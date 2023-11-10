Глава пресс-службы МВД Дагестана призвала местных девушек не присылать мужчинам интимные фото

Последнюю радость решили отобрать у мужчин. А если серьёзно, случаев слива откровенных материалов, по словам сотрудницы МВД, в республике довольно много.
Руководитель пресс-службы дагестанского МВД, полковник полиции Гаяна Гариева опубликовала в Telegram-канале пост, в котором пригласила "всех девочек от 13 до 45 лет на откровенный разговор". В своей публикации она призвала их не отправлять мужчинам интимные фото и видео, поскольку далеко не все мужчины благородны. И может получится так, что откровенные материалы утекут в интернет или станут предметом шантажа.
"Увы... но иногда принц на белом коне, по факту, оказывается козлом на измождённом ишаке, ну или вообще, пешим хмырём с мудачьими повадками", — написала Гариева.
Сотрудница МВД отметила, что ей часто жалуются жительницы региона, которые стали жертвами собственной неосмотрительности. При этом умоляют помочь, но хотят раскрывать свою личность.
"Вы смело и бездумно отправляете свои интимные фото и видео. Распахивая не только душу, но и тело без остатка. <...> Негодяев хватает! Иначе вас, пишущих мне и умоляющих помочь, не было бы столько", — пишет полковник МВД.
В заключение Гаяна Гариева посоветовала девушкам не отключать голову, поскольку у девушек она только одна, а у мужчин есть резервная (что бы это не значило).
"Девочки, милые! Мы - не мужчины, у нас, в отличие от них, только одна голова, резервной нет. Постарайтесь её не выключать!" — посоветовала Гариева жительницам региона.
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она с 1978 года, вообще-то ( )
шоб я так жил, как она в 45 выглядит.