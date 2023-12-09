"Мы не злые, но память у нас хорошая": Американца, издевавшегося над символом Победы, арестовали

Не ожидал наивный американец, что спустя полтора года после его гадкого поступка русские ещё будут что-то помнить. А в мае 2022-го мистер Юрий Малёв опубликовал фото трупа с привязанной к ноге биркой в виде георгиевской ленты. И храбро приписал:

"Как правильно носить Георгиевскую ленточку".

Но на этом "шутник" не успокоился и запостил ещё несколько оскорбительных мемов, включая даже изображения извращенцев с ленточкой.