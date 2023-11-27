В Подмосковье бультерьер разорвал лицо маленькой девочке

Девочку с рваными ранами и тяжёлым шоком отправили в больницу, а к собачнику по имени Александр Полищук пришли полицейские. Он им заявил, что собака у него очень миролюбивая и просто хотела поиграть. Но эти рассказы силовиков не убедили - на Полищука завели уголовное дело.

По поводу выгула собак споры идут уже не первый год. Пока безрезультатно. Также обсуждалась идея приравнять бойцовые породы собак к праву на владение оружием. Если кто-то захочет держать у себя в квартире бультерьера или аналогичную зверюгу, то ему придётся проходить комиссию и получать лицензию. Опять же, дальше обсуждений это не пошло.

А нерадивые хозяева продолжают выгуливать «миролюбивых» псов возле детских площадок.