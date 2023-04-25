Как малые панды приветствуют друг друга

Чаще всего эти малые панды принимают такую позу, чтобы улучшить свой угол обзора. Дело в том, что сами панды достаточно маленькие и по своим размерам близки скорее к котам: их даже называют кошачьими медведями. Обычно панды передвигаются на четырех лапах, и в таком положении их мордочки обычно находятся на уровне травы, а значит, у зверьков ограничен обзор. Поэтому лучший способ уберечь себя от опасности — осмотреться вокруг, встав на задние лапы.