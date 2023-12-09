"Мы не злые, но память у нас хорошая": Американца, издевавшегося над символом Победы, арестовали

Не ожидал наивный американец, что спустя полтора года после его гадкого поступка русские ещё будут что-то помнить. А в мае 2022-го мистер Юрий Малёв опубликовал фото трупа с привязанной к ноге биркой в виде георгиевской ленты. И храбро приписал:
"Как правильно носить Георгиевскую ленточку".
Но на этом "шутник" не успокоился и запостил ещё несколько оскорбительных мемов, включая даже изображения извращенцев с ленточкой.
По жалобе пользователей интернета, переживших блокаду Ленинграда и все ужасы войны, на Малёва возбудили уголовное дело по статье "реабилитация нацизма".
Большой любитель путешествий, судя по соцсетям, Малёв под Новый год приехал в Россию и поселился в гостинице. Но у русских память хорошая. Таких шутников мы не забываем. Утром в номер пришла полиция и арестовала Малёва. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей до февраля 2024 года.
Мечта американца всё же сбудется — Новый год он таки встретит в России.
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что о нем говорить... ?
один буддийский лама 11-го века сказал : "Раздумье о самоубийстве - есть предел мудрости человека" ...
этот, зеленомаешьный, абсолютно прекрасно понимал о чем он говорит...
Нужно помнить!