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Глава пресс-службы МВД Дагестана призвала местных девушек не присылать мужчинам интимные фото

Глава пресс-службы МВД Дагестана призвала местных девушек не присылать мужчинам интимные фото

Автор:
10 ноября 2023 18:03
Сообщество : Голая правда
Метки: Гаяна Гариева   Дагестан   МВД   нюдсы   обращение   пресс-служба   
2577
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Последнюю радость решили отобрать у мужчин. А если серьёзно, случаев слива откровенных материалов, по словам сотрудницы МВД, в республике довольно много.

Руководитель пресс-службы дагестанского МВД, полковник полиции Гаяна Гариева опубликовала в Telegram-канале пост, в котором пригласила "всех девочек от 13 до 45 лет на откровенный разговор". В своей публикации она призвала их не отправлять мужчинам интимные фото и видео, поскольку далеко не все мужчины благородны. И может получится так, что откровенные материалы утекут в интернет или станут предметом шантажа.


"Увы... но иногда принц на белом коне, по факту, оказывается козлом на измождённом ишаке, ну или вообще, пешим хмырём с мудачьими повадками", — написала Гариева.

Сотрудница МВД отметила, что ей часто жалуются жительницы региона, которые стали жертвами собственной неосмотрительности. При этом умоляют помочь, но хотят раскрывать свою личность.


"Вы смело и бездумно отправляете свои интимные фото и видео. Распахивая не только душу, но и тело без остатка. <...> Негодяев хватает! Иначе вас, пишущих мне и умоляющих помочь, не было бы столько", — пишет полковник МВД.

В заключение Гаяна Гариева посоветовала девушкам не отключать голову, поскольку у девушек она только одна, а у мужчин есть резервная (что бы это не значило).


"Девочки, милые! Мы - не мужчины, у нас, в отличие от них, только одна голова, резервной нет. Постарайтесь её не выключать!" — посоветовала Гариева жительницам региона.


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Метки: Гаяна Гариева   Дагестан   МВД   нюдсы   обращение   пресс-служба   
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22  комментария
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3k
Yus Час назад
Вот она точно знает, кому посылать интимные фото, а кому не надо. Видимо поэтому аж целый полковник.
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15k
Александр Маслов 3 минуты назад
Полковник есть, а полк то где? По поводу чести офицера (в этом конкретно случае) есть вопрос. Впрочем, лучше помолчу, как говориться об этом: «...или хорошо, или ничего»
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1k
Gogg 6 минут назад
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8k
Maximvs 16 минут назад
тут друг спрашивает, где нюдсы товарища полковника можно найти?
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19k
Shtoppi 19 минут назад
видимо полковником, в своем возрасте, эта поборница морали явно стала не за красивые глаза. очевидно что язык у нее грамотно подвешен, чтобы такую должность занимать, да и начальство там подобные решения принимало явно не на основании фоток в резюме, а на основании демонстрации уверенного владения профессиональными навыками.
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16k
Vital Idol Полчаса назад
так вот кого они искали в аэропорту и движках самолёта! девки стрелку им там забили...
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1k
neskaju20 Полчаса назад
В 45 так выглядеть топчик. Молодец.
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
При таком полковнике, неплохо бы оказаться ПОДполковником
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Полковник МВД!!! В другом месте, подобная же "красотка" генерал!!!! Опера, следователи, сотрудники других служб годами ждущие звания капитан, майор(не приведи господи), плачут! А тут -полковник!!!! И генерал!!! Тфу бл...ь!
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7k
yahaomsk Полчаса назад
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33k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
А сиськи у неё кстати не маленькие.
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8k
Владлен Каракуртович Романов 36 минут назад
Полковник?
Полковник?Посмотреть
Полковник?
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6k
hhwost Час назад
кому Гаяна, а кому Гаяна Вартановна.
она с 1978 года, вообще-то (
)
шоб я так жил, как она в 45 выглядит.
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1k
Иван Иванов Час назад
Это полковник в юбке про залупу так филигранно высказалась
Это же пресс-служба там дур не держат
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