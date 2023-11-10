Глава пресс-службы МВД Дагестана призвала местных девушек не присылать мужчинам интимные фото

Руководитель пресс-службы дагестанского МВД, полковник полиции Гаяна Гариева опубликовала в Telegram-канале пост, в котором пригласила "всех девочек от 13 до 45 лет на откровенный разговор". В своей публикации она призвала их не отправлять мужчинам интимные фото и видео, поскольку далеко не все мужчины благородны. И может получится так, что откровенные материалы утекут в интернет или станут предметом шантажа.

"Увы... но иногда принц на белом коне, по факту, оказывается козлом на измождённом ишаке, ну или вообще, пешим хмырём с мудачьими повадками", — написала Гариева.