В Подмосковье бультерьер разорвал лицо маленькой девочке

Хозяин выгуливал пса без поводка и намордника и рассказал, что собака «хотела поиграть».
К сожалению, новости о нападении бойцовых собак на детей стали появляться регулярно. Очередной случай из подмосковья - 54-летний хозяин выгуливал его на специальной площадке. Потом, не надев ни намордника, и даже не нацепив поводок, отпустил своего пёселя. Тот убежал и набросился на 4-летнюю малышку, которая была со своей няней.
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Собака вцепилась ребёнку в лицо и повалила на землю. Няня пыталась оттащить злобного пса, он её тоже искусал. Угомонить зверя удалось только его горе-хозяину, и то с трудом.
Повалила Полину на землю, накинулась на неё. Женя (няня) в это время кинулась, оттягивать собаку за шлейку, она не оттягивается, потом няня вцепилась уже ей в пасть. Собака ей палец укусила. Подошёл хозяин и стал её оттягивать, еле забрал её, - рассказала мама ребёнка.
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Девочку с рваными ранами и тяжёлым шоком отправили в больницу, а к собачнику по имени Александр Полищук пришли полицейские. Он им заявил, что собака у него очень миролюбивая и просто хотела поиграть. Но эти рассказы силовиков не убедили - на Полищука завели уголовное дело.
По поводу выгула собак споры идут уже не первый год. Пока безрезультатно. Также обсуждалась идея приравнять бойцовые породы собак к праву на владение оружием. Если кто-то захочет держать у себя в квартире бультерьера или аналогичную зверюгу, то ему придётся проходить комиссию и получать лицензию. Опять же, дальше обсуждений это не пошло.
А нерадивые хозяева продолжают выгуливать «миролюбивых» псов возле детских площадок.
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Каждому такому собачнику как в данной теме хватило бы одного, единственного разочка...
Кстати, если кто-то прикармливает собак, и на это есть свидетели, и собачка вдруг кого-то покусала, то ответственность должна быть та же.
Прикармливание бездомных собак должно приравниваться к владению. А следовательно штраф за выгул без намордника и поводка, ну и тюрьма, в случае травм.
Кому мозг для интерьера,
Те заводят бультерьера.
Ага, она не кусается
В России они даже не внесены в список потенциально опасных пород.
Любой дебил, что будет кричать обратное, должен автоматом лишаться права содержать любых животных в виду неадекватности.
Собаку теперь усыпят почти наверняка. Хозяина, надеюсь, накажут не рублём, а реальным сроком.