Режим контролируемого пребывания: в МВД захотели урезать права нелегальных мигрантов

Ограничения касаются многих сфер — от запрета на регистрацию брака до перевода денег.
МВД России подготовило законопроект о так называемом режиме контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Законопроект подразумевает ограничение прав для незаконно находящихся в России иностранцев.
"Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый <...> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета", — говорится в документе от МВД.
Согласно подготовленному закону, иностранец будет находится в этом режиме со дня внесения его в соответствующий реестр. Основанием для этого могут послужить как незаконное пересечение границы, аннулирование гражданства, визы, статуса беженца, так и истечение срока временного пребывания в стране, разрешения на временное проживание или вида на жительство. При этом иностранные граждане, находящиеся под действием режима, обязаны информировать о своём местонахождении, переездах, также о дате и маршруте планируемого выезда из России. В случае нарушения правил, иностранца либо депортируют, либо отправят центр временного содержания.
Что касается ограничений, то они действительно могут больно ударить по нелегалам, поскольку затрагивают множество сфер. Это запрет на покупку или отчуждение недвижимости и транспортных средств, постановку недвижимости на кадастровый учёт, регистрацию юрлиц и ИП, регистрацию автомобиля и вождение ТС. Также законопроект предлагает запретить нелегалам сдавать экзамены на права, менять их на российские образцы, лишить их возможности открывать банковские счета, переводить деньги и заключать браки.
Предложение МВД в правительстве встретили с одобрением. Однако глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что законопроект поддержат только в том случае, если он будет направлен только с целью выдворения нелегальных мигрантов с территории России.
"Предложения МВД могут быть поддержаны [Советом Федерации] при условии, что все эти ограничения прав будут применяться с целью выдворения нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации", — завил Клишас.
Юрист Илья Русяев считает, что разработка и внедрение подобного закона назрела давно. Режим контролируемого пребывания поможет упорядочить
бесконтрольные миграционные процессы и укрепить общественную безопасность в стране.
"Учитывая масштабы нелегальной миграции, а также связанные с ней риски теневой экономической деятельности, правонарушений, межнациональной напряженности, введение действенных механизмов контроля в этой сфере крайне важно. Позитивным моментом является комплексный характер предлагаемых мер — ограничения охватывают самые различные сферы, создавая серьезные препятствия для нахождения нелегальных мигрантов в правовом поле России. Это должно существенно снизить стимулы для нелегальной миграции из безвизовых стран", — прокомментировал предложение МВД Русяев.
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У нелегалов еще и права есть??? Почему сразу их не закрывать в "центр временного содержания"???