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В Нижневартовске бультерьер накинулся на школьницу и разорвал ей лицо

В Нижневартовске бультерьер накинулся на школьницу и разорвал ей лицо

Автор:
07 июня 2023 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: СПЧ   бультерьер   валерий фадеев   лифт   наказание   нападение   пес   собака   школьница   штраф   
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Причём пёс нападает на людей уже не впервые.

Девушка спускалась со своей собакой на первый этаж. В это время с прогулки возвращался молодой человек с бультерьером. Когда бойцовый пёс увидел другого домашнего питомца - бросился в атаку.

Школьница попыталась защитить своего пёселя, тогда бультерьер накинулся на неё и вцепился в лицо. В конце концов парень смог оттащить своего бешеного пса и девушку с рваными ранами увезли в больницу.

Ранее бультерьер уже набрасывался на ещё одного жильца этого дома, но тот отбился.

По поводу ужесточения наказаний за нападения собак - об этом уже говорили, причём на уровне Совета по правам человека. В начале мая глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что систему нужно менять:

Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, – это максимум арест до 6 месяцев. За допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных – до 5000 руб. Но так нельзя.

Возможно, наказания могут ужесточить уже в ближайшее время.

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Метки: СПЧ   бультерьер   валерий фадеев   лифт   наказание   нападение   пес   собака   школьница   штраф   
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16  комментариев
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9k
МихА 50 минут назад
Ну что за тупой народ сука??? Так сложно намордник нацепить на своего крокодила пля??? Хозяина усыпить вместе с собакой!!!
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28k
Lehoia 17 минут назад
Бедная девчушка, шрамы на лице на всю жизнь останутся.
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15k
Smiley 37 минут назад
Только усыпление.
Вместе с хозяином.
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10k
Copycat 43 минуты назад
Привлечь хозяина собаки к уголовной ответственности, в любом случае конечно не стоит жильцам ловить его и бить палкой
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9k
Борис Карабанов 50 минут назад
"Зачем намордники? Она не кусается. Просто вы собак не любите. Даже по радио говорят, что животных надо любить."
Пофигизм, правовой нигилизм, хамство по отношению к окружающим, ладно, всё можно понять. Одного ещё я не пойму - в чём особый кайф содержать агрессивных собак?
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13k
Shtoppi 52 минуты назад
собачка без намордника была, да? ну мож стоит уже за такие дела хозяев сажать на пару лет в зону, чтобы соображалка на место встала, а не жевать сопли и копеечные штрафы выписывать?
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1k
Сергей А 53 минуты назад
Однозначно усыпление бультертера, а потом и хозяина - урода, который не сделал выводов даже после первого нападения, которого в принципе не должно было быть! Собака явно бракованая и перевоспитывать её явно не собираются.
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53k
dima423 54 минуты назад
Ну есть же просто е решение - обязательные намордники при выгуле! И чтоб полицейские, участковые и тд ходили по дворам и отлавливали нарушителей, и имели право сразу назначать штраф тыс 5 хотя бы, или конфискация собаки и усыпление...
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