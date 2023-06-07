В Нижневартовске бультерьер накинулся на школьницу и разорвал ей лицо

Девушка спускалась со своей собакой на первый этаж. В это время с прогулки возвращался молодой человек с бультерьером. Когда бойцовый пёс увидел другого домашнего питомца - бросился в атаку.

Школьница попыталась защитить своего пёселя, тогда бультерьер накинулся на неё и вцепился в лицо. В конце концов парень смог оттащить своего бешеного пса и девушку с рваными ранами увезли в больницу.