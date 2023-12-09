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"Мы не злые, но память у нас хорошая": Американца, издевавшегося над символом Победы, арестовали

"Мы не злые, но память у нас хорошая": Американца, издевавшегося над символом Победы, арестовали

Автор:
09 декабря 2023 19:27
Сообщество : Политика
Метки: Георгиевская лента   МВД   Малёв   Россия   американец   
764
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Не ожидал наивный американец, что спустя полтора года после его гадкого поступка русские ещё будут что-то помнить. А в мае 2022-го мистер Юрий Малёв опубликовал фото трупа с привязанной к ноге биркой в виде георгиевской ленты. И храбро приписал:
"Как правильно носить Георгиевскую ленточку".

Но на этом "шутник" не успокоился и запостил ещё несколько оскорбительных мемов, включая даже изображения извращенцев с ленточкой.

По жалобе пользователей интернета, переживших блокаду Ленинграда и все ужасы войны, на Малёва возбудили уголовное дело по статье "реабилитация нацизма".

Большой любитель путешествий, судя по соцсетям, Малёв под Новый год приехал в Россию и поселился в гостинице. Но у русских память хорошая. Таких шутников мы не забываем. Утром в номер пришла полиция и арестовала Малёва. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей до февраля 2024 года.

Мечта американца всё же сбудется — Новый год он таки встретит в России.

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Метки: Георгиевская лента   МВД   Малёв   Россия   американец   
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19  комментариев
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13k
Djeff 38 минут назад
О, наконец-то, хорошие новости на фишках...
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648
Ринат Фамутдинов 3 минуты назад
Ну он поймёт для чего его задница. не... не для половых актов... придумают что-то более интересное...
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14k
котегRUS 5 минут назад
дык этож самоубийца...
что о нем говорить... ?
один буддийский лама 11-го века сказал : "Раздумье о самоубийстве - есть предел мудрости человека" ...
этот, зеленомаешьный, абсолютно прекрасно понимал о чем он говорит...
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−17
Александр 14 минут назад
Козёл ипанный . Теперь над ним поглумятся в местах не столь отдалённых . В ГОЛОВЕ НЕТ - ИЗ JОПЫ НЕ ВОЬМЁШЬ .
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486
Александр Поляков 16 минут назад
может быть в очко не будут насиловать но точно обоссут.
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127k
Аааа 23 минуты назад
типичный колбасный эмигрант с отсутствием мозга
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6k
Alex 23 минуты назад
На кол гниду.
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464
3zo672nyb9t0 Александр 9 секунд назад
А он и не против...
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657
Александр Полчаса назад
Главное,его в правильную ХАТУ на крытке подселить...
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17k
Николаевич Полчаса назад
Сука!!! Эта погань заслуживает большего "внимания" ... в промежутке после выхода в феврале и до вылета... А?
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7k
Allmaster Полчаса назад
Очень, очень радует что такое не забывается и действуют меры. А придурки ради сиюминутного хайпа думают что а, ляпнул и забыл.
Нужно помнить!
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3k
DVPET 39 минут назад
А зачем он в РФ приехал после своего перфоманса? Глупый, наверное.
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25k
ЦСКА 41 минуту назад
А он точно Малёв?? Его мерзкое ипло, кого то категорически напоминает....
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