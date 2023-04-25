Как малые панды приветствуют друг друга

Или почему малые панды встают на задние лапы.
Однако это не единственные трюки, на которые способны эти животные. Так, они умеют здороваться и делают это очень мило: поднимают друг перед другом передние лапы. Правда, это не единственная причина такой необычной позы.
Чаще всего эти малые панды принимают такую позу, чтобы улучшить свой угол обзора. Дело в том, что сами панды достаточно маленькие и по своим размерам близки скорее к котам: их даже называют кошачьими медведями. Обычно панды передвигаются на четырех лапах, и в таком положении их мордочки обычно находятся на уровне травы, а значит, у зверьков ограничен обзор. Поэтому лучший способ уберечь себя от опасности — осмотреться вокруг, встав на задние лапы.
Также в необычную стойку встают 2 самца, которые пытаются завоевать расположение самки. Парни смотрят друг другу в глаза, угрожающе пыхтят, щелкают языками, раскачиваются и крутят головой, пытаясь таким образом напугать своего соперника. Собственно, на этом все схватки красных панд обычно заканчиваются, а выигрывает тот, кто выше.
Также стойка на задних лапах — это способ поприветствовать друг друга. Обычно так здороваются самец и самка. В ритуал приветствия входят и другие действия: зверьки мило пыхтят, цокают языками и немного покачивают головой, пытаясь привлечь внимание противоположного пола.
Красные панды — это редкие животные, за последние полвека их численность сократилась примерно на 40%.
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