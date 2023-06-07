В Нижневартовске бультерьер накинулся на школьницу и разорвал ей лицо

Причём пёс нападает на людей уже не впервые.
Девушка спускалась со своей собакой на первый этаж. В это время с прогулки возвращался молодой человек с бультерьером. Когда бойцовый пёс увидел другого домашнего питомца - бросился в атаку.
Школьница попыталась защитить своего пёселя, тогда бультерьер накинулся на неё и вцепился в лицо. В конце концов парень смог оттащить своего бешеного пса и девушку с рваными ранами увезли в больницу.
Ранее бультерьер уже набрасывался на ещё одного жильца этого дома, но тот отбился.
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По поводу ужесточения наказаний за нападения собак - об этом уже говорили, причём на уровне Совета по правам человека. В начале мая глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что систему нужно менять:
Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, – это максимум арест до 6 месяцев. За допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных – до 5000 руб. Но так нельзя.
Возможно, наказания могут ужесточить уже в ближайшее время.
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Вместе с хозяином.
Пофигизм, правовой нигилизм, хамство по отношению к окружающим, ладно, всё можно понять. Одного ещё я не пойму - в чём особый кайф содержать агрессивных собак?
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Задрот начинает чувствовать себя хозяином жизни...