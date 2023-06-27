15 самых красивых пещер в мире

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На Земле так много красоты, что дух захватывает. Например, пещеры — известняковые, карстовые, морские, ледяные... каких только нет! Когда смотришь на эти фотографии, трудно поверить, что всё это великолепие действительно существует.
1. Пещера тростниковой флейты (Дворец естественных искусств) в Гуанси. Крупнейшая карстовая пещера в Китае
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2. Постойнска-Яма (Постойнская пещера) в Словении. Одна из самых протяженных карстовых пещерных систем в мире
6. Пещеры Дженолан, Австралия. Сеть многоуровневых пещер под Голубыми Горами в 175 км от Сиднея. Старейшие пещеры в мире — судя по возрасту глины, им 340 миллионов лет
10. Голубая пещера (Голубой грот), Хорватия. Морская экскурсионная пещера, расположенная в бухте Балун
12. Пещеры рудника Найка в Мексике. Богатейшее месторождение свинца, цинка и серебра. Принадлежит Industrias Peñoles, крупнейшему в мире производителю серебра
14. Известняковые пещеры Бату в Малайзии. Пещерный комплекс является одним из самых популярных индуистских святилищ за пределами Индии и посвящён богу войны Муругану
Источник: — переведено специально для fishki.net
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