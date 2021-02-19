35 потрясающих пейзажей из Исландии

Автор:
19 февраля 2021 13:26
Польский фотограф Миша Мартин
влюбился в Исландию и решил переехать туда жить. В свободное время он ездит по стране, изучая самые отдаленные ее уголки и любуясь дикой природой. А в Исландии есть на что посмотреть! Вот коллекция его лучших снимков за 2020 год.
1. Северное сияние на леднике Свинафедльсйокудль
3. Солнце врывается в ледяную пещеру
5. Закат у горы Вестрахорн
6. Русло реки Бруннхорн в полуночном солнце
8. Горячий водопад в центральной части Исландии
9. Ледяная пещера в национальном парке Ватнайёкюдль
10. Каньон Фьядраргльюфур зимой
13. Гора Киркьюфетль с обратной стороны
15. Щенок песца (арктической лисы)
16. Северное сияние над ледниковым озером Йёкюльсаурлоун
17. Тупик в Боргарфьордур Эйстри
18. Старая хижина в Вестфьорде
19. Горный заповедник Ландманналаугар, вид с самолета
20. Семейка овец на островах Вестмана
22. Остатки кораблекрушения на южном побережье Исландии
24. Тупик с клювом, полным рыбы
25. Северное сияние над Алмазным пляжем
26. Ледниковое озеро Йёкюльсаурлоун
27. Приход весны в Свартифоссе
28. Раудисандур в Западных фьордах
29. Закат в гавани Хусавик
32. Водопад Диньянди (Фьядльфос)
33. Горный хребет Кедлингарфьёдль
35. Серфер на пляже Стоккснес
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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