превратили в «самую большую в мире настольную игру» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#подборка#интересное#дтп#кино#Китай#Жизнь#Фотографии
#Юмор#в мире#автомир#история#США#забавно#авто аварии#люди#наука#Автовсячина
#животные#интересно#машина#факты#аварии#картинки#Россия#шоу бизнес#Приколы#природа
Ботанический сад Милана превратили в «самую большую в мире настольную игру» (4 фото) Ботанический сад Милана превратили в «самую большую в мире настольную игру» (4 фото) В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом Наглядное объяснение, почему бегемоты — самые опасные травоядные в Африке Наглядное объяснение, почему бегемоты — самые опасные травоядные в Африке 15 милейших догов, которые не понимают, насколько они огромны 15 милейших догов, которые не понимают, насколько они огромны Жизнь венецианскских котиков и их дружба с людьми Жизнь венецианскских котиков и их дружба с людьми

На что жалуетесь?

Вернуться