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В Подмосковье бультерьер разорвал лицо маленькой девочке

В Подмосковье бультерьер разорвал лицо маленькой девочке

Автор:
27 ноября 2023 16:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подмосковье   бультерьер   девочка   нападение   пес   собака   
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Хозяин выгуливал пса без поводка и намордника и рассказал, что собака «хотела поиграть».

К сожалению, новости о нападении бойцовых собак на детей стали появляться регулярно. Очередной случай из подмосковья - 54-летний хозяин выгуливал его на специальной площадке. Потом, не надев ни намордника, и даже не нацепив поводок, отпустил своего пёселя. Тот убежал и набросился на 4-летнюю малышку, которая была со своей няней.

Собака вцепилась ребёнку в лицо и повалила на землю. Няня пыталась оттащить злобного пса, он её тоже искусал. Угомонить зверя удалось только его горе-хозяину, и то с трудом.

Повалила Полину на землю, накинулась на неё. Женя (няня) в это время кинулась, оттягивать собаку за шлейку, она не оттягивается, потом няня вцепилась уже ей в пасть. Собака ей палец укусила. Подошёл хозяин и стал её оттягивать, еле забрал её, - рассказала мама ребёнка.

Девочку с рваными ранами и тяжёлым шоком отправили в больницу, а к собачнику по имени Александр Полищук пришли полицейские. Он им заявил, что собака у него очень миролюбивая и просто хотела поиграть. Но эти рассказы силовиков не убедили - на Полищука завели уголовное дело.

По поводу выгула собак споры идут уже не первый год. Пока безрезультатно. Также обсуждалась идея приравнять бойцовые породы собак к праву на владение оружием. Если кто-то захочет держать у себя в квартире бультерьера или аналогичную зверюгу, то ему придётся проходить комиссию и получать лицензию. Опять же, дальше обсуждений это не пошло.

А нерадивые хозяева продолжают выгуливать «миролюбивых» псов возле детских площадок.


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Метки: Видео   Подмосковье   бультерьер   девочка   нападение   пес   собака   
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43  комментария
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2k
Илья 2 часа назад
отрезать хозяину уши и нос в качестве предупреждения.
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8k
Влад 8 секунд назад
слышал как то историю. ситуация похожая. потерпевший взял на время пару лютых псин типа в аренду. псины тренированные реально лютоволки-очень уж ему хотелось себя собачником почувствовать))и как то он с этими зверями (чисто случайно конечно))гулял рядом с тем злодеем выгуливавшим свою шерстяную пакость и опять без контрацептивов(намордник, поводок). лютоволкам такое соседство не понравилось и.... от псины агрессора осталось несколько кусков на память владельцу, которого в процессе тоже довольно сильно порвали. ну как то так. герой истории понял, что он не хочет быть собачником и отдал "арендованных" зверей хозяину купив ему за это тортик))) теперь вот и вы эту историю знаете
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5k
вася васильев 4 минуты назад
Прировнять этих животных к оружию и обязать все соответствующие процедуры проходить(регистрация, комиссии, перерегистрации и т. д и т. п.). Чтобы прям "ровняйсь-смирно". С санкциями соответствующими. Глядишь разп@здяи, которые собачек как игрушки живые заводят, сами отваляться.
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8k
Влад 15 минут назад
хозяина посадить, собаку усыпить. или наоборот.
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606
A.N. 22 минуты назад
Самое эффективное средство от таких безответственных собачников - сталкивать их самих с собаками. Да так чтоб отбивало все сентиментальные сопли и вызывало если не уважение к животному, то хотя бы страх. Но собаки хоть и периодически нападают на хозяев, но не так уж часто чтоб собачники извлекали из этого уроки.
Каждому такому собачнику как в данной теме хватило бы одного, единственного разочка...
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7
Михаил Полчаса назад
Пока хозяев собак за такое не начнут крупно штрафовать и сажать, ничего не поменяется
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5k
Alex Полчаса назад
Надо этому ган**ну жопу разорвать. Ребенку жизнь искалечил.
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391k
Алексей Полчаса назад
собаку усыпить.хозяина п.и.д.о.р.а. заставить оплатить все расходы на медицину и посадить лет на пять минимум
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8k
mbr Полчаса назад
Хозяин просто должен получить хороший срок за умышленное причинение тяжелого вреда. Тут не может быть других вариантов.

Кстати, если кто-то прикармливает собак, и на это есть свидетели, и собачка вдруг кого-то покусала, то ответственность должна быть та же.
Прикармливание бездомных собак должно приравниваться к владению. А следовательно штраф за выгул без намордника и поводка, ну и тюрьма, в случае травм.
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11k
Zемляк Полчаса назад
Как-то уже писал. Повторюсь:
Кому мозг для интерьера,
Те заводят бультерьера.
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38k
russger 37 минут назад
"собака у него очень миролюбивая и просто хотела поиграть"

Ага, она не кусается
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56k
Опиум для народа 41 минуту назад
В Германии, Ирландии, Испании, Швейцарии бультерьеры запрещены к содержанию.
В России они даже не внесены в список потенциально опасных пород.
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5k
Григорий 44 минуты назад
я бы таких собачников калечил и на улицу без лечения выбрасывал.
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13k
Павел Бреусов 47 минут назад
Вот если полудурок гулят с заряженным ружьём, и шмальнёт из него не глядя, то это покушение на убийство, а вот машиной или бультерьером можно на более мягкие статьи спрыгнуть, я считаю такое надо считать покушением на убийство и сажать утырка по полной, лет на семь.
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10k
wild cat 49 минут назад
хозяина с собакой в утилизацию.
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−6
pilot52 58 минут назад
Пора наконец ставить на учёт таких собак и проверять у психиатра владельца, как если бы была регистрация оружия. Для чего психически здоровому человеку заводить здоровых бойцовских псов в городе? Сколько знаю таких владельцев, так у них явно прослеживался комплекс неполноценности, который они хотели компенсировать брутальной псиной.
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271
Нежмисто Живисто Час назад
Надо чтобы собачники знали - при любом инциденте, где от зубов его собаки пострадают люди, собаку однозначно усыпят, а он сам поедет в тюрьму. Без намордника пусть дома выгуливают собак своих. Собак люблю, людей тоже. Как вот малышке жить теперь с изуродованными лицом?
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271
Нежмисто Живисто Valiko 15 минут назад
Помню в детстве, при Союзе ещё, в соседнем дворе был у мужика огромный пятнистый дог - красавец. Так вот, без намордника и поводка собакена не видели ни разу! Пожилой хозяин, (по виду-мафиози на пенсии) неспешно уводил своего зверюгу далеко за микрорайон, в поле, где и позволял тому порезвиться без намордника и поводка.
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6k
ManRox Час назад
Собаку усыпить, хозяина посадить
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1k
Алексей Час назад
А на какой это специальной площадке он выгуливал собаку? На баскетбольной площадке возле детской?
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5k
Голодный бурундук-шатун Час назад
Кретины, заводящие собаку от балды - бич нормальных собаководов. Любая порода требует дрессуры и поддаётся ей при правильном подходе. Бультерьер при грамотном воспитании - отличная собака. А тут просто завели для забавы, видимо.
Собаку теперь усыпят почти наверняка. Хозяина, надеюсь, накажут не рублём, а реальным сроком.
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11k
Том Сойер Час назад
Найти пару-тройку таких же очень миролюбивых собак и дать им возможность просто поиграть с ним - пред этим связав ему руки!!!! (мразь убогая - всю жизнь девочке испортил, начиная с проблем с лицом, заканчивая психологическими проблемами!!!)
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