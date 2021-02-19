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35 потрясающих пейзажей из Исландии

35 потрясающих пейзажей из Исландии (35 фото)

Автор:
19 февраля 2021 13:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   исландия   исландия фото   красота природы   пейзажи   природа   фотографии природы   
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Польский фотограф Миша Мартин влюбился в Исландию и решил переехать туда жить. В свободное время он ездит по стране, изучая самые отдаленные ее уголки и любуясь дикой природой. А в Исландии есть на что посмотреть! Вот коллекция его лучших снимков за 2020 год.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   исландия   исландия фото   красота природы   пейзажи   природа   фотографии природы   
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