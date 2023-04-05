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Вид из твоего окна: фотографии со всего мира

Вид из твоего окна: фотографии со всего мира

Автор:
05 апреля 2023 16:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Красота природы   вид из твоего окна   виды из окна   картинка дня   пейзажи   страны мира   фотографии природы   
847
31

Благодаря популярному онлайн-сообществу View From Your Window («Вид из твоего окна») можно виртуально побывать в самых разных уголках нашей планеты и полюбоваться прекрасными пейзажами! Это огромная художественная галерея, экспозиция которой постоянно обновляется.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красота природы   вид из твоего окна   виды из окна   картинка дня   пейзажи   страны мира   фотографии природы   
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4  комментария
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1k
Сергей Час назад
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813k
А.Берестенко 46 минут назад
А из нашего окна......

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53k
dima423 59 минут назад
Комментарий к фото
в черногории вот так у меня было) ...похоже
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