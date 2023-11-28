FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7230 постов • 3080 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Режим контролируемого пребывания: в МВД захотели урезать права нелегальных мигрантов

Режим контролируемого пребывания: в МВД захотели урезать права нелегальных мигрантов

Автор:
28 ноября 2023 15:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: МВД   Россия   бесконтрольная миграция   законопроект   нелегальные мигранты   ограничение прав   
1088
3

Ограничения касаются многих сфер — от запрета на регистрацию брака до перевода денег.

МВД России подготовило законопроект о так называемом режиме контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Законопроект подразумевает ограничение прав для незаконно находящихся в России иностранцев.


"Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый <...> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета", — говорится в документе от МВД.


Согласно подготовленному закону, иностранец будет находится в этом режиме со дня внесения его в соответствующий реестр. Основанием для этого могут послужить как незаконное пересечение границы, аннулирование гражданства, визы, статуса беженца, так и истечение срока временного пребывания в стране, разрешения на временное проживание или вида на жительство. При этом иностранные граждане, находящиеся под действием режима, обязаны информировать о своём местонахождении, переездах, также о дате и маршруте планируемого выезда из России. В случае нарушения правил, иностранца либо депортируют, либо отправят центр временного содержания.

Что касается ограничений, то они действительно могут больно ударить по нелегалам, поскольку затрагивают множество сфер. Это запрет на покупку или отчуждение недвижимости и транспортных средств, постановку недвижимости на кадастровый учёт, регистрацию юрлиц и ИП, регистрацию автомобиля и вождение ТС. Также законопроект предлагает запретить нелегалам сдавать экзамены на права, менять их на российские образцы, лишить их возможности открывать банковские счета, переводить деньги и заключать браки.


Предложение МВД в правительстве встретили с одобрением. Однако глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что законопроект поддержат только в том случае, если он будет направлен только с целью выдворения нелегальных мигрантов с территории России.


"Предложения МВД могут быть поддержаны [Советом Федерации] при условии, что все эти ограничения прав будут применяться с целью выдворения нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации", — завил Клишас.

Юрист Илья Русяев считает, что разработка и внедрение подобного закона назрела давно. Режим контролируемого пребывания поможет упорядочить бесконтрольные миграционные процессы и укрепить общественную безопасность в стране.


"Учитывая масштабы нелегальной миграции, а также связанные с ней риски теневой экономической деятельности, правонарушений, межнациональной напряженности, введение действенных механизмов контроля в этой сфере крайне важно. Позитивным моментом является комплексный характер предлагаемых мер — ограничения охватывают самые различные сферы, создавая серьезные препятствия для нахождения нелегальных мигрантов в правовом поле России. Это должно существенно снизить стимулы для нелегальной миграции из безвизовых стран", — прокомментировал предложение МВД Русяев.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: МВД   Россия   бесконтрольная миграция   законопроект   нелегальные мигранты   ограничение прав   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Karelian Час назад
"прав для незаконно находящихся в России иностранцев"
У нелегалов еще и права есть??? Почему сразу их не закрывать в "центр временного содержания"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
vozmez_die Полчаса назад
При чём тут "нелегальные мигранты"? С ними, вобще, разговор короткий: Депорт и запрет на въезд на несколько лет! А вот если бы речь шла об обычной миграции "иностранных специалистах", я бы написал, что в МВД завезли машинного масла и механизм стал работать. Ведь, все перечисленные проблемы, в основном, не от "нелегалов", а от... Ну, вы поняли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Полчаса назад
Просто конкретное предприятие должно завозить для себя количество мигрантов которое ему надо и если мигрант перестаёт работать на предприятии мигранта увозить обратно. За незаконное прибывание в стране уголовная ответственность .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
265
игорь смирнов 37 минут назад
Не легально находящихся в россии.Надо,баул ишак аул.Или,чемодан ишак кишлак.Надо что бы службы выполняли свои служебные обязаности.А не бабло стригли.Совершил право нарушение,так пусть отвечают по закону.Матушка Седая Колыма,быстро перевоспитает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
Zmey8838 40 минут назад
"Для нелегальных"? Они с ума сошли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tevet 59 минут назад
а вот это НИШТЯК!!! ну в смысле ... эсссаааааааааа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

185609



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Набирающие популярность в сообществах
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#люди#ДТП#интересное#кино#Россия#СССР#удивительно
#машина#Прикол#интересно#история#забавно#позитив#факты#драка#США#кот
#автомобили#в мире#Юмор#аварии#авто аварии#Автовсячина#дети#фильм#улыбнуло#кража
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил В Дании решили ограничить процент мигрантов в жилых районах на ближайшие 10 лет В Дании решили ограничить процент мигрантов в жилых районах на ближайшие 10 лет В Омской области полицейский убил себя на рабочем месте В Омской области полицейский убил себя на рабочем месте Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" Из оперов в мастера маникюра: в Хакасии экс-полицейский осваивает бьюти-индустрию Из оперов в мастера маникюра: в Хакасии экс-полицейский осваивает бьюти-индустрию На чемпионате МВД в Челябинске полицейские плавали в служебной форме На чемпионате МВД в Челябинске полицейские плавали в служебной форме

На что жалуетесь?

Вернуться