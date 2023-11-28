Режим контролируемого пребывания: в МВД захотели урезать права нелегальных мигрантов

Что касается ограничений, то они действительно могут больно ударить по нелегалам, поскольку затрагивают множество сфер. Это запрет на покупку или отчуждение недвижимости и транспортных средств, постановку недвижимости на кадастровый учёт, регистрацию юрлиц и ИП, регистрацию автомобиля и вождение ТС. Также законопроект предлагает запретить нелегалам сдавать экзамены на права, менять их на российские образцы, лишить их возможности открывать банковские счета, переводить деньги и заключать браки.

Предложение МВД в правительстве встретили с одобрением. Однако глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что законопроект поддержат только в том случае, если он будет направлен только с целью выдворения нелегальных мигрантов с территории России.