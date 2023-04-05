Вид из твоего окна: фотографии со всего мира

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Благодаря популярному онлайн-сообществу View From Your Window («Вид из твоего окна») можно виртуально побывать в самых разных уголках нашей планеты и полюбоваться прекрасными пейзажами! Это огромная художественная галерея, экспозиция которой постоянно обновляется.
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6. «Гриндельвальд, Швейцария. Наблюдал невероятный вид из моего окна в течение нескольких дней»
21. «Когда я был маленьким, мне не нравился этот вид. Теперь я постоянно сижу на веранде и любуюсь им. Вайтомо, Новая Зеландия»
27. «Вид из моего окна в Биламбил-Хайтс, Восточное побережье, Новый Южный Уэльс, Австралия»
30. «Мы приехали в Токио. Мой младший сын рассматривает город из окна нашего отеля. И да, это Годзилла на крыше соседнего здания»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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